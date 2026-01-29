через пів-року буде пропонувати Зеленському використовувати теріторію біломосковії для нанесення уражень по москві і пітеру(час підльоту покращиться)
Та що там лука, деякі форумчани нещодавно писали "не потрібно дратувати луку, він як образиться, як відкриє другий фронт", або "кто такой мадяр ? и почему он угрожает луке, он не имеет полномочий" щось таке
а Лука хоч і колгоспник, але хитродупий колгоспник, носом чує куди вітер дме )
через пів-року буде пропонувати Зеленському використовувати теріторію біломосковії для нанесення уражень по москві і пітеру(час підльоту покращиться)
Та що там лука, деякі форумчани нещодавно писали "не потрібно дратувати луку, він як образиться, як відкриє другий фронт", або "кто такой мадяр ? и почему он угрожает луке, он не имеет полномочий" щось таке
а Лука хоч і колгоспник, але хитродупий колгоспник, носом чує куди вітер дме )
цікавий момент-нпз в Копотні(який підпалили сьогодні) розташован на відстані 21км від московського кремля, це не московська область, а саме москва(окраіна)
Лука в інтерью такого наболтав, замість квартал95 рекомендую(багато смішних моментів) -Путіна надули Папа Римський і ....(фанфари) ЕВРЕЇ
Бандерлог, навіть картошка має надію на мир в цьому році