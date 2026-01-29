, чи йому краще в составі України, або в рф. Всі факти, про те, що рф розвязала війну по однаковому сценарію( ПМР, Абхазія, Карабах, Душанбе), а сотня років до того (Сербія, Болгарія) його не вражали.
Після 12 років самі колаборанти і заслані козачки от фсб(Гундарев, Бородай, Гіркін) визнали, що це була спецоперація ГРУ/ФСБ на гроші Малофеева, відповідав Сурков, а "народних лідерів" (Дрьомов, Беднов, Мозговой,Моторола, Жилин) зачистили і кінці у воду.
Shaman написав:про вашу антипатію до Ізраілю ми знаємо (а як щодо євреїв? ). закрита протока - це погано для світу поки - тому війни довгої не буде домовляться. так, для Ізраіля це проблема, бо режим в Ірані встояв, терористи залишились, й схоже Іран й далі буде їх підтримувати.
хто програв - це населення Ірану. бо якщо зараз війни закінчиться, то режим ще деякий час буде існувати - вже значно гірший, але набагато жорсткіший. він колись теж впаде - але до цього часу буде погано, й його падіння теж буде кривавим.
не знаю, що саме ти маєш на увазі, поки проблеми роздмухує Польща, чим це закінчиться - подивимось..
Нуда для світу погано ане забагато ви взяли на себе говорити за весь світ? Раніше хоть за "цивілізований світ" а зара прям весь? Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться. проблеми роздмухує наша влада. Закінчиться це ще однією "дружньою " країною на кордоні.
Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять
це нова кремлівська методичка? в Ізраїлі ніколи не поменяється режим, бо інакше не буде держави, уряди змінюються переодічно, після виборів
поміняється. Народ давно перестав підтримувати нетаньяху. Проти нього в ізраїлі кілька кримінальних справ по корупції і шахрайству. Окрім того з 24 року кримінальним судом в гаазі виданий ордер на його арешт. На читай https://www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu Не напомниш мені де ця гаага? Точно не в росії?
Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять
це нова кремлівська методичка? в Ізраїлі ніколи не поменяється режим, бо інакше не буде держави, уряди змінюються переодічно, після виборів
поміняється. Народ давно перестав підтримувати нетаньяху. Проти нього в ізраїлі кілька кримінальних справ по корупції і шахрайству. Окрім того з 24 року кримінальним судом в гаазі виданий ордер на його арешт. На читай https://www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu Не напомниш мені де ця гаага? Точно не в росії?