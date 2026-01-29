оце реальний приклад й проблеми, й те, чому так важко відбуваються зміни. ті, хто так легко розповідає, а чому досі нічого не зробили - ніколи в житті не намагалися самі щось змінити
Найбільшим каменем спотикання між Генштабом та Міноборони усі співрозмовники редакції називають закупівлі для війська. А оскільки йдеться про багатомільярдні бюджети та інтереси як державних, так і приватних компаній, навколо цієї теми постійно ламаються списи.
І ось тут виникає тертя між Федоровим та Сирським. Як пояснило джерело NV в депутатському корпусі, з одного боку Міноборони не поділяє ті потреби, які формує Генштаб з приводу тих чи інших зразків озброєння та військової техніки. З іншого боку ЗСУ, як вважають у ГШ, не отримують того, що їм потрібно для ефективного ведення війни.
Умовно кажучи, міністр оборони вважає, що краще купити 10 дронів, ніж один артилерійський постріл. Проте дрони, на переконання команди Сирського, не можуть замінити артилерію під час виконання деяких завдань.
Закупівлі - досить закритий і корупційно обтяжений процес. Шабунін та Гудименко пояснили NV, що подекуди замість того, аби визначити характеристики певного озброєння у заявці-потребі на нього можна побачити чітке найменування продукції без приписки «або аналоги». Це суттєво звужує поле учасників потенційної закупівлі та викликає з’являється конфлікти між Міноборони та Генштабом.
головне - щоб ці особисті конфлікти не заважали діяльності, а це на жаль відбувається дуже часто...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 чер, 2026 12:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:... И за какие деньги повысят зарплаты? Наши "партнёры" добавили на это средства? Вроде, не слышно. Если нет, а повышение "за счёт внутренних ресурсов", то почему не сделали это раньше? Хотя, честно говоря, мне это не нравится, несмотря на то, что понимаю военных, которые говорят об этом. Если люди будут получать "от 300 до 460 тыс." (или от 6700 до 10 000 долл.), как они после демобилизации будут смотреть на работы, за кот. им будут платить 500-600 долл.? ...
...... апріорі не вірить, що зможемо побудувати нормальну країну - й тому намагається заперечити будь-які успіхи, яких досягла Україна. й таке інше. ......
Дык: если 30 лет подряд - "строили-строили"
По ВВП по ППС на душу населения Украина за 2021 год занимала последнее место среди стран Европы и 97-е место в мире
построили... Не, верить - конечно, хоть в инопланетян можно. Но цифры-то - вот они
Програма діятиме до 20 вересня 2026 року і розповсюджується на тих бійців, чиє правопорушення зафіксували до 12 червня.
Міністерство оборони гарантує таким військовим можливість після СЗЧ самостійно обрати новий підрозділ для проходження служби у межах своєї структури, а також повне відновлення всіх належних грошових виплат та соціального забезпечення після зарахування.
чи ПРОГРАТИ але справедливо, і потім тебе загребуть в рашаармію і ти підеш воювати з поляками?
не бачу принципової різниці, загребуть воювати з москалями чи з поляками. Для мене поляки також ні який не братній народ. ...
оце й показує, що ти не бачиш різниці - ти захищаєш себе та країну, чи прийшов як окупант вбивати інших, .
Не бачу. захищати себе це доведеться на будьякій війні. країна то я тобі вже розказував моя прабаба жила в 4 х країнах, і з села не виїхала. В австровенгрії, в румунії, при совєтах, потом знов в румунії, далі в усср і незалежній Україні пару років. А брат її двоюрідний, воював проти білоруських партизан, потом югославських, потом за францію проти вєтнаму, трохи поураганив в юар і врешті переїхав в аргентину на заслужену пенсію від фрн Країна воно поняття не конкретне, якщо ти про землю то в мене її не достатньо щоб за неї воювати. за народ? Більшість з якого злостні ухилянти? Мож за владу слуг? то щось мало общих в мене з ними інтересів... Треба владі тілитись не тільки з поліцаями, ми тож не лохи, за печеньки не пригаєм.
Banderlog написав:] не бачу принципової різниці, загребуть воювати з москалями чи з поляками. Для мене поляки також ні який не братній народ. ...
оце й показує, що ти не бачиш різниці - ти захищаєш себе та країну, чи прийшов як окупант вбивати інших, .
Не бачу. захищати себе це доведеться на будьякій війні. країна то я тобі вже розказував моя прабаба жила в 4 х країнах, і з села не виїхала. В австровенгрії, в румунії, при совєтах, потом знов в румунії, далі в усср і незалежній Україні пару років. А брат її двоюрідний, воював проти білоруських партизан, потом югославських, потом за францію проти вєтнаму, трохи поураганив в юар і врешті переїхав в аргентину на заслужену пенсію від фрн Країна воно поняття не конкретне, якщо ти про землю то в мене її не достатньо щоб за неї воювати. за народ? Більшість з якого злостні ухилянти? Мож за владу слуг? то щось мало общих в мене з ними інтересів... Треба владі тілитись не тільки з поліцаями, ми тож не лохи, за печеньки не пригаєм.
