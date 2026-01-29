Ті моделі забезпечення, фінансування, які, на думку міністра, мали б це допомогти вирішити, не зовсім працюючі

Ми маємо заяви про те, що буде реформа, а реформу тривалий час не вдається навіть не те, що втілити, навіть презентувати в остаточному варіанті»

Федоров не дав чіткої відповіді членам оборонного комітету про джерела фінансового ресурсу для збільшення виплат військовим.