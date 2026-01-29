тут трамп не винен, він пішов на поводу в в ізраеля.
трошки по іншому: Трампу у цьому році до зарізу була потрібна перемога(вибори 3 листопада), у
війні рф проти України
йому здавалось, що після розіграного як по нотам скандалу у оральному катінеті
у лютому 2025 проти президента Зеленського
, головна справа зроблена і Зеленського буде значно легше дотиснути і схилити до капітуляції (погодившись на всі вимоги ху*ла), а Трампу було байдуже -скільки втратить "слабка в його розумінні" Україна.
у тут підвернувся Бібі Нетаньягу: давай разом зробимо те, і те -Трамп зібрав вузьке коло генералів/адмиралів, військовим війна це як дітям новий велосипед(вони мріють про війни роками), ті не зробили нормальний ризик асесмент (а що буде з цінами на нафту, якщо Іран закриє протоку), тобто вони тупо підставили Трампа. -У Ізраїля був свій план і вони його на 99% реалізували-вбити Хаменеї, і послабити (тимчасово) Іран, бо послабити на десятеріччя здатні США в совокупності з іншими силами НАТО
-а Трамп, як в тому анекдоті,-бачиш серед індіанців вождя? -убий його? добре -а далі що робити, загін індіанціі наближається -ну я тобі не заздрю
не можна робити великі рухи не прорахувавши наслідки, те саме з тарифами...профіт нуль, скандальні судові позиви і вигляд для світу-Трамп неадекватний дід, самозакоханий павич[/quote] все трамп порахував. ) америці вигідна нестабільність на близькому сході і в Україні
Shaman Если вы упорно не различаете висновки и факты, то всё остальное вам объяснять бесполезно. Если бы вы были хотя бы элементарно честны и меньше занимались выкручиванием... А то опрос о существовании США ещё 250 лет или о судьбе американской демократии вы привязываете к Трампу, который уйдёт через 2,5 года. А насчёт ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки я не "натякаю", а прямо пишу. Если вы так безоговорочно доверяете США в вопросах ЯО, то вы просто обязаны признавать необходимость и целесообразность этих бомбардировок и бурно им аплодировать. Точно так же, как вы одобряете нынешнюю иранскую войну.
Banderlog написав:Бути в темі і бути в долі воно разні вєщі Кажете чи тікати не збираються? Вони не тільки не збираються але і нарощують угрупування . Те що в окупованого народу типу yanyura є проблеми на заправках іще не повод тішитись і думати що такіж проблеми в армії рф.
А коли на москві палає, проблем у армії рф немає? ПС: навіть Бетон оптимізмом сяє )
То ви стверджуєте, в слід за флер, що є ослабленння групіровки Днепр? Забавно.
stm написав:Тоді і підписання угоди нічого не дає. Ізраїль не згоден на припинення вогню до повної денукліарізації і зміни режиму) Трамп, у свою чергу, збільшив поставки як спг, так і нафти за світовими угодами, які на роки.
Ізраїль сам не стягне війни проти Ірану. В Бібі не то шоб дуже сильні позиції всередині країни. Якщо він спробує воювати, його почне нагинати і Трамп і внутрішня опозиція. Тому хз як буде.
Эвиан-ле-Бен, Франция, 17 июня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что санкции против Ирана будут сняты, как только «они начнут вести себя прилично». «Что касается санкций, то в какой-то момент, знаете ли, у нас есть санкции, которые никогда не позволят им восстановиться. У них не будет денег, они будут в нищете, 91 миллион человек будут голодать, поэтому что-то произойдет, как только они начнут вести себя прилично. Когда они начнут вести себя прилично, мы это отпустим. Нам придется это сделать. Я ввел санкции против многих стран, а потом отпустил их», — сказал Трамп журналистам.
Т.е. на голод 91 млн. человек плевать с высокой колокольни. Если надо, то это мелочи.
И по поводу денег.
«Мы забрали их деньги, это не наши деньги, это их деньги, и мы их заморозили. В какой-то момент, я думаю, нам придется их вернуть», — сказал Трамп. «Если бы мы их не вернули, никто бы больше никогда не стал инвестировать в доллар».