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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18149181501815118152
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 10:09

  ЛАД написав:
22 июня (Reuters) - Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию, призывающую к полному и безоговорочному прекращению боевых действий, заявил в понедельник высокопоставленный украинский чиновник.
Специальный представитель Украины в ООН Андрей Мельник выступил во время продолжительного заседания Совета Безопасности ООН, шестого по счету заседания, созванного для обсуждения войны за последние месяцы.

«Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не безгранично», — сказал он, отметив, что Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безоговорочном прекращении огня.
«Если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и скорректировать свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом», — сказал он. Никаких дополнительных подробностей он не предоставил.
Мельник настаивал на том, что Украина изменила динамику войны, которая сейчас идет уже пятый год, благодаря недавним ударам, добавив, что около 40% российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-may-recalibrate-its-offer-ceasefire-with-russia-envoy-tells-un-2026-06-22/

погоджуєтесь ЛАД? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 10:13

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
ти ми пам'ятаємо, кого тіпає на псеводнім "твьордий" :lol:

Сифилитики на форуме плодятся. Прямо эпидемия.
Причём, похоже, у всех уже 3 стадия - наблюдается необратимое разрушение нервной системы (нейросифилис) с нарушениями мозговой деятельности.
Самое плохое в этом, что оно необратимое, вовремя вылечить прозевали, а сейчас уже поздно.

це ти вже плутаєш - це в твого куміра та його стійких послідовників. одна з ознак - вже тридцять п'ять років минуло з розвалу срср - а дехто досі ментально там, й не хоче сприймати реальність, живе у своїх вигаданих спогадах :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 10:20

Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 10:45

  Shaman написав: - вже тридцять п'ять років минуло з розвалу срср - а дехто досі ментально там, й не хоче сприймати реальність, живе у своїх вигаданих спогадах :lol:

Шо ти мелеш? :lol:
мож тобі муляє, що людина яка там жила має память про ті часи не вигадану і не сприймає твої байки з методички?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Шо ти мелеш?
мож тобі муляє, що людина яка там жила має память про ті часи не вигадану і не сприймає твої байки з методички?

Память - штука відносна. Ти був молодший, трава була зеленіша...
sashaqbl
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