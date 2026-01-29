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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 02:37
Самое смешное, что он переживает о том, что школьники не читают украинскую литературу за межами шкільної програми. Маленькая проблема в том, что они не читают никакую литературу.
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
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ЛАД
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Додано: Сер 24 чер, 2026 04:20
ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.
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Сибарит
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Додано: Сер 24 чер, 2026 06:12
Сибарит написав: ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.
Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом
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Додано: Сер 24 чер, 2026 06:17
ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ну какой же он правый. Хотя сейчас эти понятия в разных странах размываются и трактуются по-разному ,например,в Израиле это за государство для палесов или против, с точки зрения экономики это роль государства в ее регулировании.
У него об этом ни слова,но все его карательные реформы должно осуществлять именно государство
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Додано: Сер 24 чер, 2026 06:19
shapo написав:
Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом
Поэтому я и написал, что в этом нет ничего интересного.
Если бы это было уникально, было бы интересно.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 06:29
shapo написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.
Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом
Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
до 2022 года ты постоянно бегал з жупелом "а докажите, что с 2014 года были российские войска" - это тоже не альтернативное мнение
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 24 чер, 2026 07:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 06:48
ЛАД написав: prodigy написав:
........ я тільки футбол/баскетбол дивлюсь, решту дня важко працюю (ось тільки закінчив дерева поливати-150 ведер за годину, пойду відпочивати-футбол дивитись
Если вы способны на такий важкий труд, то вы 4 года назад вполне справились бы и в армии.
ви , навіть по ночам строчите на форумі, очі не втомлюються перед монітором, можете
допомогти Banderlog
частково (вам 3 монітора буде достатньо?)
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Додано: Сер 24 чер, 2026 07:03
shapo
Ещё он что-то бормочет о какой-то особой украинской этике попутно предлагая переписать русских и педерастов.
Флайман кидає рандомні відосики і вже дав задню «думка Флаймана не завжди співпадає з Флаймана точкою зору». Сенсу дивитись їх нема жодного, але ж і заборонити їх носити сюди ніхто не може.
Флайман топить за мову і чіпляється до російськомовних дописувачів , проте сам веде російськомовний блог.
Флайман розказує 12 років як гарно жити на філіпінах, а сам живе в бучанському підвалі.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 07:06
shapo
Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом
одне питання до вас, чому ви досі на форумі? що вас тут цікавить? чим вас образила саме Україна (не ссср)
бачу, проблеми психологічного плану-відбулась недооцінка ваших талантів, не отримали посаду(чи отримали і вас звільнили незаконно, без причин)
навіщо вам коментувати події, які відбуваються в Україні?
ви в безпечному місті, насолоджуйтесь рештою років, спілкуйтесь з онуками-передвайте
їм знання і доствід
вас не поважають на форумі, причина в тому, що ви всіма силами
намагаєтесь довести опонентам, ви знаєте більше за інших, найрозумніший, ерудит, а решта, банально кажучи, ідоти,
це хибна практика, проявіть себе серед автралійських аборигенів
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Додано: Сер 24 чер, 2026 07:44
pesikot написав:
Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
до 2022 года ты постоянно бегал з жупелом "а докажите, что с 2014 года были российские войска" - это тоже не альтернативное мнение
Ну так приведи определение геноцида и докажи что украинский или казахский голодомор это геноцид,заодно найди с чем я бегал тут в 2014 иначе это твое очередное вранье
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