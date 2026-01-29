RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18157181581815918160
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 08:00

  prodigy написав:shapo

Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом


одне питання до вас, чому ви досі на форумі? що вас тут цікавить? чим вас образила саме Україна (не ссср)
бачу, проблеми психологічного плану-відбулась недооцінка ваших талантів, не отримали посаду(чи отримали і вас звільнили незаконно, без причин)
навіщо вам коментувати події, які відбуваються в Україні?
ви в безпечному місті, насолоджуйтесь рештою років, спілкуйтесь з онуками-передвайте
їм знання і доствід
вас не поважають на форумі, причина в тому, що ви всіма силами
намагаєтесь довести опонентам, ви знаєте більше за інших, найрозумніший, ерудит, а решта, банально кажучи, ідоти,
це хибна практика, проявіть себе серед автралійських аборигенів


Печально что именно у вас сложилось впечатление что я тут реализую свои комплексы от несостоявшейся карьеры или ещё чего-либо.
Неуважение участников форума меня мало интересует как и мнение о моих познаниях которыми я тут вовсе не хвастаюсь,а делюсь как некоторым кажется в агрессивной форме.
Причина пребывания на этом форуме очень простая - у меня много свободного времени в связи с очередным кардинальным изменением в жизни которое,надеюсь,скоро закончится после того,как пойду на курсы английского четыре раза в неделю и курсы вождения.
Поскольку половину своей жизни я прожил в Украине где до сих пор живут и будут жить родственники моей покойной жены,то мне небезразлично что в ней происходит и чем все закончится хотя бы при моей жизни.
И в СССР ,и в незалежной Украине были вещи за которые их можно было уважать и те за которые их можно презирать,мир не черно-белый как бы не хотелось его упростить.
Я жил как и все приспосабливаясь к обстоятельствам ,не противостоя системе ,но и по возможности стараясь не лезть в дерьмо которое она часто предлагала.
Что касается внучек,то мой опыт им не нужен,они живут в другое время в другом мире и,надеюсь,если вдруг когда-нибудь придется столкнуться с тем,с чем пришлось столкнуться моему поколению будут более подготовлены,тем более что их родители на это не жалеют ни денег,ни времени
shapo
 
Повідомлень: 5158
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 18157181581815918160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sasha23 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 35977
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 35908
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 338737
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (16052)
23.06.2026 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.