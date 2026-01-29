Додано: Пон 22 чер, 2026 08:15

Hotab написав:

Небажані і природнє відторгнення росіянами всього не російського, тобто на їх думку другосортного. По вашим словам он навіть сквозить «їм всьо русскіє построілі». Саме «пітєрці» їхали цілину обробляти чи кирпичну кладку класти? Небажані і природнє відторгнення росіянами всього не російського, тобто на їх думку другосортного. По вашим словам он навіть сквозить «їм всьо русскіє построілі». Саме «пітєрці» їхали цілину обробляти чи кирпичну кладку класти?

А почему только целину вспомнили?Индустриализация в Казахстане началась в ВМВ когда заводы перебрасывали с европейской части в Сибирь и Среднюю Азию.В Алма-Ате до развала СССР функционировал АЗТМ из переброшенного тогда бывшего Путиловского.Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком