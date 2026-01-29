Для того щоб ЗАХИЩАТИ - не обовязково бути в ЗСУ, можна й в тилу робити більше ніж Бровді на нулі.
Не обов'язково. Але якщо всі будуть робити тільки в тилу, то дуже швидко захищати буде нічого і про капітуляцію мови не буде. Бо країна буде окупована. Друга частина: "можна й в тилу робити більше ніж Бровді на нулі", - дуже спірна. Це ж чим треба займатися - створенням "атомної бомби" (умовно)? Доречі, Бровді навряд чи на нулі.
Будівельник написав: Ще раз для совокофіла.. 1 ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ воювати (крім 1% населення в яких природний рівень адреналіну зашкалює і саме з них формуються військові-поліціянти-злочинці) 2 Для того щоб ЗАХИЩАТИ - не обовязково бути в ЗСУ, можна й в тилу робити більше ніж Бровді на нулі. 3 Парторг -ти як допомагаєш Україні відбити агресію? Підтримуєш фінансово Бандерлога/Сашу ? Чи підтримуєш працею дії харківських волонтерів?
Чи ти просто вийшов по3,14здіти як тобі в Україні погано. і як українська влада мало для тебе совка зробила?
Не обов'язково. Але якщо всі будуть робити тільки в тилу, то дуже швидко захищати буде нічого і про капітуляцію мови не буде. Бо країна буде окупована. Друга частина: "можна й в тилу робити більше ніж Бровді на нулі", - дуже спірна. Це ж чим треба займатися - створенням "атомної бомби" (умовно)? Доречі, Бровді навряд чи на нулі.
Тому не всі в тилу.... Але якщо в тилу 80% працездатного населення чоловіки, а в ЗСУ 20% чоловіків працездатного - то може це тому що на ОДНОГО ВОЇНА треба ПЯТЬ тих хто його буде забезпечувати..
До речі В совку відсоток тил/фронт - був приблизно такий самий......
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 13 чер, 2026 14:05, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:.......... Тому не всі в тилу.... Але якщо в тилу 80% працездатного населення чоловіки, а в ЗСУ 20% чоловіків працездатного - то може це тому що на ОДНОГО ВОЇНА треба ПЯТЬ тих хто його буде забезпечувати..
До речі В совку відсоток тил/фронт - був приблизно такий самий......
В "совку" в тилу значно більше людей займалося виробництвом озброєння, а не груші околачувало. Внаслідок цього на третьому-четвертому роках війни більшість озброєння "совок" виробляв самостійно, а не очікував милості від союзників (чи "партнерів"). А якщо отримувати озброєння від партнерів, то таке співвідношення не потрібно.
Banderlog написав: Треба владі тілитись не тільки з поліцаями, ми тож не лохи, за печеньки не пригаєм.
скільки ти в ЗСУ, ти завжди казав, що там не за печеньки. й враховуючи, що досі там - непеченьок все більше...
Не треба всі умови в зсу міряти з моїми умовами. В мене далеко не середня температура по лікарні. Не всі штабні щури... Не розумію твого возмущєнія, ти ж свою роботу виконуєш не через самурайську прєданность Ахмєтову, а за прєззрєнні грязні бумажки?) І можеш в будьякий момент піти? То в чому тут різниця? Є робота, якщо її не хотять виконувати за одну суму то суму треба збільшувати... Так ж кругом? Ти ж не бусифікуєш дантистів? Чи акушерів, коли є в них дефіцит? То чим ця робота не така, що має бути поза ринком?
так тоді а що ти з себе сиротку корчиш? ти як оті, що жаляться, що не можна на еенергію ціну підіймати, бо за пенсіонерів переймаються, а насправді хочуть свою Теслу по 4 грн, а не по 15 заправляти...
це ж ти на Ахметова працював, не я - переплутав?
