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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18107181081810918110
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:и где сказано, что "ФОП должен был закрыть" ? может на постановление КМУ или закон дашь ссылку ? )

Іноді (важливо - іноді) це дійсно вимагають. Але то більше для всіляких ССО
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 16:37

Faceless
Огляд від ШІ
Підприємець не зобов'язаний закривати ФОП при призові до ЗСУ за мобілізацією або контрактом. Закон дозволяє зберігати статус підприємця та користуватися податковими пільгами, проте є важливі нюанси щодо ведення діяльності.
Ось головні правила для мобілізованих ФОП:1. Звільнення від податків і звітностіСпрощена система (1 та 2 група без найманих працівників): Ви можете офіційно не сплачувати єдиний податок (ЄП) на весь час служби.
Також ви звільняєтесь від подачі річної декларації платника єдиного податку за період мобілізації.
Загальна система та 3 група: Не сплачуєте податок на доходи чи єдиний податок, якщо не отримуєте дохід. Але податкову звітність (навіть нульову) подавати необхідно. Якщо найманих працівників немає, можна подати нульову декларацію.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): Ви офіційно звільняєтесь від сплати ЄСВ за себе на весь період мобілізації.
2. Заборона на здійснення діяльності
Законодавство про запобігання корупції забороняє військовослужбовцям займатися іншими видами оплачуваної діяльності (крім викладацької, наукової, творчої чи медичної).
Як це працює для ФОП: Якщо ФОП далі працює, отримує дохід і виписує чеки, поки ви служите, це вважається порушенням антикорупційного законодавства та може призвести до штрафу і конфіскації отриманого доходу.
Виняток: Якщо ви не отримуєте доходу (діяльність "на паузі") і не здійснюєте фактичних господарських операцій, закривати ФОП не потрібно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:29

ЛАД

https://www.youtube.com/shorts/gtC4XpeXOYw

они мне кричат в спину : russian schweine
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 17 чер, 2026 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:34

  prodigy написав:russian shvaine

Друге слово це що і з якої мови?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:47

  Water написав:
  prodigy написав:russian shvaine

Друге слово це що і з якої мови?


з російської
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:54

  _hunter написав:
Міноборони ініціює перевірки в усіх ТЦК через випадки порушення прав людини та застосування насилля відносно військовозобовʼязаних

Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

А говорили - ни в коем случае нельзя проблемы в публичном пространстве обсуждать...


В Черноморске сотрудник тцк пытался покончить с собой

В городскую больницу был госпитализирован 33-летний сотрудник Одесского районного ТЦК и СП с проникающим ножевым ранением живота.

По предварительным данным, днём 13 июня в помещении ТЦК сотрудник совершил попытку самоубийства на фоне отказа нести службу в составе групп оповещения.


У районному ТЦК Одеської області били, залякували, незаконно утримували людей та вчиняли насильницькі дії сексуального характеру, - повідомляє ДБР
https://ukranews.com/ua/news/1157907-pr ... shhyni-dbr
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:57

для ЛАДа

⚡️ Заяви росіян про те, що Збройні Сили України нібито атакували безпілотником автобус із дитячою футбольною командою в брянській області рф, не відповідають дійсності (https://t.me/GeneralStaffZSU/40075).

✅ Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов офіційно спростував звинувачення агресора:

«У зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Збройні Сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення», — зазначив він.

Речник Генштабу також нагадав, що саме росія щодня підступно завдає ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах.

▫️ Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко зауважив, що ця операція ворога має на меті вплинути на громадську думку у білорусі.

«росіяни побачили, що білоруси не хочуть підтримувати російську агресивну риторику щодо України, і видумали «теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині», в надії за рахунок цієї інформаційної провокації підбурити білоруське населення на підтримку агресивних дій проти України. Сама провокація жалюгідна і має всі ознаки скоординованої операції без жодних фактичних доказів. Типово для пропагандистів рф», — підкреслив керівник ЦПД.

‼️ кремль регулярно використовує тактику фабрикації «нападів на цивільних», щоб відвернути увагу світу від власних воєнних злочинів та дискредитувати ЗСУ.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 18:28

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Просто у Зе він побачив молодого путіна, а у його пастві потужників — тих самих "скрепців".

Звідки така впевненість, шо цей відгодований Семен робив свої "перфоманси" ні разу не за гроші замовників? Це ваш колєга?
Не знаю, за что он критиковал украинское правительство...

За те, що Україна перетворюється в рфію чи щось гірше
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 18:45

Schmit
любарский такой же имперец как и пуйло...
ну и вы туда же...
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 18:51

К вопросу о призыве священников УПЦ и капелланах от УПЦ:
У Луцьку працівники ТЦК мобілізували диякона храму Трьох Святителів УПЦ — Андрія Вірного. Водночас, священнослужитель має трьох дітей та офіційне право на відстрочку.

Про це днями повідомили місцеві соцмережі.

Журналісти ВСН звернулися за коментарем до пресслужби Волинського ТЦК та СП. У відомстві зазначили, що інцидент трапився у суботу, 13 червня. На одному з блокпостів поблизу Луцька працівники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

«Оскільки він підлягав призову та не користувався правом на відстрочку, йому було запропоновано прибути до ТЦК для уточнення даних та проходження ВЛК, на що він добровільно погодився. Під час перебування у ТЦК громадянин спокійно пройшов усі необхідні заходи та висловив бажання проходити військову службу у батальйоні безпілотних систем однієї з військових частин. Його було направлено до зазначеного підрозділу виключно за власним бажанням», - повідомили у Волинському ТЦК та СП.
https://vsn.ua/news/u-lutsku-ttsk-mobilizuvali-bagatoditnogo-svyaschennosluzhitelya-chomu-tak-stalosya-83981?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=vsn.ua&utm_term=1285896&utm_content=12194267
Как-то у меня нет уверенности в том, что всё происходило так благолепно, как написано в ответе ТЦК. Особенно в свете поста prodigy часом раньше.
ЛАД
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