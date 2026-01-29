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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18118181191812018121
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что то совсем грустный соловьёв стал))
Уже терпеть собрался. Трансформация сознания. Из победоносца в терпилы))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:44

  buratinyo написав:
  pesikot написав:І мій малесенький штришок до угоди Трампа з Іраном

Трамп ! Знову ! Кинув партнера ! ...
Як завжди він це робить

Цього разу він кинув Ізраїль, не Бібі, хоча і його також, а саме весь Ізраїль

Будь ласка, не лайте 80-річного чоловіка, який стоїть головує в такій сильній в усіх категоріях держави як Сполучені штати Америки. Все що його держава робить відповідає її стратегічним цілям, які не висвітлюються у ЗМІ.

Є один сценарій стосовно питання нерозповсюдження зброї масового знищення у світі, який не дає мені спокою. І він збувається і виконується без виключень по всім пунктам, навіть самим фантастичним не тільки для мене. Я навіть мріяти про це не міг, бо вважав цей сценарій нереально ідеалістичним і навіть більш декларативним чим ефективним. Цей сценарій цікавий бо стосується України, яка відмовилась від ядерної зброї під міжнародні гарантії, і стосується кремлівській росії, яка погрожувала мирній Україні своєю ядерною зброєю, яка стала ядерним терористом, здійснивши військове захоплення двох атомних електростанцій в Україні в рамках своєї рейдерської операції щодо українських активів.

На сьогодні зостався тільки один останній пункт цього сценарію, який ще не виконано. Але він усім нам дуже сподобається, бо він справедливий і чесний по відношенню до України. Саме демократичний устрій в Україні, який вкрай важливий для питання мирного курсу нашої держави, дає надію на завершення цієї війни та відновленню розбитої інфраструктури та налагодженню чудового життя.

Вот я и дожил до момента, когда читаю разумные, мудрые мысли
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:53

  Ой+ написав:
  stm написав:Онуфрій отримав томос

:shock:
Особистий?
"ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не спасуть".
"Кожна людина має шукати свій особистий Томос. Тобто, свободу від гріха. Оце той Томос, який ми маємо получити від Бога. А інші Томоси нас не спасуть", - вважає предстоятель. https://tsn.ua/ukrayina/tomosi-yakis-ta ... 38088.html

Здається ви щось переплутали з Томосами і митрополитами.

Так, сплутала тих метрополитів, томос надан Епіфанію, не Онуфрію ) але факт що орківська церква самопроголошені розкольники - не сплутала )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:36

  stm написав:
  Ой+ написав:
  stm написав:Онуфрій отримав томос

:shock:
Особистий?
"ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не спасуть".
"Кожна людина має шукати свій особистий Томос. Тобто, свободу від гріха. Оце той Томос, який ми маємо получити від Бога. А інші Томоси нас не спасуть", - вважає предстоятель. https://tsn.ua/ukrayina/tomosi-yakis-ta ... 38088.html

Здається ви щось переплутали з Томосами і митрополитами.

Так, сплутала тих метрополитів, томос надан Епіфанію, не Онуфрію ) але факт що орківська церква самопроголошені розкольники - не сплутала )

зв кілька сторічь про це вже забули. але вони зараз пішли в новий розкол. та й єресь "руського мира" нікуди не поділася...
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  #<1 ... 18118181191812018121
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