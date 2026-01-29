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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 чер, 2026 20:48
Hotab написав:ЛАД
Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
Нема плану квартири? Флайман питає.
Могу примерно нарисовать, если будут запросы.
Вот только не знаю, кому это нужно. Сейчас такое не строят.
Дом был из первых хтзэвских, ещё начала 30-х. Тогда в комнате была печь типа русской, но это я не помню и не знаю, в каком году их убрали, не поинтересовался. Потом их убрали и пользовались электроплитками. Позже поставили газовые плиты.
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ЛАД
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Додано: Вів 23 чер, 2026 20:56
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
В УССР в 60-е строилось до 12–14 млн кв. м в год (по сравнению с 1950 - около 4–5 млн кв. м в год), в 1970–1980-е годы стабильно сдавали от 17 до 21 млн кв. м
1 Що ти хочеш зрівняти?
Те що ВСІ були голодні і туалетний папір був не потрібен? Срати було нічим... Єдине що всім нічим однаково.
Тепер
після війни було__________________________________________7м2 на особу
1950 рік - 35 млн населення____5млн м2/35 млн =+0,14м2
1960 рік - 40 млн населення____12 млн м2/40млн=+0,33м2
1970 рік - 45 млн населення____17 млн м2/45млн=+0,4м2
1980 рік - 50 млн населення____20 млнм2/50млн=+0,4м2 на особу
Ніби постійний ріст , а насправді
З 1950 по 1960 збільшення на 5 млн , тобто з 50млн м2 -35млн пішли щоб забезпечити хоча б 7км м на особу , тобто збільшення житла всього 0,5м2 на особу за 10 років
Далі все так само +/-
Тому
ЖИЛИ як свині , туалет спільний з ванною і розміром 4м2, кухня 3 м2, велика кімната 8-10м2....
.....
М-да.
Школа ЕШБ непокобелима.
Вот только если бы тогда строили по 11 млн кв.м, как в независимой Украине, то какая площадь на человека была сегодня и сколько стоил бы кв. м на продажу.
Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
Ти ДУРЕНЬ ?
Якщо ПРИЇХАЛО 5 млн осіб-вони СОБІ повинні збудувати?
Якщо постійно ЗБІЛЬШУВАЛАСЬ кількість РОБОЧИХ рук - вони для себе повинні були щось створювати?
От і виходить
Було 10 м2 на осбу після війни , збільшилось 15 млн робочих рук збудували для себе 17м2=200 млн м2 і для тих 35 млн що було ще 300 млн м2 і ЗАЛИШИЛИ після себе 17 м2 на особу..
Тут почались ДЕМОГРАФІЧНІ проблеми , при чому не в совку, не в НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ - проблеми почались у СВІТІ (крім найбідніших країн Африки і Південної Америки)
І стали 40 млн будувати по 8-10млн м2 , тобто ТАК само як і в 1960 році... але з нюансом
ТОДІ люди жиди в свинюшнику розміром 10м2 на особу
Тепер будували СТІЛЬКИХ маючи в 1,5 рази більше...
А якщо додати твої надуті щоки і повірити що нас 35 млн .. виходить що маючи в 1,5 раз більше ще й будували в 1,5 рази більше на кожного УКРАЇНЦЯ.
Тепер ще раз дай відповід
Чому не було велосипедів які винайшли ще в сучасному вигляді в 1885 році
Чому розорена Німеччина мала машин на особу більше ніж совок велосипедів?
Чому в 1985 році я міг позвонити з будки телефону-автомату Рудольштадт Німеччина у Львів на робочий телефон( бо не у всіх були домашні)
а в 1991 році ЗАМОВЛЯВ за тиждень наперед звінок з Грозного у Львів?
це також приклад
Тому
якщо ти жив з пайків то краще заткни морду.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 20:59
pesikot написав: ЛАД написав:Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною)
и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
Яка шікарна квартирка ))
1 А в Україні живеш в тому ж гадюшнику чи маєш однокімнатну метрів так на 50-80?
2 Я продав спадщину однокімнатну в 1997 і почав бізнес за ті гроші, але навіть тоді це було 35м2, при чому до 50 років ЗНІМАВ житло.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 21:00
budivelnik написав:
............
