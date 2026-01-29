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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18129181301813118132>
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 12:32

  buratinyo написав:...........
Харьков вторые сутки подряд кремль закидывают КАБами. По городу вечером летают их оптоволоконные FPV дроны и убивают людей в легковушках. Стоит вопрос как укрыть Харьков сетками.
Не надо нагнетать и сеять панику.
Пока что такого сколько-нибудь массового явления нет.
Дороги в Харькове перестали быть относительно безопасными. Впервые в городе FPV-дрон ударил по автомобилю. Водитель погиб.

«19 июня, ориентировочно в 21:40, российские военные атаковали Киевский район Харькова FPV-дроном (по предварительным данным, на оптоволокне). Попадание пришлось по гражданскому авто «Audi Q5″, которое двигалось по дороге. Водитель погиб на месте. Пассажирка получила ранения и была госпитализирована», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
.......Прокуратура начала досудебное расследование.

Отметим, ранее случаев атак FPV-дронов на автомобили в Харькове не было, но из-за налета нескольких таких дронов взорвалась фура на окружной дороге, погиб водитель. Часть окружной на севере от города после этого перекрыли. Там закрывают антидроновой сеткой участок, который оставался открытым по техническим причинам.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/06/20/fpv-dron-na-optovolokne-atakoval-avtomobil-v-harkove-prokuratura-video/
А что до КАБов, то, во-первых, именно по Харькову прилетает немного, а, во-вторых, обстрелы Харькова начались ещё в 2022. Сначала С-300, а потом чем придётся.

Вот что пишет Синегубов о количестве (по всей области).
За сутки 19 июня:
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 КАБ;
▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️6 БпЛА типу «Молнія»;
▪️5 fpv-дронів;
▪️18 БпЛА (тип встановлюється).

За сутки 20 июня:
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️17 БпЛА типу «Молнія»;
▪️6 fpv-дронів;
▪️33 БпЛА (тип встановлюється).
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 12:59

  Shaman написав:й трохи про Іран. тут дехто, коли намагається виправдати диктатуру розповідає про нацональні особливості
ЗМІ: в Ірані співачку засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу

тому поточний режим Ірану приречений. але просто так він владу не віддасть. вже написав, страждатимуть прості іранці...


концерт, під час якого Ахмаді виконала патріотичну пісню "Az Khoone Javanane Vatan" ("Кров юнаків Вітчизни") без традиційного хіджабу.


навіть це не врахували... могли заменити на 74 удари "умовно"

Колись 2000 років тому велика цівілізація, сьогодні темрява(мрабесіє)

чи є сумніви в тому, що релігія- сторона зворотня прогресу людства
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А можно ссылку на погоджений кредит під репарації руських?
Если нам вдруг отдадут эти 300 млрд., буду только рад. Но рассчитывать на них... Увольте.
..........
https://nv.ua/ukr/world/countries/ukrajina-otrimaye-pidtrimku-za-rahunok-300-mlrd-dolariv-zamorozhenih-rosiyskih-aktiviv-50552668.html
https://forbes.ua/news/es-pogodiv-kredit-ukraini-na-90-mlrd-bez-vikoristannya-zamorozhenikh-rosiyskikh-aktiviv-19122025-34978
Кредит на €90 млрд – тимчасове рішення, яке дозволить ЄС продовжити фінансувати Україну в 2026 році. Перший транш позики очікується з другого кварталу.
....
Україна повинна буде повернути позику лише після того, як Росія сплатить репарації. За словами Кошти, активи Росії залишаться замороженими і в кінцевому підсумку можуть бути використані для погашення позики, якщо Москва не сплатить репарації. «ЄС залишає за собою право використовувати грошові залишки для фінансування кредиту», – наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Прошу прощения за задержку с ответом. Умер друг, с которым мы дружили 61 год. Не до форума было.
Помнится, в конце прошлого года вы считали деньги в кармане Украины в сумме, заметно большей - то ли 140, то ли 170 млрд. евро.
Вот то планировался именно репарационный кредит под залог всей массы замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских активов. Кончилось пшиком. Бельгия рисковать в одиночку не захотела, а остальные страны ЕС полностью разделить с ней юридические и финансовые риски отказались.
В итоге ЕС нашли "юридически чистый" двухлетний пакет Ukraine Support Loan на 90 млрд евро. Деньги под него ЕС занимает сам на финансовых рынках, а гаситься этот кредит будет за счет более безопасного источника — ежегодных набегающих процентов (сверхприбылей) от российских денег, которые никто не разморозит. Само тело российских денег не затрагивается. Правда, и вернуть их РФ вряд ли сможет. Для нас тут очень хорошо то, что мы, в любом случае, этот долг выплачивать не будем, риски лежат на ЕС.
Посмотрим, как оно будет, но это не наши проблемы.
Посмотрите https://forbes.ua/news/es-pogodiv-kredit-ukraini-na-90-mlrd-bez-vikoristannya-zamorozhenikh-rosiyskikh-aktiviv-19122025-34978 - "Європейський союз схвалив рішення про надання Україні кредиту на €90 млрд, гарантованого бюджетом ЄС. Ініціатива про використання заморожених активів Росії не пройшла. Про це в ніч на 19 грудня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта після 15-годинних перемовин лідерів ЄС."
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 чер, 2026 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:03

