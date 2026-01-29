pesikot написав:І мій малесенький штришок до угоди Трампа з Іраном
Трамп ! Знову ! Кинув партнера ! ... Як завжди він це робить
Цього разу він кинув Ізраїль, не Бібі, хоча і його також, а саме весь Ізраїль
Будь ласка, не лайте 80-річного чоловіка, який стоїть головує в такій сильній в усіх категоріях держави як Сполучені штати Америки. Все що його держава робить відповідає її стратегічним цілям, які не висвітлюються у ЗМІ.
Є один сценарій стосовно питання нерозповсюдження зброї масового знищення у світі, який не дає мені спокою. І він збувається і виконується без виключень по всім пунктам, навіть самим фантастичним не тільки для мене. Я навіть мріяти про це не міг, бо вважав цей сценарій нереально ідеалістичним і навіть більш декларативним чим ефективним. Цей сценарій цікавий бо стосується України, яка відмовилась від ядерної зброї під міжнародні гарантії, і стосується кремлівській росії, яка погрожувала мирній Україні своєю ядерною зброєю, яка стала ядерним терористом, здійснивши військове захоплення двох атомних електростанцій в Україні в рамках своєї рейдерської операції щодо українських активів.
На сьогодні зостався тільки один останній пункт цього сценарію, який ще не виконано. Але він усім нам дуже сподобається, бо він справедливий і чесний по відношенню до України. Саме демократичний устрій в Україні, який вкрай важливий для питання мирного курсу нашої держави, дає надію на завершення цієї війни та відновленню розбитої інфраструктури та налагодженню чудового життя.
Вот я и дожил до момента, когда читаю разумные, мудрые мысли
"ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не спасуть". "Кожна людина має шукати свій особистий Томос. Тобто, свободу від гріха. Оце той Томос, який ми маємо получити від Бога. А інші Томоси нас не спасуть", - вважає предстоятель. https://tsn.ua/ukrayina/tomosi-yakis-ta ... 38088.html
Здається ви щось переплутали з Томосами і митрополитами.
Так, сплутала тих метрополитів, томос надан Епіфанію, не Онуфрію ) але факт що орківська церква самопроголошені розкольники - не сплутала )
"ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не спасуть". "Кожна людина має шукати свій особистий Томос. Тобто, свободу від гріха. Оце той Томос, який ми маємо получити від Бога. А інші Томоси нас не спасуть", - вважає предстоятель. https://tsn.ua/ukrayina/tomosi-yakis-ta ... 38088.html
Здається ви щось переплутали з Томосами і митрополитами.
Так, сплутала тих метрополитів, томос надан Епіфанію, не Онуфрію ) але факт що орківська церква самопроголошені розкольники - не сплутала )
зв кілька сторічь про це вже забули. але вони зараз пішли в новий розкол. та й єресь "руського мира" нікуди не поділася...