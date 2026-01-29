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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 180771807818079180801808118082>
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:57

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:В принципі - так....
Але є ЩЕ ОДИН ВАРІАНТ
Замінити піхотний взвод кількістю в 20-30 осіб , на відділення з 10 осіб і 3-5 роботизованих наземно/повітряних комплексів.
Не варіант. Людей зараз бракує. + вони вибувають з обєктивних і субєктивних причин. Роботизація в перспективі кількох років - це в кращому випадку доукомплектувати. Але аж ніяк не замінити.
Невже Ви не бачите...
1 Пройшло море оповідань про те як вийшли з нуля люди які сиділи там по 100+ днів....
Як думаєте чому? Ми здали позиції, чи їх замінили ВИ З СВОЇМИ ЕКІПАЖАМИ?
2 Як думаєте, бо бойовій ефективності, екіпаж БПЛА з 4 осіб - скільки замінює собою піхотинців+ де будуть більші втрати на кожного знищеного підераційника в нашій піхоті чи в БПЛА?
3 Як думаєте, кому легше утримувати позицію? Роботизованому комплексу який просипається у випадку коли сенсор побачить зміну в обстановці?
Чи трьом піхотинцям в бліндажі , в який треба скидати води/харчів мінімум 10кг/доба?

Тому ще раз
Всі СЬОГОДНІШНІ зміни (люди почали ходити у відпустки) не тому що їх стало більше, а тому що змінився алгоритм використання людей на нулі.)
ПС
Якщо Ви були в піхоті, а зараз в БПЛА - то самі проаналізуйте наскільки ефективнішою стала Ваша праця
І саме різниця між ефективностями і є тією величиною яку можна перевести в кількість особового складу.
Друге питання що будучи комроти в піхоті зі 100 бійцями і отримавши комроти в БПЛА -звичайно хочеться мати 25 екіпажів а не 5-10.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:вже питав - в тебе була можливість вийти на дембель, але чомусь ти залишився... але продовжуєш маніпулювати термінами демобілізації...

Про "маніпуляцію" термінами демобілізації ухилянту пи** якось неправильно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:58

  vt313 написав:
...
Але харчова промисловість сьогодні значно краща ніж була в 1991р.
Здається, це важко заперечити.
...

можна просто не визнавати - що ЛАД вже й робить кілька років. це вже схоже на принцип - не визнаю й все, "хоть кол на голове теши" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:59

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:вже питав - в тебе була можливість вийти на дембель, але чомусь ти залишився... але продовжуєш маніпулювати термінами демобілізації...

Про "маніпуляцію" термінами демобілізації ухилянту пи** якось неправильно.

але Бандерлог робить саме це :oops: а деяким військовим таки доведеться вчитися розмовляти з цивільними...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Пройшло море оповідань про те як вийшли з нуля люди які сиділи там по 100+ днів....
Як думаєте чому? Ми здали позиції, чи їх замінили ВИ З СВОЇМИ ЕКІПАЖАМИ?
2 Як думаєте, бо бойовій ефективності, екіпаж БПЛА з 4 осіб - скільки замінює собою піхотинців+ де будуть більші втрати на кожного знищеного підераційника в нашій піхоті чи в БПЛА?
3 Як думаєте, кому легше утримувати позицію? Роботизованому комплексу який просипається у випадку коли сенсор побачить зміну в обстановці?

Звучить гарно.
Але у вас забагато помилок у слові "доповнює". Роботизований комплекс не замінює піхотинця, а доповнює.
Звісно, один боєць з підтримкою дронів - це краще ніж пять бійців.
Але маленький нюанс в тому, що пяти бійців то й нема. Є два. Один з яких скоро спишеться з тих чи інших причин.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:03

  sashaqbl написав:
  buratinyo написав:
  Xenon написав:Зеленский: Одна из целей новой трансформации МО - 50% всех штурмовиков и пехотинцев должны занимать иностранцы.

