Додано: Пон 22 чер, 2026 12:30

fler написав: ..........

авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.

Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср)) ..........авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги () в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))

Не знаю, кто такие "иже с ним", но Сикорский имел с Украиной мало общего. Разве что рождение в Киеве и учёбу в Киевском политехническом институте в 2008-2012."У 1912–1918 роках — головний конструктор авіаційного відділу Російсько-Балтійського вагонного заводу" (на всякий случай, если вы не знаете, напомню - Росбалт находился в Питере). "18 лютого 1918 року емігрував до Французької республіки (Париж), а в березні 1919 року переїхав до США", где и умер "26 жовтня 1972 року в Істоні". И свои вертолёты, благодаря которым он стал знаменит, он создал в США.Почитайте хотя бы