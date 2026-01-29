RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18127181281812918130
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:19

  Hotab написав:Щось ЛАДа не видно.
Може прокоментував би.
https://www.facebook.com/share/r/1JTJma ... tid=wwXIfr


ЛАД у 2014-15 казав що,
народ Донбаса повстав проти київської хунти

і
народ сам вирішив
, чи йому краще в составі України, або в рф.
Всі факти, про те, що рф розвязала війну по однаковому сценарію( ПМР, Абхазія, Карабах, Душанбе), а сотня років до того (Сербія, Болгарія) його не вражали.

Після 12 років самі колаборанти і заслані козачки от фсб(Гундарев, Бородай, Гіркін) визнали, що це була спецоперація ГРУ/ФСБ на гроші Малофеева, відповідав Сурков, а "народних лідерів" (Дрьомов, Беднов, Мозговой,Моторола, Жилин) зачистили і кінці у воду.

prodigy
 
Повідомлень: 14007
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3419 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:29

кожної ночі нові рекорди: уражен НПЗ Тюмені (2000км)

уражений порт Кавказ і нафтобаза у Керчі (як написав один z-блогер: у Криму зявився бензин...много)

https://www.youtube.com/shorts/vDNbVbSFD38
prodigy
 
Повідомлень: 14007
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3419 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:42

  Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.


Все згідно методичці російської пропаганди "Коли поміняється режим в україні і зеленського врешті посадять за ...... мож і домовляться." )

  Banderlog написав:проблеми роздмухує наша влада. Закінчиться це ще однією "дружньою " країною на кордоні.

Надавати теріторію для вторнення, розміщення авіації - це ж "дружня страна" чи не так ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14310
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:44

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:про вашу антипатію до Ізраілю ми знаємо (а як щодо євреїв? ;)). закрита протока - це погано для світу поки - тому війни довгої не буде домовляться. так, для Ізраіля це проблема, бо режим в Ірані встояв, терористи залишились, й схоже Іран й далі буде їх підтримувати.

хто програв - це населення Ірану. бо якщо зараз війни закінчиться, то режим ще деякий час буде існувати - вже значно гірший, але набагато жорсткіший. він колись теж впаде - але до цього часу буде погано, й його падіння теж буде кривавим.

не знаю, що саме ти маєш на увазі, поки проблеми роздмухує Польща, чим це закінчиться - подивимось..

Нуда для світу погано :lol:
ане забагато ви взяли на себе говорити за весь світ? Раніше хоть за "цивілізований світ" а зара прям весь?
Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.
проблеми роздмухує наша влада. Закінчиться це ще однією "дружньою " країною на кордоні.


Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять

це нова кремлівська методичка?
в Ізраїлі ніколи не поменяється режим, бо інакше не буде держави,
уряди змінюються переодічно, після виборів
поміняється. Народ давно перестав підтримувати нетаньяху. Проти нього в ізраїлі кілька кримінальних справ по корупції і шахрайству. Окрім того з 24 року кримінальним судом в гаазі виданий ордер на його арешт. На читай
https://www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu
Не напомниш мені де ця гаага? Точно не в росії?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 18127181281812918130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 33242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 32838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 334367
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.