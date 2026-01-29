Додано: Вів 23 чер, 2026 19:44

ЛАД написав: В УССР в 60-е строилось до 12–14 млн кв. м в год (по сравнению с 1950 - около 4–5 млн кв. м в год), в 1970–1980-е годы стабильно сдавали от 17 до 21 млн кв. м В УССР в 60-е строилось до 12–14 млн кв. м в год (по сравнению с 1950 - около 4–5 млн кв. м в год), в 1970–1980-е годы стабильно сдавали от 17 до 21 млн кв. м

Мінімальна добова норма хліба (пайка) для цивільного населення в блокадному Ленінграді становила критичні 125 грамів.Щоб зрозуміти масштаби цієї трагедії, варто виділити кілька головних історичних фактів про життя в місті під час 872-денної блокади (вересень 1941 – січень 1944):Розмір пайка: 125 г отримували утриманці та діти у найважчий період (листопад 1941 — січень 1942). Працівники отримували трохи більше — 250

1 Що ти хочеш зрівняти?Те що ВСІ були голодні і туалетний папір був не потрібен? Срати було нічим... Єдине що всім нічим однаково.Теперпісля війни було__________________________________________7м2 на особу1950 рік - 35 млн населення____5млн м2/35 млн =+0,14м21960 рік - 40 млн населення____12 млн м2/40млн=+0,33м21970 рік - 45 млн населення____17 млн м2/45млн=+0,4м21980 рік - 50 млн населення____20 млнм2/50млн=+0,4м2 на особуНіби постійний ріст , а насправдіЗ 1950 по 1960 збільшення на 5 млн , тобто з 50млн м2 -35млн пішли щоб забезпечити хоча б 7км м на особу , тобто збільшення житла всього 0,5м2 на особу за 10 роківДалі все так само +/-ТомуЖИЛИ як свині , туалет спільний з ванною і розміром 4м2, кухня 3 м2, велика кімната 8-10м2....Так це життя але порівнювати це життя з сьогоднішніми 22-25м2 на особу?Велосипедів було менше ніж в Німеччині машин -і при тому велосипед це ж проста річ для держави яка ракети запускала, але виявилось що велосипед-це розкішкондиціонер/пральна машина/туалетний папір/автомобіль - що з цього переліку може порівнятись з сьогоднішнім часом?звязок ( треба за тиждень замовити розмову з іншим обласним місто , про районне-мовчу, з селом не зєднували)подорожі?та просто порівняй розмір свого шифоньєра з шафою купе своїх дітей...в тебе нічого було складувати , твоїм дітям-мало а між ними різниця в обємі разів від пяти...Тому ще разтак парторгам роздавали пайки і чим вища номенклатура - тим кращий пайок...От тільки холопам кількістю в 95% населення совка -пайки не роздавали , тому совок і впав що до парторгів не доходило в яких скотських умовах живе населення.Тепер про голодающого будівельника який чогось достиг...Вижити можна наТак вважали парторги совка....Так в совку без війни пайка була в кілька разів вища в порівнянні з блокадним Ленінградом, але рази в два по харчам і разів в пять по шмоткам, разів в десять по техніці - була нижча від того що сьогодні в Україні.