Так в совку без війни пайка була в кілька разів вища в порівнянні з блокадним Ленінградом, але рази в два по харчам і разів в пять по шмоткам, разів в десять по техніці - була нижча від того що сьогодні в Україні.
Не заметил сразу, что вы дописали пост.
Сомневаюсь, что по харчам пайка была в 2 раза меньше, чем сейчас. Тогда не было изобилия, но голода точно не было.
Изменилась структура питания, но вряд ли стало лучше качество.yanyura
правильно писал, что стояли за молоком из бидонов (или из бочек), потому что оно было жирнее. Хотя 1%-ого молока или кефира, как сейчас, тогда не было.
И изобилие продуктов в магазинах не обязательно свидетельствует об избыточном производстве, бывает это просто из-за недостатка денег у населения. Сегодня свободно лежит красная рыба и колбаса по 1000 грн за кг. Просто потом, что их мало кто покупает.
А по технике уже 100 раз писали - ещё скажите, что тогда мобильных телефонов не было. И главное, что это будет чистой правдой.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 21:10
Прохожий написав: ЛАД написав: yanyura написав:
Тут я підтверджую слова і ЛАД
а, і prodigy
. Просто все залежало від того, де хто жив у той час та який тоді був час. Я жив у довольно великому райцентрі
(Нікополі), де був дуже великий трубний завод і чи не єдиний у Союзі кранобудівний завод баштових кранів. Так от, у 1964 році я, 12-річний (на форумі у мене вказана реальна дата народження) у 7 годин ранку вже стояв у довжелезній черзі до бочки з молоком місцевого молокозаводу, бо воно було жирніше, ніж те, що було у бутилках, а також у чергах до хлібного магазину, бо у кожному привозі було 50-100 хлібин пшеничного хлібу, а решта тільки кукурудзяний, який ще можна було їсти десь з час після покупки, далі він просто крошився при спробі його нарізати. При заводах були свої магазини, де тільки робітники цих заводів могли щоденно свободно купити буханку пшеничного хлібу та 1-3 літра розливного молока.
......
Простите, не надо "підтверджувати слова і ЛАД
а, і prodigy
"
В 1964 я тоже стоял в очередях за белым хлебом, который, если правильно помню, продавали по талонам. А "воно було жирніше" не то же самое, что его невозможно было купить в магазине.
"у маленькому райцентрі
" я не жил, сказать не могу, там снабжение, действительно, было хуже. Но prodigy
тоже не пишет о "маленькому райцентрі"
, а, насколько понимаю, об Одессе, которая снабжалась неплохо.
..........
ЛАД передергивает
как обычно
опыт парторга не пропьешь)
Ещё один нейросифилитик, не способный прочитать пост до конца.yanyura
написал, что "у довольно великому райцентрі
(Нікополі)" можно
было купить продукты.
А вот позже
вже у 1975-76 роках, коли відпрацювувах по розподілу у маленькому райцентрі, вже були "рибні дні", у вівторок та четверг, коли у магазинах/столових/кафе не можна було купити нічого мясного, всі блюда були тільки рибні, в решті днів у магазинах з мясного продавались тільки свині голови та ратиці.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 21:11
ЛАД написав:
А по технике уже 100 раз писали - ещё скажите, что тогда мобильных телефонов не было. И главное, что это будет чистой правдой.
я задав пять питаннь телефонна будка
в Німеччині -звязок з совком був
Грозний-звязок з іншим містом совка треба замовлятивелосипед 1885 року конструкції
- в совку було менше на особу ніж машин в Німеччинікондиціонер/пралка/туалетний папір
існували в США в 1957 році, в совку зявились перед розвалом..подорожі за кордонсередній метраж житла на особу
з 10м2 в 1950 до 17 м2 в 1991 - Україна від 22 м2
Всі ці речі зараз в Україні є і були в країнах оточуючих совок тоді коли цих речей/технологій в совку не було
То якщо їх не було в совку-чи було життя в совку гіршим в тих самих 1,5-2 рази
До речі
Так можна їсти ковбасу з картону, тушонку з хрящів і стояти в черзі за молоком бо з бідона +1% ( брехня кінчена, бо якраз РОЗБАВИТИ молоко в тетрапаку складніше ніж долити води в молоко , молоко в сметану ) і набирати потрібні калорії..
