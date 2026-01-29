22 июня (Reuters) - Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию, призывающую к полному и безоговорочному прекращению боевых действий, заявил в понедельник высокопоставленный украинский чиновник. Специальный представитель Украины в ООН Андрей Мельник выступил во время продолжительного заседания Совета Безопасности ООН, шестого по счету заседания, созванного для обсуждения войны за последние месяцы.
«Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не безгранично», — сказал он, отметив, что Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безоговорочном прекращении огня. «Если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и скорректировать свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом», — сказал он. Никаких дополнительных подробностей он не предоставил. Мельник настаивал на том, что Украина изменила динамику войны, которая сейчас идет уже пятый год, благодаря недавним ударам, добавив, что около 40% российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены.
Shaman написав:.......... ти ми пам'ятаємо, кого тіпає на псеводнім "твьордий"
Сифилитики на форуме плодятся. Прямо эпидемия. Причём, похоже, у всех уже 3 стадия - наблюдается необратимое разрушение нервной системы (нейросифилис) с нарушениями мозговой деятельности. Самое плохое в этом, что оно необратимое, вовремя вылечить прозевали, а сейчас уже поздно.
це ти вже плутаєш - це в твого куміра та його стійких послідовників. одна з ознак - вже тридцять п'ять років минуло з розвалу срср - а дехто досі ментально там, й не хоче сприймати реальність, живе у своїх вигаданих спогадах