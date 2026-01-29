у квітні 2024-го нардепи підтримали закон про мобілізацію. Строкову службу скасували і на майбутнє — на мирний час. Збройні сили переходять на контракт, а призовники з 18 років повинні проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) або базову військову службу.
шо ти нам трусиш ? Строкову службу відмінили, але бзвп повинні проходити? Це як? Окрім того не треба нести чуш про мирний час. Ніякого миру не планується, мінімум 3 роки. Тому ведем розмову ТІЛЬКИ ПРО ВІЙНУ. Коли будуть чіткі терміни служби і які вони будуть? Де підвищення грошей?
Спасибо за ссылку. Анализируем данные по сахарозаводам и видим, что аж 18 заводов открылось только за время полномасштабной войны. За время гибридной росийской военной агрессии с февраля 2014 года открылось аж 38 заводов. А всего насчитывается 164 сахарных заводов в Украине. Рост числа заводов аж на 30% с момента подписания Соглашение про ассоциацию с ЕС!
В 1991-2000 годах в Украине был приблизительно 191 сахарный завод. Из них осталось работающих до сегодняшнего дня только лишь 22!!! Падение на 88%!!! Динамику падения численности по годам не смотрел. Что там смотреть? Падение численности украинских сахарных заводов постепенно началось еще при Ельцине и активно форсировалось при путине.
Мабуть виробництво цукру, це не лише цукрові заводи.
На сегодня работают, можно сказать, лишь 24 завода, судя по размерам выручки. Предположительно завод считаю не работающим, если размер выручки у него ниже 10 000 000 грн.
Война, работников не хватает.
Это судя по той Вашей ссылке из опендата.
p.s. Блин, йобнуло сильно. По ходу что-то сбили. Страшно, не ожидал так близко, народ с улицы попрятался в подъездах. Так и оглушить может.
prodigy написав: у квітні 2024-го нардепи підтримали закон про мобілізацію. Строкову службу скасували і на майбутнє — на мирний час. Збройні сили переходять на контракт, а призовники з 18 років повинні проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) або базову військову службу.
шо ти нам трусиш ? Строкову службу відмінили, але бзвп повинні проходити? Це як? Окрім того не треба нести чуш про мирний час. Ніякого миру не планується, мінімум 3 роки. Тому ведем розмову ТІЛЬКИ ПРО ВІЙНУ. Коли будуть чіткі терміни служби і які вони будуть? Де підвищення грошей?
Мінімальну зарплату військових, які перебувають у тилу, планують підвищити з 20 до 30 тисяч гривень. Водночас середній рівень грошового забезпечення піхотинця становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальний може сягати 460 тисяч гривень. Також передбачено дворазове збільшення зарплат командирів бойових підрозділів.
Крім того, в Україні запровадять три нові типи контрактів для військовослужбовців: піхотно-штурмовий терміном на 10 або 14 місяців, бойовий — на 24 місяці та базовий — також на 24 місяці.
buratinyo написав:Спасибо за ссылку. Анализируем данные по сахарозаводам и видим, что аж 18 заводов открылось только за время полномасштабной войны. За время гибридной росийской военной агрессии с февраля 2014 года открылось аж 38 заводов. А всего насчитывается 164 сахарных заводов в Украине. Рост числа заводов аж на 30% с момента подписания Соглашение про ассоциацию с ЕС!
В 1991-2000 годах в Украине был приблизительно 191 сахарный завод. Из них осталось работающих до сегодняшнего дня только лишь 22!!! Падение на 88%!!! Динамику падения численности по годам не смотрел. Что там смотреть? Падение численности украинских сахарных заводов постепенно началось еще при Ельцине и активно форсировалось при путине.
Мабуть виробництво цукру, це не лише цукрові заводи.
На сегодня работают, можно сказать, лишь 24 завода, судя по размерам выручки. Предположительно завод считаю не работающим, если размер выручки у него ниже 10 000 000 грн.
Война, работников не хватает.
Это судя по той Вашей ссылке из опендата.
p.s. Блин, йобнуло сильно. По ходу что-то сбили. Страшно, не ожидал так близко, народ с улицы попрятался в подъездах. Так и оглушить может.
Фахівець нагадала, що внутрішнє споживання цукру в Україні до повномасштабної війни становило 1,2-1,3 млн т, а наразі на 300-400 тис. т менше. Відтак Україні поточного маркетингового року бажано експортувати щонайменше 700 тис. т. Географія експорту українського цукру 2026 року, найімовірніше, не зміниться.
тобто ми виробляємо більше ніж споживаємо. навіщо ще більше? там є ще нюанс, що цукор з тростника - він виходить дешевше. навіть в Україну імпортували тростник. тому надто багато не експортуєш.
я ж вам підкидаю ідею, де дійсно стрімке зростання - це виробництво соняшникової олії (до війни Україна була експортером №1 в світі) та теж птахівництво.
Banderlog написав: Коли будуть чіткі терміни служби і які вони будуть? Де підвищення грошей?
Чіткі терміни служби впроваджуються в рамках анонсованої Президентом трансформації Сил оборони.
Держава переходить на контрактний підхід, який закріплює конкретний строк служби та гарантує демобілізацію після його закінчення.
