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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18157181581815918160>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 02:37

Самое смешное, что он переживает о том, что школьники не читают украинскую литературу за межами шкільної програми. Маленькая проблема в том, что они не читают никакую литературу.
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 04:20

  ЛАД написав:И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.

Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 06:12

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.

Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.


Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 06:17

  ЛАД написав:И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.


Ну какой же он правый. Хотя сейчас эти понятия в разных странах размываются и трактуются по-разному ,например,в Израиле это за государство для палесов или против, с точки зрения экономики это роль государства в ее регулировании.
У него об этом ни слова,но все его карательные реформы должно осуществлять именно государство
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 06:19

  shapo написав:Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом

Поэтому я и написал, что в этом нет ничего интересного.
Если бы это было уникально, было бы интересно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 06:29

  shapo написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.

Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.


Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом

Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение

Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение

до 2022 года ты постоянно бегал з жупелом "а докажите, что с 2014 года были российские войска" - это тоже не альтернативное мнение
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 24 чер, 2026 07:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 06:48

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........ я тільки футбол/баскетбол дивлюсь, решту дня важко працюю (ось тільки закінчив дерева поливати-150 ведер за годину, пойду відпочивати-футбол дивитись :mrgreen:

Если вы способны на такий важкий труд, то вы 4 года назад вполне справились бы и в армии.


ви , навіть по ночам строчите на форумі, очі не втомлюються перед монітором, можете
допомогти Banderlog частково (вам 3 монітора буде достатньо?)
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 07:03

Не слухайте слова, дивіться на руки,

shapo

Ещё он что-то бормочет о какой-то особой украинской этике попутно предлагая переписать русских и педерастов.


Флайман кидає рандомні відосики і вже дав задню «думка Флаймана не завжди співпадає з Флаймана точкою зору». Сенсу дивитись їх нема жодного, але ж і заборонити їх носити сюди ніхто не може.
Флайман топить за мову і чіпляється до російськомовних дописувачів , проте сам веде російськомовний блог.
Флайман розказує 12 років як гарно жити на філіпінах, а сам живе в бучанському підвалі.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 07:06

shapo

Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом


одне питання до вас, чому ви досі на форумі? що вас тут цікавить? чим вас образила саме Україна (не ссср)
бачу, проблеми психологічного плану-відбулась недооцінка ваших талантів, не отримали посаду(чи отримали і вас звільнили незаконно, без причин)
навіщо вам коментувати події, які відбуваються в Україні?
ви в безпечному місті, насолоджуйтесь рештою років, спілкуйтесь з онуками-передвайте
їм знання і доствід
вас не поважають на форумі, причина в тому, що ви всіма силами
намагаєтесь довести опонентам, ви знаєте більше за інших, найрозумніший, ерудит, а решта, банально кажучи, ідоти,
це хибна практика, проявіть себе серед автралійських аборигенів
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 07:44

  pesikot написав:Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение

Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение

до 2022 года ты постоянно бегал з жупелом "а докажите, что с 2014 года были российские войска" - это тоже не альтернативное мнение


Ну так приведи определение геноцида и докажи что украинский или казахский голодомор это геноцид,заодно найди с чем я бегал тут в 2014 иначе это твое очередное вранье
shapo
 
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