Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:57

sashaqbl написав: budivelnik написав: В принципі - так....

Але є ЩЕ ОДИН ВАРІАНТ

Замінити піхотний взвод кількістю в 20-30 осіб , на відділення з 10 осіб і 3-5 роботизованих наземно/повітряних комплексів. В принципі - так....Але є ЩЕ ОДИН ВАРІАНТЗамінити піхотний взвод кількістю в 20-30 осіб , на відділення з 10 осіб і 3-5 роботизованих наземно/повітряних комплексів. Не варіант. Людей зараз бракує. + вони вибувають з обєктивних і субєктивних причин. Роботизація в перспективі кількох років - це в кращому випадку доукомплектувати. Але аж ніяк не замінити. Не варіант. Людей зараз бракує. + вони вибувають з обєктивних і субєктивних причин. Роботизація в перспективі кількох років - це в кращому випадку доукомплектувати. Але аж ніяк не замінити.

Невже Ви не бачите...1 Пройшло море оповідань про те як вийшли з нуля люди які сиділи там по 100+ днів....Як думаєте чому? Ми здали позиції, чи їх замінили ВИ З СВОЇМИ ЕКІПАЖАМИ?2 Як думаєте, бо бойовій ефективності, екіпаж БПЛА з 4 осіб - скільки замінює собою піхотинців+ де будуть більші втрати на кожного знищеного підераційника в нашій піхоті чи в БПЛА?3 Як думаєте, кому легше утримувати позицію? Роботизованому комплексу який просипається у випадку коли сенсор побачить зміну в обстановці?Чи трьом піхотинцям в бліндажі , в який треба скидати води/харчів мінімум 10кг/доба?Тому ще разВсі СЬОГОДНІШНІ зміни (люди почали ходити у відпустки) не тому що їх стало більше, а тому що змінився алгоритм використання людей на нулі.)ПСЯкщо Ви були в піхоті, а зараз в БПЛА - то самі проаналізуйте наскільки ефективнішою стала Ваша працяІ саме різниця між ефективностями і є тією величиною яку можна перевести в кількість особового складу.Друге питання що будучи комроти в піхоті зі 100 бійцями і отримавши комроти в БПЛА -звичайно хочеться мати 25 екіпажів а не 5-10.....