Деталі нової системи, оприлюднені Міністерством оборони України, передбачають запровадження трьох видів контрактів із чіткими термінами: 10 місяців: для чинних військовослужбовців на бойових посадах. 14 місяців: для новобранців (претендентів на бойові посади). 2 роки: для решти військовослужбовців (стосується і чинних бійців, і новобранців)
1. Нова система контрактів
Військовослужбовці, які зараз служать за мобілізацією, отримають можливість підписати нові контракти з чіткими термінами замість безстрокової служби:
Піхотно-штурмовий контракт: Для чинних військових термін становить 10 місяців. За кожен місяць виконання бойових завдань додатково нараховується по 3 місяці відстрочки після завершення служби.
Бойовий контракт: Для артилеристів, фахівців РЕБ, операторів БпЛА та роботизованих комплексів — 24 місяці.
Базовий контракт: Строком на 24 місяці, передбачає службу на інших напрямках (зокрема, тилових).2. Поетапне звільненняРозпочинається процес поступового звільнення зі служби військових, які мобілізовані з початку повномасштабного вторгнення і провели найбільше часу на бойових позиціях.
3. Підвищення грошового забезпечення
Впроваджується нова, значно вища сітка виплат, особливо для тих, хто на передовій:Штурмові підрозділи та піхота: Від 300 000 грн до 460 000 грн на місяць (залежно від виконання бойових завдань).Премії за результати: Діють додаткові виплати, зокрема 100 000 грн за взятого в полон ворога та 15 000 грн за знищеного в контактному бою.Також підвищено посадові оклади для командного складу (від рівня командира бригади і вище).
Вже найближчими тижнями Міністерство оборони представить реформу зі збільшенням доплат військовослужбовцям.
"Міноборони наразі готує реформу, яка буде передбачати збільшення доплат для військовослужбовців. Це великі кошти, ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах", - сказала Свириденко.
Кожен другий штурмовик - іноземець: Міноборони оголосило амбітну мету з рекрутингу
Україна відкриває ринок рекрутингу іноземців В Україні мають намір відкрити ринок рекрутингу іноземних громадян для участі в захисті країни. Згідно з озвученою ініціативою, до процесу залучать приватні рекрутингові компанії, які проводитимуть пошук і попередній відбір добровольців за межами України.
Ставка на легіонерів Однією з ключових цілей називають суттєве збільшення кількості іноземних військовослужбовців у складі підрозділів. У рамках ініціативи планується наростити частку легіонерів серед штурмовиків і піхотинців приблизно в пропорції 1:1
треба вчити англійську чи іспанську офіцерам/сержантам штурмових підрозділів
Shaman написав: Крім того, в Україні запровадять три нові типи контрактів для військовослужбовців: піхотно-штурмовий терміном на 10 або 14 місяців, бойовий — на 24 місяці та базовий — також на 24 місяці
Ну це він знову виступ з піаніною Який дурень буде з клоуном контракт підписувати? От допустим той хто з 22 року то який йому контракт? На 2 роки? Це десь з часу коли закінчать обговорення? А потім побачим? Возможно дадуть півроку відпустки? і знову на 6 років?
buratinyo написав: Спасибо за ссылку. Анализируем данные по сахарозаводам и видим, что аж 18 заводов открылось только за время полномасштабной войны. За время гибридной росийской военной агрессии с февраля 2014 года открылось аж 38 заводов. А всего насчитывается 164 сахарных заводов в Украине. Рост числа заводов аж на 30% с момента подписания Соглашение про ассоциацию с ЕС!
В 1991-2000 годах в Украине был приблизительно 191 сахарный завод. Из них осталось работающих до сегодняшнего дня только лишь 22!!! Падение на 88%!!! Динамику падения численности по годам не смотрел. Что там смотреть? Падение численности украинских сахарных заводов постепенно началось еще при Ельцине и активно форсировалось при путине.
Мабуть виробництво цукру, це не лише цукрові заводи.
На сегодня работают, можно сказать, лишь 24 завода, судя по размерам выручки. Предположительно завод считаю не работающим, если размер выручки у него ниже 10 000 000 грн.
Война, работников не хватает.
Это судя по той Вашей ссылке из опендата.
p.s. Блин, йобнуло сильно. По ходу что-то сбили. Страшно, не ожидал так близко, народ с улицы попрятался в подъездах. Так и оглушить может.
Це як початок. Тут лише назва, обіг, прибуток. Щось засекречено. Радехівський цукор - 6 заводів Астарта - 5 заводів A'Spik Group - 4 завода
Тут цікаво підняти провідні компанії подивитись розвиток. Порівняти. Потім середні, потім малі.
Потім зробити висновок. Ви в цьому розбираєтесь, - зробіть.
А те що колись 200 заводів працювало один місяць на рік, а тепер 20 заводів, але 10 місяців, то це приблизно однаково.
Shaman написав: Крім того, в Україні запровадять три нові типи контрактів для військовослужбовців: піхотно-штурмовий терміном на 10 або 14 місяців, бойовий — на 24 місяці та базовий — також на 24 місяці
Ну це він знову виступ з піаніною Який дурень буде з клоуном контракт підписувати? От допустим той хто з 22 року то який йому контракт? На 2 роки? Це десь з часу коли закінчать обговорення? А потім побачим? Возможно дадуть півроку відпустки? і знову на 6 років?
російські олігархі дали х*йлу термін- коли має закінчитись сво