Додано: Сер 24 чер, 2026 02:03

flyman написав:

Ну вот и нашли в очередной раз корень всех зол Украины - оказывается, не искоренили большевистскими методами русский язык и культуру.Ещё он что-то бормочет о какой-то особой украинской этике попутно предлагая переписать русских и педерастов.В этот раз забыл о евреях которых тоже часто вспоминает как раковую опухоль на теле Украины.Он авторитетно заявил,что российская верхушка не матерится. Но этого он элементарно знать не может ибо с ней никогда не пересекался и не знает из-за юного возраста что такое аппаратный мастерок.Лучше всех в советской армии матерился генерал,а уж как материалась московская профессура я такое не часто и на стройке слышал. Оказывается главные проблемы в украинском школьном образовании не провал в изучении математики,физики,химии, а именно мова.Ну тогда за будущее Украины можно не переживать