В мире достаточно людей, проживающих за чертой бедности. Война для них является хорошим шансом подзаработать на безбедную жизнь в течении нескольких лет. А при удачном вложении

Боюсь, це з тої ж серії що й 3 тис. "Фламінго".
Чувак просто пи** чергову хуєту.
На жаль , також не уявляю як можна швидко набрати іноземців десятками тисяч......
І питання навіть не грошей, тут і керівництво НИМИ, і ризик що москалі наситять зрадниками іноземний контингент (що заважає москалям запропонувати колумбійцям щоб ті крім зарплати від України - за додаткову суму здавали позиції зліва і справа від себе?)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:06

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:1 Пройшло море оповідань про те як вийшли з нуля люди які сиділи там по 100+ днів....
Як думаєте чому? Ми здали позиції, чи їх замінили ВИ З СВОЇМИ ЕКІПАЖАМИ?
2 Як думаєте, бо бойовій ефективності, екіпаж БПЛА з 4 осіб - скільки замінює собою піхотинців+ де будуть більші втрати на кожного знищеного підераційника в нашій піхоті чи в БПЛА?
3 Як думаєте, кому легше утримувати позицію? Роботизованому комплексу який просипається у випадку коли сенсор побачить зміну в обстановці?

Звучить гарно.
Але у вас забагато помилок у слові "доповнює". Роботизований комплекс не замінює піхотинця, а доповнює.
Звісно, один боєць з підтримкою дронів - це краще ніж пять бійців.
Але маленький нюанс в тому, що пяти бійців то й нема. Є два. Один з яких скоро спишеться з тих чи інших причин.
Добре
Є два по два , які виконують роботу 2 по пять....
Залишиться два по 1 , які виконають роботу за пятьох....але вже не через перенапряг..
Це ж те саме що кількість збільшилась в два рази....

ПС
всі коефіцієнти як Ваші так і мої - з балди.
Ми порівнюємо суть.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:06

  vt313 написав:
Що стосується саме цукру, то якщо хтось скаже що стало гірше, то я уважно слухаю.
Але, знову таки, об'єктивно.
https://opendatabot.ua/c/10.81?type=employees


Спасибо за ссылку. Анализируем данные по сахарозаводам и видим, что аж 18 заводов открылось только за время полномасштабной войны. За время гибридной росийской военной агрессии с февраля 2014 года открылось аж 38 заводов. А всего насчитывается 164 сахарных заводов в Украине. Рост числа заводов аж на 30% с момента подписания Соглашение про ассоциацию с ЕС!

В 1991-2000 годах в Украине был приблизительно 191 сахарный завод. Из них осталось работающих до сегодняшнего дня только лишь 22!!! Падение на 88%!!! Динамику падения численности по годам не смотрел. Что там смотреть? Падение численности украинских сахарных заводов постепенно началось еще при Ельцине и активно форсировалось при путине.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:13

  Shaman написав:
  vt313 написав:
...
Але харчова промисловість сьогодні значно краща ніж була в 1991р.
Здається, це важко заперечити....
можна просто не визнавати - що ЛАД вже й робить кілька років. це вже схоже на принцип - не визнаю й все, "хоть кол на голове теши" :lol:
Бачу суті Ви так і не зрозуміли..
Раніше в Лада були гроші, які він не встигав витратити, бо якщо достоявся в черзі на масло - то в чергу за пивом вже ставати не треба було -пиво закінчилось...
Тепер Лад може встигнути купити і пиво і масло і молоко з сметаною за три хвилини.... але грошей тільки на щось одне..
От і виходить - що це Україна винувата що лад харчується найдешевшим Лайном
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Є два по два , які виконують роботу 2 по пять....
Залишиться два по 1 , які виконають роботу за пятьох....але вже не через перенапряг..
Це ж те саме що кількість збільшилась в два рази....

Так. Але з цих двох - один служить з 22, а другий з 23.
Тому повертаємось до питання ухилянтів, які мали б їх замінити.
sashaqbl
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