Москва і сам кремлівський диктатор Володимир Путін до останнього триматимуться за тимчасово окупований Крим, заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр). За його словами, український півострів є для РФ "головним трофеєм війни", навіть якщо він перебуватиме в режимі "острова".

"При цьому Крим як плацдарм для атак на Україну – це вже військовий абсурд.

Далі:
– повний провал ППО,
-пробивання залишків флоту,
-зупинка тіньової економіки,
-ТОТАЛЬНЕ вичерпання ресурсів і логістики,
- туристичний дефолт,
-енергетична пустеля,
-транспортний локдаун тощо.

Годуй, бункерний діду, дотаціями – але не мрій контролювати: як було, вже не буде", – підкреслив Мадяр у Telegram.

Після цього Бровді попросив вибачення в українців, які досі перебувають на окупованих територіях, через "постійну тривогу, закриті мости й дороги, шум і стрес". Він порадив їм триматися подалі від військових об’єктів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:08

  prodigy написав:
  Shaman написав:й трохи про Іран. тут дехто, коли намагається виправдати диктатуру розповідає про нацональні особливості
ЗМІ: в Ірані співачку засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу

тому поточний режим Ірану приречений. але просто так він владу не віддасть. вже написав, страждатимуть прості іранці...


концерт, під час якого Ахмаді виконала патріотичну пісню "Az Khoone Javanane Vatan" ("Кров юнаків Вітчизни") без традиційного хіджабу.


навіть це не врахували... могли заменити на 74 удари "умовно"

Колись 2000 років тому велика цівілізація, сьогодні темрява(мрабесіє)

чи є сумніви в тому, що релігія- сторона зворотня прогресу людства

так тисячилітня історія людства це підтверджує
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:15

а томос?

  pesikot написав:
  prodigy написав:
чи є сумніви в тому, що релігія- сторона зворотня прогресу людства

так тисячилітня історія людства це підтверджує

а томос?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:19

Ось як оцінюються масштаби найвідоміших історичних подій, пов'язаних з християнством:

Хрестові походи: Загальна кількість загиблих за майже два століття (1095–1291 роки) оцінюється істориками від 3 000 000 до 9 000 000 осіб (сюди входять як християни, так і мусульмани та представники інших віросповідань).

Інквізиція: Згідно з сучасними історичними дослідженнями (наприклад, працями Генрі Камена), сумарна кількість страчених усіма трибуналами інквізиції за кілька століть становить від кількох тисяч (у рамках іспанської інквізиції) до близько 15 000 - 30 000 загалом у Європі.

Релігійні війни: Найкривавіший внутрішньоєвропейський релігійний конфлікт, Тридцятилітня війна (1618–1648), забрав життя близько 8 000 000 людей (переважно через голод та епідемії, викликані бойовими діями).

Для порівняння, в атеїстичних режимах XX століття та під час світових війн (Перша та Друга світові війни), які велися з політичних, імперських та ідеологічних причин, кількість жертв обчислюється десятками мільйонів осіб, що багаторазово перевищує втрати від релігійних конфліктів усього Середньовіччя.


як приклад, демілітарізація х*йла-
1,4млн поганих руське
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 21 чер, 2026 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:19

  flyman написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:
чи є сумніви в тому, що релігія- сторона зворотня прогресу людства

так тисячилітня історія людства це підтверджує

а томос?


ну? далі що?
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:35

Аксенов: з 9ранку бензин не відпускається за нал, карта, ФО, чи ЮО-нікому ніфіга, тільки поліція, мчс, мед.авто

мости перекриті, автобуси інколи ще ходять, потяги тільки в денть до Керчі...пво знащено, переважно...острів Крим

https://t.me/supernova_plus/54209
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:40

  Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.


Откуда такая уверенность что Нетаньяху посадят,кстати,не озвучите что ему предъявляют в качестве криминала?
И что такое " методы в Палестине и Ливане"?
Вы какую Палестину имеете в виду,Газу или Иудею и Самарию?
И чем плохи методы ЦАХАЛ в Ливане ,мало хезболлатников отправили к гуриям?
shapo
 
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