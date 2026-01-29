Banderlog написав:
Не було в мене комуняк. І рускоязичних як ти теж не було. Патріоти пасивні моцно агресивні
Брехня - то гріх )
Були у тебе комуняки
Інакше, як тебе на військову кафедру занесло ? Та ще й до капітана запасу допартизанив ?
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Додано: Чет 18 чер, 2026 19:16
Брехня - то гріх )
Були у тебе комуняки
Інакше, як тебе на військову кафедру занесло ? Та ще й до капітана запасу допартизанив ?
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:16
а звидкы ты узявся, руськоязычный перекрасывся у суржыкоязычного?)
бодяжный кагор пьеш з фсбшныком гундяевым ...
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:28
ПентагонVSбандерлог
"Україні вдалося утримати лінію фронту і покращити свої позиції в деяких місцях – Пентагон"
бандерлог на 16ти мониторах видит лучше чем Пентагон?)
у него все плохо...хотя уже непонятно с какой стороны взгляд...
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:32
Будь ласка, не лайте 80-річного чоловіка, який стоїть головує в такій сильній в усіх категоріях держави як Сполучені штати Америки. Все що його держава робить відповідає її стратегічним цілям, які не висвітлюються у ЗМІ.
Є один сценарій стосовно питання нерозповсюдження зброї масового знищення у світі, який не дає мені спокою. І він збувається і виконується без виключень по всім пунктам, навіть самим фантастичним не тільки для мене. Я навіть мріяти про це не міг, бо вважав цей сценарій нереально ідеалістичним і навіть більш декларативним чим ефективним. Цей сценарій цікавий бо стосується України, яка відмовилась від ядерної зброї під міжнародні гарантії, і стосується кремлівській росії, яка погрожувала мирній Україні своєю ядерною зброєю, яка стала ядерним терористом, здійснивши військове захоплення двох атомних електростанцій в Україні в рамках своєї рейдерської операції щодо українських активів.
На сьогодні зостався тільки один останній пункт цього сценарію, який ще не виконано. Але він усім нам дуже сподобається, бо він справедливий і чесний по відношенню до України. Саме демократичний устрій в Україні, який вкрай важливий для питання мирного курсу нашої держави, дає надію на завершення цієї війни та відновленню розбитої інфраструктури та налагодженню чудового життя.
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
До речі, а де Шміт ? який так хотів ударів по Мацкві ...
Мабуть, сидить десь переляканий і чекає нових методичек, в яких буде написано - "расіяне масштабують і нанесуть удари по Україні" ... )
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:38
Та не може бути, в Пентагоні розгледіли, що у України є карти ... )
Ну нічого, скоро Доні знову зверне увагу на російсько-українську війну і вмикне звичний трек "у України немає карт" ...
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