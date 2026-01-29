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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:57
sashaqbl написав: budivelnik написав:
В принципі - так....
Але є ЩЕ ОДИН ВАРІАНТ
Замінити піхотний взвод кількістю в 20-30 осіб , на відділення з 10 осіб і 3-5 роботизованих наземно/повітряних комплексів.
Не варіант. Людей зараз бракує. + вони вибувають з обєктивних і субєктивних причин. Роботизація в перспективі кількох років - це в кращому випадку доукомплектувати. Але аж ніяк не замінити.
Невже Ви не бачите...
1 Пройшло море оповідань про те як вийшли з нуля люди які сиділи там по 100+ днів....
Як думаєте чому? Ми здали позиції, чи їх замінили ВИ З СВОЇМИ ЕКІПАЖАМИ?
2 Як думаєте, бо бойовій ефективності, екіпаж БПЛА з 4 осіб - скільки замінює собою піхотинців+ де будуть більші втрати на кожного знищеного підераційника в нашій піхоті чи в БПЛА?
3 Як думаєте, кому легше утримувати позицію? Роботизованому комплексу який просипається у випадку коли сенсор побачить зміну в обстановці?
Чи трьом піхотинцям в бліндажі , в який треба скидати води/харчів мінімум 10кг/доба?
Тому ще раз
Всі СЬОГОДНІШНІ зміни (люди почали ходити у відпустки) не тому що їх стало більше, а тому що змінився алгоритм використання людей на нулі.)
ПС
Якщо Ви були в піхоті, а зараз в БПЛА - то самі проаналізуйте наскільки ефективнішою стала Ваша праця
І саме різниця між ефективностями і є тією величиною яку можна перевести в кількість особового складу.
Друге питання що будучи комроти в піхоті зі 100 бійцями і отримавши комроти в БПЛА -звичайно хочеться мати 25 екіпажів а не 5-10.....
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:57
Shaman написав:
вже питав - в тебе була можливість вийти на дембель, але чомусь ти залишився... але продовжуєш маніпулювати термінами демобілізації...
Про "маніпуляцію" термінами демобілізації ухилянту пи** якось неправильно.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:58
vt313 написав:
...
Але харчова промисловість сьогодні значно краща ніж була в 1991р.
Здається, це важко заперечити.
...
можна просто не визнавати - що ЛАД вже й робить кілька років. це вже схоже на принцип - не визнаю й все, "хоть кол на голове теши"
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:59
sashaqbl написав: Shaman написав:
вже питав - в тебе була можливість вийти на дембель, але чомусь ти залишився... але продовжуєш маніпулювати термінами демобілізації...
Про "маніпуляцію" термінами демобілізації ухилянту пи** якось неправильно.
але Бандерлог робить саме це
а деяким військовим таки доведеться вчитися розмовляти з цивільними...
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:01
budivelnik написав:
1 Пройшло море оповідань про те як вийшли з нуля люди які сиділи там по 100+ днів....
Як думаєте чому? Ми здали позиції, чи їх замінили ВИ З СВОЇМИ ЕКІПАЖАМИ?
2 Як думаєте, бо бойовій ефективності, екіпаж БПЛА з 4 осіб - скільки замінює собою піхотинців+ де будуть більші втрати на кожного знищеного підераційника в нашій піхоті чи в БПЛА?
3 Як думаєте, кому легше утримувати позицію? Роботизованому комплексу який просипається у випадку коли сенсор побачить зміну в обстановці?
Звучить гарно.
Але у вас забагато помилок у слові "доповнює". Роботизований комплекс не замінює піхотинця, а доповнює.
Звісно, один боєць з підтримкою дронів - це краще ніж пять бійців.
Але маленький нюанс в тому, що пяти бійців то й нема. Є два. Один з яких скоро спишеться з тих чи інших причин.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:03
sashaqbl написав: buratinyo написав: Xenon написав:Зеленский: Одна из целей новой трансформации МО - 50% всех штурмовиков и пехотинцев должны занимать иностранцы.
