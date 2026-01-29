Banderlog написав:То ви стверджуєте, в слід за флер, що є ослабленння групіровки Днепр? Забавно.
Я стверджую, що запорізькій напрямок без додаткового м'яса може закінчитися прогибом орків. 15км до Василівки, вірно? Це весільний дрон, а дрони наразі зовсім не весільні пішли. Тому накопичення військ. Ціна Покровська за рік 102тис. вибувших орків, це підтверджені втрати. 20% ще не підтверджені є. 1 орківській Іван=852$. Загальні витрати України на Іванів 87млн.$ 3 останіх обстріла Києва щоб налякати собаку моїх друзів, які приїхали до мене і мою маму це більше 2,5млрд.$. Цікавий обмін, не вважаєте? Спати Олександру поки що доведеться менше, бо він переграє суперника, дивно що на ваших моніторах всіх 16 видно лише як ущімляют МП
Востаннє редагувалось stm в Чет 18 чер, 2026 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Подход чёткий и ясный. Точно так же, как и с российскими деньгами.
США руйнують Іран.(не навпаки) Заморожені гроші іранські . Очевидно будуть повернуті. Росія руйнує Україну. А заморожені гроші українські? Ні. Російські. Точно тут є паралелі?
В данном изложении не важно, кто кого руйнує. За то, что Иран руйнують, им создадут инвестфонд на 300 млрд. Причём, не за счёт США, а за счёт частных инвесторов. Прочитайте внимательно, я специально выделил основное.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 чер, 2026 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog Там міняють ще тих, хто і в минулі роки загинув. Бачу по свіжим некрологам земляків.
Прочитайте внимательно, я специально выделил основное.
Я почитав «вніматєльно». Іран нічого в США не руйнував щоб у Ірана щось конфіскувати. Навіть війну не вони почали. З росією ситуація інша. Це не значить обовʼязково що у росіян заберуть. Але паралель ваша невірна.
Прочитайте внимательно, я специально выделил основное.
Я почитав «вніматєльно». Іран нічого в США не руйнував щоб у Ірана щось конфіскувати. Навіть війну не вони почали. З росією ситуація інша. Це не значить обовʼязково що у росіян заберуть. Але паралель ваша невірна.
Не прочитали «вніматєльно». Там в аргументации даже не упоминается о войне, кто её начал и кто кого руйнує. Единственный вопрос: "Это их деньги" и "Если мы их не вернём, то нам никто больше денег не даст". Всё. Точно так же и с российскими.