охоронцем в таборі на А.. не був? такої маячні ще ти не писав - якщо гроші платять, то будеш робити що завгодно? а потім розповідати, я лише виконував накази?..
скільки ти в ЗСУ, ти завжди казав, що там не за печеньки. й враховуючи, що досі там - непеченьок все більше...
Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №15224 щодо змін до державного бюджету на 2026 рік про збільшення видатків на 1,56 трлн грн на сектор безпеки та оборони. ....... Збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн планується переважно коштом Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу. ........ "Після внесення змін видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн. 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн — на грошове забезпечення наших військовослужбовців", - пояснила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у телеграм-каналі в середу.
Як повідомлялося, урядовий проєкт змін до держбюджету-2026, прийнятий у першому читанні, передбачає збільшення доходів на 2 трлн 291,3 млрд грн (до 5 трлн 195,9 млрд грн) та видатків на 1 трлн 639,8 млрд грн (до 6 трлн 407,1 млрд грн) переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, це дозволить зменшити дефіцит держбюджету на 651,5 млрд грн - з 18,5% прогнозного ВВП до 12,1% ВВП.
Треба владі тілитись не тільки з поліцаями, ми тож не лохи, за печеньки не пригаєм.
скільки ти в ЗСУ, ти завжди казав, що там не за печеньки. й враховуючи, що досі там - непеченьок все більше...
Не треба всі умови в зсу міряти з моїми умовами. В мене далеко не середня температура по лікарні. Не всі штабні щури... Не розумію твого возмущєнія, ти ж свою роботу виконуєш не через самурайську прєданность Ахмєтову, а за прєззрєнні грязні бумажки?) І можеш в будьякий момент піти? То в чому тут різниця? Є робота, якщо її не хотять виконувати за одну суму то суму треба збільшувати... Так ж кругом? Ти ж не бусифікуєш дантистів? Чи акушерів, коли є в них дефіцит? То чим ця робота не така, що має бути поза ринком?
оце реальний приклад й проблеми, й те, чому так важко відбуваються зміни. ті, хто так легко розповідає, а чому досі нічого не зробили - ніколи в житті не намагалися самі щось змінити ............... головне - щоб ці особисті конфлікти не заважали діяльності, а це на жаль відбувається дуже часто...
По вашей ссылке есть и такое:
«Практика така, що модель розробити вони не можуть. Грошей на це у державному бюджеті немає. Ті моделі забезпечення, фінансування, які, на думку міністра, мали б це допомогти вирішити, не зовсім працюючі, — зазначив цей депутат. — Ми маємо заяви про те, що буде реформа, а реформу тривалий час не вдається навіть не те, що втілити, навіть презентувати в остаточному варіанті».
Про цю проблему говорять не лише джерела: зокрема Сергій Рахманін, член комітету ВР з питань нацбезпеки, нещодавно запевнив Radio NV, що Федоров не дав чіткої відповіді членам оборонного комітету про джерела фінансового ресурсу для збільшення виплат військовим.
sashaqbl написав:............... те що ти малюєш - ефективне в очах ухилянтів, які бояться попасти на фронт(я зараз не про когось конретно, а загалом). А по факту - просто безтолкова розтрата ресурсів. Бо ті, хто своє відвоювала - ВЖЕ НЕ Є ЕФЕКТИВНИМИ. А ті, хто може бути ефективними - ховаються, або тікають в СЗЧ, бо бачать, що армія - це до смерті. А так як наж бюджет формується переважно з грошей вестернів(не кажу вже про поставки техніки та БК) - то апріорі НЕ МОЖЕ БУТИ ЕФЕКТИВНОГО громадянина в тилу. Ефективний - це той хто воює. А той хто ухиляється, за чим би він не ховався - лиє воду на млин ворога. Звісно, можна ховатися за папірчиками і потребами. Але по факту - всі розуміють, що при владі довбойоби. Навіть до ЛАДа з Долярчиком це дійшло. Але багато хто закриває на це очі, покиїм це вигідно.
При владі, может, и довбойоби. Но с мобилизацией проблема не в этом. Слишком много людей не хотят воевать. Лично, а не в соцопросах или языком на форуме. А у государства не хватает сил и возможностей заставить их это делать.
Ще раз для совокофіла.. 1 ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ воювати (крім 1% населення в яких природний рівень адреналіну зашкалює і саме з них формуються військові-поліціянти-злочинці) 2 Для того щоб ЗАХИЩАТИ - не обовязково бути в ЗСУ, можна й в тилу робити більше ніж Бровді на нулі. 3 Парторг -ти як допомагаєш Україні відбити агресію? Підтримуєш фінансово Бандерлога/Сашу ? Чи підтримуєш працею дії харківських волонтерів?
Чи ти просто вийшов по3,14здіти як тобі в Україні погано. і як українська влада мало для тебе совка зробила?