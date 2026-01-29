Додано: Вів 23 чер, 2026 09:05

sashaqbl написав: shapo написав: Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком

Погоджуюсь, не все так однозначно. Всюди є позитивні і негативні сторони.

От наприклад, при Гітлері Німеччину вийшла з Великої депресії. Скоротилося безробіття, держава фінансувала великі інфраструктурні проекти, будівництво автобамів, масштабні програми підтримки сімей з дітьми і житлове будівництво.

Ще великою мірою завдяки нацистській ракетній програмі людство вимйшло в космос. Та й багато інших наукових відкриттів сталося в нацистській Німеччині.

Але євреї чомусь згадують Аушвіц і Треблінку. Невже це справедливо? Погоджуюсь, не все так однозначно. Всюди є позитивні і негативні сторони.От наприклад, при Гітлері Німеччину вийшла з Великої депресії. Скоротилося безробіття, держава фінансувала великі інфраструктурні проекти, будівництво автобамів, масштабні програми підтримки сімей з дітьми і житлове будівництво.Ще великою мірою завдяки нацистській ракетній програмі людство вимйшло в космос. Та й багато інших наукових відкриттів сталося в нацистській Німеччині.Але євреї чомусь згадують Аушвіц і Треблінку. Невже це справедливо?

Конечно, для многих немцев несмотря на сокрушительное поражение он и сейчас герой,а для евреев способных думать,а таких всегда немного, было все ясно с самого начала,с принятия Нюрнбергских законов.Что касается Казахстана или Украины ,то геноцида украинцев или казахов не было несмотря на страшный голодомор ибо под термин геноцид искусственный голод не попадает и умирали от голода не только украинцы и казахи как и осуществлялся он по большей части местной голытьбой,а не пришлыми жидами и москалями.Поэтому ничуть не оправдывая российскую империю и СССР необходимо рассматривать ситуацию исходя из реалий того времени,а не представлений и понятий нашего.Фашизм был очень популярен в 30-е годы и в Европе,и США как и антисемитизм,поэтому евреев не принимала ни одна страна Европы и те же США с Рузвельтом развернули корабль с еврейскими беженцами из Германии.История такая ядовитая штука что из нее при желании можно выудить что угодно под любые цели.Нужно жить не прошлым,а настоящим и извлекать из прошлого уроки,а не лозунги хотя это и напряжно,и часто неприятно.Гораздо проще рисовать лубочные картинки темного прошлого и светлого будущего не решая настоящие,а не второстепенные проблемы настоящего чем очень любят заниматься политики и значительная часть участников этого форума