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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 чер, 2026 22:10
ЛАД написав:Hotab
Как вам компашка песикот, прохожий, шаман, продиджи, будивельник?
Они заметно лучше флаймена или летусрока?
Вопросы почти риторические. Отвечать не обязательно.
Що там у вас знову? Здається ж нічого нового: муха флудить , оверквотить і скаржиться, хунтер розганяє російську повєстку, летусрок трясеться, «компашка» вас розминає. Все як завжди.
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Hotab
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