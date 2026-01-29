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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18103181041810518106
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:15

  Прохожий написав:pesikot
"чукча не читатель чукча пЕЙсатель"(с)
кстати тема взятия Малой Токмачки не раскрыта)

Малу Токмачку боронить Banderlog, він контрабасом продає самогон на сторону росіян, тому вони ніяк не можуть перейти в наступ )
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:15

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград.

Помнится мне, что у тебя Покровск был окружен ещё в начале ноября 2025 и нужно слушать Путина, который об этом сказал

Когда был реально захвачен Покровск не напомнишь ?
Что-то ты об не чирикал

PS. Я к тебе московитским языком, тому що українську мову ти перестав розуміти

PPS. Бухать ты тоже прекращай. У тебя трое детей.
та пиши якою хочеш. Ти ж москвороте)
Не помню коли був захоплений. Пропустив коли ти про це писав? Це десь в той час сталось коли зсу відбило більше територій ніж втратило?
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:16

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград.

Помнится мне, что у тебя Покровск был окружен ещё в начале ноября 2025 и нужно слушать Путина, который об этом сказал

Когда был реально захвачен Покровск не напомнишь ?
Что-то ты об не чирикал

PS. Я к тебе московитским языком, тому що українську мову ти перестав розуміти

PPS. Бухать ты тоже прекращай. У тебя трое детей.

детей двое поэтому и бухает...
а
"Прогноз розвитку оперативної обстановки — Сили оборони залишать Костянтинівку до середини літа, але Пояс фортець противник до кінця року взяти не зможе"
https://lb.ua/society/2026/06/15/745074 ... ovzke.html
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:19

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград.

Помнится мне, что у тебя Покровск был окружен ещё в начале ноября 2025 и нужно слушать Путина, который об этом сказал

Когда был реально захвачен Покровск не напомнишь ?
Что-то ты об не чирикал

PS. Я к тебе московитским языком, тому що українську мову ти перестав розуміти

PPS. Бухать ты тоже прекращай. У тебя трое детей.
та пиши якою хочеш. Ти ж москвороте)
Не помню коли був захоплений. Пропустив коли ти про це писав? Це десь в той час сталось коли зсу відбило більше територій ніж втратило?


напомни ты "оперативный дежурный" в СОУ или все таки в роа?
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:22

  Banderlog написав:та пиши якою хочеш. Ти ж москвороте)
Не помню коли був захоплений.

Москвороте пише - "не помню"

Українець пише - "не пам'ятаю"

Не переплутай ))
pesikot
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  #<1 ... 18103181041810518106
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