От тільки якщо замість цукорки ти жуєш цукровий буряк... то як би це правильніше і корисніше... от тільки тоді ти дуже стаєш схожим на худобу.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 21:30
budivelnik
Да школа ЕШБ непокобелима.
Что-то объяснять бесполезно.
Вы способны только на "заткни морду".
Вот только я ещё помню послевоенные бараки. И люди тогда сами себе строили относительно немного. В основном строило государство.
И если бы в УССР не строили вдвое больше, чем сегодня, то где бы вы сейчас жили, объяснять не буду.
Население Украины с 1970 по 1980 увеличилось с 47,11 млн чел. до 49,95 млн чел., т.е. на 2,84 млн. А построено за эти 10 лет было около 200 млн кв. м. - примерно столько же, сколько построено за 20 лет с 2000 до 2020 года.
В результате и сегодня подавляющая часть населения живёт в домах советской постройки, а не в домах, построенных героическим трудом будивельника после 2000 года.
И даже "ДЕМОГРАФІЧНІ проблеми" не помогают.
Может, вы и ели "замість цукорки цукровий буряк" и тушёнку из хрящей, я таким не питался.
Но не буду повторять опыт детройта и пытаться вам доказывать элементарные вещи. Вы хорошо освоили 4 действия арифметики и справочник Стеля, продолжайте.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 21:41
prodigy написав:
........ я тільки футбол/баскетбол дивлюсь, решту дня важко працюю (ось тільки закінчив дерева поливати-150 ведер за годину, пойду відпочивати-футбол дивитись
Если вы способны на такий важкий труд, то вы 4 года назад вполне справились бы и в армии.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 21:44
Hotab
Как вам компашка песикот, прохожий, шаман, продиджи, будивельник?
Они заметно лучше флаймена или летусрока?
Вопросы почти риторические. Отвечать не обязательно.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 21:57
Прохожий написав: ЛАД написав: yanyura написав:
Тут я підтверджую слова і ЛАД
а, і prodigy
. Просто все залежало від того, де хто жив у той час та який тоді був час. Я жив у довольно великому райцентрі
(Нікополі), де був дуже великий трубний завод і чи не єдиний у Союзі кранобудівний завод баштових кранів. Так от, у 1964 році я, 12-річний (на форумі у мене вказана реальна дата народження) у 7 годин ранку вже стояв у довжелезній черзі до бочки з молоком місцевого молокозаводу, бо воно було жирніше, ніж те, що було у бутилках, а також у чергах до хлібного магазину, бо у кожному привозі було 50-100 хлібин пшеничного хлібу, а решта тільки кукурудзяний, який ще можна було їсти десь з час після покупки, далі він просто крошився при спробі його нарізати. При заводах були свої магазини, де тільки робітники цих заводів могли щоденно свободно купити буханку пшеничного хлібу та 1-3 літра розливного молока.
......
Простите, не надо "підтверджувати слова і ЛАД
а, і prodigy
"
В 1964 я тоже стоял в очередях за белым хлебом, который, если правильно помню, продавали по талонам. А "воно було жирніше" не то же самое, что его невозможно было купить в магазине.
"у маленькому райцентрі
" я не жил, сказать не могу, там снабжение, действительно, было хуже. Но prodigy
тоже не пишет о "маленькому райцентрі"
, а, насколько понимаю, об Одессе, которая снабжалась неплохо. И после "уточнений" признал, что молока не было в 9.30-10, а в 8.30 вполне было. Я в 1971 ещё учился, ездить надо было к 8 часам, так что с утра ходить в магазин не мог. Мама тоже работала. Так что брали после работы. И да, это удавалось не каждый день, но получалось. Часто брали с бочки в выходные, кипятили и пили всю неделю.
Но в маленьких городках было своё преимущество - на базаре цены были заметно ниже, чем в крупных городах. И тогда на базаре люди торговали продукцией со своих участков. Это не сегодняшний базар, который часто уже не особо отличается от магазина - многие продавцы торгуют не своей продукцией.
За видео спасибо.
ЛАД передергивает
как обычно
опыт парторга не пропьешь)
все же интересно как там мечты о 2й пенсии?
а Вы yanyura
держитесь)))
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