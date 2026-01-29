ЛАД написав:в связи с самоубийством сотрудника ТЦК?
теж не до кінця дочитали, він тільки зробив спробу(чикнув себе ножичком), а може за відмову, його хтось циркнув і сказав йому: скажеш лікарям і поліції, що це ти сам собі заподіяв, мутна історія
два роки тому проходив поз тцк бачу щось коїться: питаю у людей (хто стояв в черзі обновити документи)-хто там з ким б"ється? кажуть свої своїх ( там дві автівки поліції стояли з сиренами включеними)
Дочитал до конца. Могу исправить: "в связи с попыткой самоубийства". Как по мне, в вашем сообщении главное не "попытка самоубийства", а "У районному ТЦК Одеської області били, залякували, незаконно утримували людей та вчиняли насильницькі дії сексуального характеру, - повідомляє ДБР". А "попытка самоубийства" говорит о том, что в ТЦК есть ещё нормальные люди.
А о мобилизации священника УПЦ написал больше в связи с недавними обсуждениями на ветке именно этого вопроса.
И, кстати, я о бусификации и действиях ТЦК писал здесь, наверное, меньше всех. По-моему, так вообще чуть ли не в первый раз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 чер, 2026 20:15, всього редагувалось 3 разів.
«Ти єдиний поховав стільки людей, ти єдиний, хто це зробив, ти єдиний! - прямо звинувачується Президента України у загибелі людей, що виключає справжнього винуватця - росію. Це спотворення реальності, оскільки війну ініціювала рф, а Україна лише захищається);
Думка, що та особа свідомо не бачить, що людей вбиває Росія та Путін ... як і багато хто, на цьому форумі ...
Хоча, від тебе це не дивно, як не дивно це було від Бетона або Шміта ... бо 2+2 у вас завжди або 7, або -10
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 17 чер, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Так, я не в Криму, а на ТОТ Херсонщині, але ситуація у нас, у тому числі, залежна з ударами по т.зв. автодорозі "новоросія". - бензін та солярка на заправках є рідко, продають по 20-40 л, одразу довгі черги та не всім вистачає, вартість 92-го зросла з 90 до 110-120 фуб/л на заправці та тільки за готівку, у перекупів 250-350 фуб/л - третю неділю у селище перестали їздити продавці з Криму (нема бензіну та солярки) - основні продукти (мука, макаронні вироби, картопля, риба) є, але все вже подорожчало і продовжує кожен тиждень дорожчати, свинина (місцеві вирощують) подорожчала вже на треть - ел/ен в області не вистачає, кожень день масові відключення різних населених пунктів (кому цікаво - https://t.me/khersonenergo/9513 і далі) + 2-3 рази на тиждень повне відключення області на 20+ - 40+ годин після ударів добрих дронів по єнерголініях на ТОТ запорізької області.
Я не жаліюсь, тільки одобрюю такі відключення.
Погани новини (це не тайна, це вже пишуть у новинах) - після ударів та розрушення мостів що ведуть до Криму через Чаплинку та Каланчак, московиті почали засипати канали землею та класти поверх асфальт, а такі "мости" розрушити дронами вже неможливо.
ЛАД написав:"Незнание закона не освобождает от ответственности". Легко жить, когда "не помнишь" (или не знаешь), что было раньше, а ориентируешься только на последние заявления Белого дома. Вот только Иран всегда и постоянно заявлял об отказе от ЯО и до сих пор является участником ДНЯО (подписал одним из первых ещё в 1968 и ратифицировал в 1970). И не Иран разорвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (JCPOA или просто "Иранская ядерная сделка"). Это сделал Трамп во время предыдущего своего президентского срока. И не Иран прервал переговоры по вопросу ЯО и начал войну. А "від початку" ставился ещё и вопрос об иранской ракетной программе. Что-то об этом сегодня и вообще не слышно.
ЛАД, ну не можна так захищати різних покидьків, навіть якщо вони мають антиамериканську позицію...
а про знищення Ізраілю Іран теж ніколи не казав? є слова, є дії. а от на попередних перемовинах як писали в пресі, іранські перемовники тиснули тим, що погоджуйтесь на наші умови, бо ми маємо вже урану на десять бомб... дотиснули, тепер все одно мають, але десь завалено в горах...
а план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити, що насправді він робить? й головне - припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня? аби було? отримали,що заслугували - Ізраіль чесно попереджав... ядерна зброя в Ірана - це настільки великі ризики для всього світу, що її не дозволять в найближчій перспективі.
й ДНЯЗ підписав ще шах, а потім до влади прийшли ісламські радикали.
я відразу казав про ядерну зброю, а якраз ви ЛАД намагалися сумніватися в цьому. а яка ваша думка щодо підтримки терористів? щось цю тему ви оминаєте...
То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили. "про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова. "план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки. "припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень". Во-вторых, Иран начал это делать после разрыва ядерной сделки в мае 2018.
звідки ви знаєте, обмежував/не обмежував доступ? вам особисто докладали. тоді пишіть я вважаю або я чув... вважайте далі...
60% - це лише для зброї у випадку Ірана. й навіщо він це робив? його попереджали неодноразово не робити цього. й я вже написав, як вони використовували цей факт на перемовинах...
людина, яка розповідає про власну думку, чомусь користується висновками AI. власної думки немає ЛАД?
17 июня (Reuters) - Крым, полуостров, аннексированный Россией у Украины в 2014 году, запретил использование моторизованных транспортных средств, таких как скутеры, квадроциклы и мотоциклы, в ночное время, заявив, что они звучат как атаки беспилотников, сообщили власти, назначенные Москвой. Сергей Аксёнов, назначенный Россией губернатор полуострова, заявил, что запрет, который он назвал временной мерой для охраны военных и других важных объектов, будет действовать с 20:00 до 6:00 начиная со среды.
«Шум мопедов мешает работе систем обороны. Их двигатели звучат похоже (на дроны)», — заявил во вторник в Telegram советник Аксёнова Олег Крючков. «Противник вербует ваших детей для ночных поездок». Запрет в Крыму, популярном среди россиян месте летнего отдыха, не распространяется на легковые автомобили и более крупные транспортные средства.
ЛАД написав:... P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально. Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова? При этом "необходимость" они будут оценивать сами.
тільки оцінці США я довіряю. а от Раша та Іран - там же повністю брехлива влада. тому ці країни дійсно не мають права на ядерну зброю...