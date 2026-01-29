yanyura написав:... Ті, що казали "Хоть камни с неба" отримали і ще отримають те, що бажали. Ті, хто і досі зберігає паспорт громадянина України, радіють кожному новому удару ЗСУ по загарбникам, навіть якщо для цього потрібно потерпіти якийсь час.
Я не говорил о законности или незаконности. А так вы подтвердили мои слова - пострадает население. Или вы сомневаетесь, что армию обеспечат при любых условиях в первую очередь? Так что армию и экономику это не ослабит. А вот какая будет реакция населения, предсказать сложно. То ли усилится (появится?) недовольство режимом и появятся протесты против него, то ли усилится (появится?) ненависть к Украине и требования усилить войну и "сбросить атомную бомбу" (условно).
як ЛАД обережно сіє сумніви - не треба бомбити Рашу, їм боляче.
трошки розкриємо - армію будуть забезпечувати в першу чергу звісно. але якщо палива немає - то палива немає. й не забуваємо - прапори в руській армії залишились? а зараз ціна на паливо дуже смачна - тому забезпечать армію - а окремі армійці - інших, але вже за ринковими цінами.
У вас бинарное мышление как у ячейки памяти компьютера - паливо або є, або його нема. Не представляете, бывает промежуточные состояния - паливо є, але його недостатньо. У нас в результате войны и росс. обстрелов (особенно в феврале и октябре 2025) газодобычи объём добычи упал с 19,8 млрд м³ в 2021 до 16,97 млрд м³ в 2025. Но это не равносильно "немає газу". - Папа, ты будешь меньше пить? - Нет, сынок, ты будешь меньше кушать.
економіку не послабить - явна брехня. немає палива - немає логістики. а яка економіка без логістики?
Какая экономика была/есть в Крыму? Туризм? Из-за его отсутствия война тут же закончится?
реакція населення буде дуже проста - навіщо нам це потрібно, думка про завершення цієї авантюри буде поширюватися...
Может, и так. Но возможны варианты и я о них написал.
ЛАД написав:Точнее, чуть больше 2 поколений, учитывая, что сейчас (и уже давненько) не рожают в 18-20 лет. Но речь, вообще-то, шла о "буржуазно-национальной революции" 1991 года. С 1965 прошло всего 26 лет - одно поколение. Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми.
Отже коли я заявляю що треба ТРИ покоління щоб вивести отраву совка з людей.. Лади мені такають Польщею і розповідають про одне.... Але коли ладам треба-то виявляється що Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми Труси-Хрестик Так багато ТРИ покоління? І наскільки РІЗКИМ є зміна совка на капіталізм ?
Как чувствовал, что вы такое напишете. При смене "совка на капіталізм" произошёл именно "резкий разрыв со старым". Идеологический разрыв, усиленный экономическим/материальным разрывом. При росте городского населения никакого "резкого разрыва со старым" не происходило. Люди не теряли одномоментно связь с селом. От них не требовалось отказаться от старых взглядов, разве что от каких-то привычек.
Отже 70 років населенню розповідали що а - капіталізм зло б - всі біди від імперіалізма в - капіталісти знущаються над своїми працівниками... прийшов 1990 і виявилось що ми будуємо КАПІТАЛІЗМ... але для ладів це така дрібничка, вони ж не розстрілювали за обмін валют , не садили на 15-25 років за економічну діяльність , не пресували тих кого називали спекулянт.... не знищували кулаків як клас ( а хто кулак-визначалось наявністю зайвих пару мішків зерна в порівнянні з люмпеном) Труси-Хрестик
ЛАД написав:У вас бинарное мышление как у ячейки памяти компьютера - паливо або є, або його нема. Не представляете, бывает промежуточные состояния - паливо є, але його недостатньо.
Є педерація Яку ніколи не хвилювало як там нАсЕлЕнИє Якщо армії палива буде не вистарчати - то в населення його НЕ БУДЕ навіть якщо в армії воно БУДЕ. ПС в Криму зараз 700 000 понаєхавших з 2014 року... Завдання так погіршити життя на півострові щоб вони звідти чкурнули попереду педераційних солдатів... До речі, ті хто зрадники- ті швидше за все чкурнуть швидше. Тобто НАЙВАЖЧЕ буде справжнім Українцям які отримають найбільше проблем... Але якщо вони витримали 12 років-витримають й пару місяців...
Вот это очень положительное сообщение и ничего кроме одобрения не вызывает. Бурные аплодисменты.
А вот какая будет реакция населения, предсказать сложно. То ли усилится (появится?) недовольство режимом и появятся протесты против него, то ли усилится (появится?) ненависть к Украине и требования усилить войну и "сбросить атомную бомбу" (условно).
Поживимо - побачимо (с) Вважаю, що "понаєхі" у Крим виїдуть (і цей процес вже пішов - у Інеті достатньо виложених їми відео), а після вивезення своїх сімей військовими "чорноморського флоту" з Севастополя ще й прискориться. "Реакція населення" - смішно. У московитів і раніше не було почуття гордості та власної гідності, а після приходу до влади *уйла тим паче. Єдине, що вони можуть, це стати на коліна та умоляти "*уйло, допоможи!"
Останній, хто виступив проти влади - академік Сахаров в січні 1980 року. Після нього я не памятаю нікого.
budivelnik написав:........вони ж не розстрілювали за обмін валют , не садили на 15-25 років за економічну діяльність , не пресували тих кого називали спекулянт.... не знищували кулаків як клас ( а хто кулак-визначалось наявністю зайвих пару мішків зерна в порівнянні з люмпеном) Труси-Хрестик