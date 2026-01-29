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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18099181001810118102
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 01:37

14 июня (Reuters) - Одиннадцать парашютистов и пилот погибли в результате крушения частного самолета в воскресенье в городе Батлер, штат Миссури, сообщила компания Skydive Kansas City, занимающаяся эксплуатацией воздушных судов.
По данным дорожной полиции штата Миссури, авария произошла недалеко от мемориального аэропорта Батлер, примерно в 100 км к югу от Канзас-Сити, штат Миссури.
.........По данным некоммерческой организации US Parachute Association, в прошлом году в США из примерно 3,5 миллионов прыжков с парашютом в результате несчастных случаев погибли 16 человек. Не считая катастрофы в Миссури, за последнее десятилетие в США произошло восемь смертельных авиакатастроф с участием парашютистов, в результате которых погибли в общей сложности 25 человек, сообщила организация.
https://www.reuters.com/world/us/twelve-people-killed-missouri-plane-crash-state-highway-patrol-says-2026-06-14/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 01:43

Об энергетике.
Швеция выбрала компанию Rolls-Royce Holdings Plc для поставки нескольких новых малых ядерных реакторов, которые помогут удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в ближайшие десятилетия.
.....В связи с электрификацией всего, от тяжелой промышленности до транспорта, ожидается, что спрос на электроэнергию в Швеции, как и в большинстве других развитых стран, резко возрастет в ближайшие десятилетия.
Расположенные на западном побережье страны, так называемые малые модульные реакторы будут обеспечивать суммарную мощность около 1500 мегаватт, что немного больше, чем у крупнейшего на сегодняшний день реактора Швеции. Цель состоит в том, чтобы они начали вырабатывать электроэнергию к середине следующего десятилетия.
......Сегодня в стране работают шесть реакторов, обеспечивающих около трети электроэнергии. Гидроэнергетика является крупнейшим источником энергии, на её долю приходится почти половина всех энергоресурсов. Однако растущая доля возобновляемых источников энергии, зависящих от погодных условий, привела к волатильности цен, дисбалансам и нехватке доступных мощностей в энергосистеме. Решением, по мнению правоцентристского правительства, должна стать атомная энергетика.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-15/rolls-royce-picked-by-sweden-for-new-small-nuclear-reactors
Стоит отметить, что по этому поводу ведутся ожесточённые споры.
ЛАД
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Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
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2
6
  #<1 ... 18099181001810118102
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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