так а де я проти підвищення забезпечення військових? це тоді до ЛАДа, це він не бачить, де гроші шукати для ЗСУ...
budivelnik написав:.......... Тому не всі в тилу.... Але якщо в тилу 80% працездатного населення чоловіки, а в ЗСУ 20% чоловіків працездатного - то може це тому що на ОДНОГО ВОЇНА треба ПЯТЬ тих хто його буде забезпечувати..
До речі В совку відсоток тил/фронт - був приблизно такий самий......
В "совку" в тилу значно більше людей займалося виробництвом озброєння, а не груші околачувало. Внаслідок цього на третьому-четвертому роках війни більшість озброєння "совок" виробляв самостійно, а не очікував милості від союзників (чи "партнерів"). А якщо отримувати озброєння від партнерів, то таке співвідношення не потрібно.
1 Мене вже радує що совок признав що ефективність роботи в Україні вища ніж в совку Бо по його словам люди в совку при тому самому відсотку тил/фронт були зайняті більше ніж в Україні. Парторг-ти деколи давай майору те що хочеш написати , бо без срібляників залишишся. 2 Те що совок заявив що нам допомагають... то він напевно запамятував що СРСР допомага як мінімум не менше, а то й більше. В нашому Бюджеті допомога від Союзників становить 50% наших розходів, ще 50% ми створюємо самостійно. Мені цікаво скільки у ВВП СРСР займала допомога союзників по ленд-лінзу.
13 июня (Reuters) - Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил в субботу, что Соединенные Штаты и Иран согласовали рамочное соглашение о мирном урегулировании, которое положит конец многомесячному конфликту на Ближнем Востоке, и что окончательный текст соглашения уже достигнут. Шариф добавил, что Пакистан сейчас готовится к электронной подписанной конференции, которая, как ожидается, состоится в течение следующих 24 часов, после чего на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне.
Краткое содержание - Украина и Молдова рассматривают членство в ЕС как ключевой фактор для укрепления своих позиций в Европе. - Переговоры с двумя странами-кандидатами могут начаться в следующий понедельник. - Первая «группа» направлений политики касается реформирования законодательства. - Процесс реформирования законов и приведения их в соответствие со стандартами может занять годы. .......Даже в условиях продолжающейся борьбы Украины с российским вторжением, президент Владимир Зеленский сделал членство в ЕС ключевой стратегической целью для интеграции своей страны в европейский политический мейнстрим. Зеленский в своем сообщении в Telegram поблагодарил ЕС и его лидеров «за этот важный шаг для Европы». Он также поздравил соседнюю Молдову. «Украина делает все необходимое, и важно, чтобы ЕС тоже держал свое слово», — написал он. Он заявил, что открытие первого кластера территорий, которые будут обсуждаться на переговорах, «является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и нашего народа».
ЛАД написав:budivelnik Не владельцу алкоточки оценивать "користь для суспільства".
1 Я вже пінсіонер 2 Користь я визначаю через свої дії в допомозі ЗСУ і дії вихованих мною дітей. тому не пенсіонеру задача якого перетворювати харчі в лайно і ні копійки не виділити для ЗСУ - обговорювати дію людини яка робить БЕЗМЕЖНО більше (навіть вирахувати неможливо - бо ти НУЛЬ) і навіть хантер чи флайман і ті разок/другий кудись задонатили тому навіть вони БЕЗМЕЖНО більше від тебе зробили корисного для України ПС то що там з твоїм розуммом довів сам собі - що ти один з найдурніших порадників на цих гілках бо іншим - ти довів.
ДУБАЙ, 13 июня (Reuters) - Траурная церемония по случаю смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи начнется в Тегеране 4 июля и завершится его захоронением в северо-восточном городе Мешхед 9 июля, сообщило в субботу государственное информационное агентство. Хаменеи был убит в результате израильских и американских ударов по Ирану в феврале. Его смерть ознаменовала конец более чем тридцатилетнего пребывания у власти в Исламской Республике.
Тело покойного необходимо похоронить как можно раньше. Если смерть мусульманина наступила утром, то погребение должно состояться до захода солнца того же дня. В том случае, если человек умер днём или ночью, его могут похоронить на следующий день.