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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 02:03
flyman написав:
Ну вот и нашли в очередной раз корень всех зол Украины - оказывается, не искоренили большевистскими методами русский язык и культуру.
Ещё он что-то бормочет о какой-то особой украинской этике попутно предлагая переписать русских и педерастов.
В этот раз забыл о евреях которых тоже часто вспоминает как раковую опухоль на теле Украины.
Он авторитетно заявил,что российская верхушка не матерится. Но этого он элементарно знать не может ибо с ней никогда не пересекался и не знает из-за юного возраста что такое аппаратный мастерок.
Лучше всех в советской армии матерился генерал,а уж как материалась московская профессура я такое не часто и на стройке слышал. Оказывается главные проблемы в украинском школьном образовании не провал в изучении математики,физики,химии, а именно мова.
Ну тогда за будущее Украины можно не переживать
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Додано: Сер 24 чер, 2026 02:37
shapo написав: flyman написав:
Ну вот и нашли в очередной раз корень всех зол Украины - оказывается, не искоренили большевистскими методами русский язык и культуру.
Ещё он что-то бормочет о какой-то особой украинской этике попутно предлагая переписать русских и педерастов.
В этот раз забыл о евреях которых тоже часто вспоминает как раковую опухоль на теле Украины.
Он авторитетно заявил,что российская верхушка не матерится. Но этого он элементарно знать не может ибо с ней никогда не пересекался и не знает из-за юного возраста что такое аппаратный мастерок.
Лучше всех в советской армии матерился генерал,а уж как материалась московская профессура я такое не часто и на стройке слышал. Оказывается главные проблемы в украинском школьном образовании не провал в изучении математики,физики,химии, а именно мова.
Ну тогда за будущее Украины можно не переживать
Самое смешное, что он переживает о том, что школьники не читают украинскую литературу за межами шкільної програми. Маленькая проблема в том, что они не читают никакую литературу.
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 04:20
ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 06:12
Сибарит написав: ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.
Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом
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Додано: Сер 24 чер, 2026 06:17
ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ну какой же он правый. Хотя сейчас эти понятия в разных странах размываются и трактуются по-разному ,например,в Израиле это за государство для палесов или против, с точки зрения экономики это роль государства в ее регулировании.
У него об этом ни слова,но все его карательные реформы должно осуществлять именно государство
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Додано: Сер 24 чер, 2026 06:19
shapo написав:
Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом
Поэтому я и написал, что в этом нет ничего интересного.
Если бы это было уникально, было бы интересно.
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