В мире достаточно людей, проживающих за чертой бедности. Война для них является хорошим шансом подзаработать на безбедную жизнь в течении нескольких лет. А при удачном вложении
Боюсь, це з тої ж серії що й 3 тис. "Фламінго".
Чувак просто пи** чергову хуєту.
На жаль , також не уявляю як можна швидко набрати іноземців десятками тисяч......
І питання навіть не грошей, тут і керівництво НИМИ, і ризик що москалі наситять зрадниками іноземний контингент (що заважає москалям запропонувати колумбійцям щоб ті крім зарплати від України - за додаткову суму здавали позиції зліва і справа від себе?)
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:06
sashaqbl написав: budivelnik написав:
1 Пройшло море оповідань про те як вийшли з нуля люди які сиділи там по 100+ днів....
Як думаєте чому? Ми здали позиції, чи їх замінили ВИ З СВОЇМИ ЕКІПАЖАМИ?
2 Як думаєте, бо бойовій ефективності, екіпаж БПЛА з 4 осіб - скільки замінює собою піхотинців+ де будуть більші втрати на кожного знищеного підераційника в нашій піхоті чи в БПЛА?
3 Як думаєте, кому легше утримувати позицію? Роботизованому комплексу який просипається у випадку коли сенсор побачить зміну в обстановці?
Звучить гарно.
Але у вас забагато помилок у слові "доповнює". Роботизований комплекс не замінює піхотинця, а доповнює.
Звісно, один боєць з підтримкою дронів - це краще ніж пять бійців.
Але маленький нюанс в тому, що пяти бійців то й нема. Є два. Один з яких скоро спишеться з тих чи інших причин.
Добре
Є два по два , які виконують роботу 2 по пять....
Залишиться два по 1 , які виконають роботу за пятьох....але вже не через перенапряг..
Це ж те саме що кількість збільшилась в два рази....
ПС
всі коефіцієнти як Ваші так і мої - з балди.
Ми порівнюємо суть.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:06
Спасибо за ссылку. Анализируем данные по сахарозаводам и видим, что аж 18 заводов открылось только за время полномасштабной войны. За время гибридной росийской военной агрессии с февраля 2014 года открылось аж 38 заводов. А всего насчитывается 164 сахарных заводов в Украине. Рост числа заводов аж на 30% с момента подписания Соглашение про ассоциацию с ЕС!
В 1991-2000 годах в Украине был приблизительно 191 сахарный завод. Из них осталось работающих до сегодняшнего дня только лишь 22!!! Падение на 88%!!! Динамику падения численности по годам не смотрел. Что там смотреть? Падение численности украинских сахарных заводов постепенно началось еще при Ельцине и активно форсировалось при путине.
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:13
Shaman написав: vt313 написав:
...
Але харчова промисловість сьогодні значно краща ніж була в 1991р.
Здається, це важко заперечити.
...
можна просто не визнавати - що ЛАД вже й робить кілька років. це вже схоже на принцип - не визнаю й все, "хоть кол на голове теши"
Бачу суті Ви так і не зрозуміли..
Раніше в Лада були гроші, які він не встигав витратити, бо якщо достоявся в черзі на масло - то в чергу за пивом вже ставати не треба було -пиво закінчилось...
Тепер Лад може встигнути купити і пиво і масло і молоко з сметаною за три хвилини.... але грошей тільки на щось одне..
От і виходить - що це Україна винувата що лад харчується найдешевшим Лайном
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:13
budivelnik написав:
Є два по два , які виконують роботу 2 по пять....
Залишиться два по 1 , які виконають роботу за пятьох....але вже не через перенапряг..
Це ж те саме що кількість збільшилась в два рази....
Так. Але з цих двох - один служить з 22, а другий з 23.
Тому повертаємось до питання ухилянтів, які мали б їх замінити.
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