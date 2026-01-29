|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 20 чер, 2026 20:54
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
краще було б спробувати врегулювати це питання. але маємо що маємо... поляки щось дуже невдало почали свої емоції...
Та нахіба? Ми ж потужна держава. Треба всім сусідам ультиматум
та зрозуміло, як гірше для України, ти будеш за це топити
це іранці полюбляють ультиматуми ставити, потір верещать - "нас за що?" або руські - цих це ще чекає
я вважаю що чим довше війна ізраїлю з іраном тим для нас краще. Це потужний полюбляє хамити всім підряд.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5557
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 20 чер, 2026 23:22
yama написав: prodigy написав:
Schmit
ніякого фронту не буде, расхерачат ретранслятори за один приліт і все
Та було б добре. Але формально у білорусії зявиться причина захищатися ядеркою. Придумають що ми потрапили в б#дних дітей в автобусі по мирняку типу .
від чого? від ударів дронами по ретрансляторам? нажме бацька красну кнопку? а в нього вона є?
і, навіть, якщо є, і, несподівано нажме, і що це йому дасть?
йому що погано живеться?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 20 чер, 2026 23:26, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43111
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1650 раз.
- Подякували: 2893 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 20 чер, 2026 23:22
yama написав: prodigy написав:
Schmit
ніякого фронту не буде, расхерачат ретранслятори за один приліт і все
Та було б добре. Але формально у білорусії зявиться причина захищатися ядеркою. Придумають що ми потрапили в б#дних дітей в автобусі по мирняку типу .
яка у вас фантазія бурхлива. коли це в Біларусі з'явилась ядерна зброя?
й розтрощені ретранслятори шахедів - це взагалі війсьова ціль. он ми Москву бомбимо, а Раша щось не хапаєтсья за ядерну зброю..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13267
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 1790 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 20 чер, 2026 23:26
Banderlog написав:
я вважаю що чим довше війна ізраїлю з іраном тим для нас краще. Це потужний полюбляє хамити всім підряд.
про вашу антипатію до Ізраілю ми знаємо (а як щодо євреїв?
). закрита протока - це погано для світу поки - тому війни довгої не буде домовляться. так, для Ізраіля це проблема, бо режим в Ірані встояв, терористи залишились, й схоже Іран й далі буде їх підтримувати.
хто програв - це населення Ірану. бо якщо зараз війни закінчиться, то режим ще деякий час буде існувати - вже значно гірший, але набагато жорсткіший. він колись теж впаде - але до цього часу буде погано, й його падіння теж буде кривавим.
не знаю, що саме ти маєш на увазі, поки проблеми роздмухує Польща, чим це закінчиться - подивимось..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13267
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 1790 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 20 чер, 2026 23:32
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19374
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2631 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Суб 20 чер, 2026 23:40
а що коментувати? руські такі руські. а казахи молодці.
далі буде гірше. руським ще багато хто згадає - "говори по-человечески"...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13267
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 1790 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|32912
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|32436
|
|
|36
|333850
|
|