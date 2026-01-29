Додано: Сер 24 чер, 2026 08:00

prodigy написав: shapo



Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом



одне питання до вас, чому ви досі на форумі? що вас тут цікавить? чим вас образила саме Україна (не ссср)

бачу, проблеми психологічного плану-відбулась недооцінка ваших талантів, не отримали посаду(чи отримали і вас звільнили незаконно, без причин)

навіщо вам коментувати події, які відбуваються в Україні?

ви в безпечному місті, насолоджуйтесь рештою років, спілкуйтесь з онуками-передвайте

їм знання і доствід

вас не поважають на форумі, причина в тому, що ви всіма силами

намагаєтесь довести опонентам, ви знаєте більше за інших, найрозумніший, ерудит, а решта, банально кажучи, ідоти,

це хибна практика, проявіть себе серед автралійських аборигенів одне питання до вас, чому ви досі на форумі? що вас тут цікавить? чим вас образила саме Україна (не ссср)бачу, проблеми психологічного плану-відбулась недооцінка ваших талантів, не отримали посаду(чи отримали і вас звільнили незаконно, без причин)навіщо вам коментувати події, які відбуваються в Україні?ви в безпечному місті, насолоджуйтесь рештою років, спілкуйтесь з онуками-передвайтеїм знання і доствідвас не поважають на форумі, причина в тому, що ви всіма силаминамагаєтесь довести опонентам, ви знаєте більше за інших, найрозумніший, ерудит, а решта, банально кажучи, ідоти,це хибна практика, проявіть себе серед автралійських аборигенів

Печально что именно у вас сложилось впечатление что я тут реализую свои комплексы от несостоявшейся карьеры или ещё чего-либо.Неуважение участников форума меня мало интересует как и мнение о моих познаниях которыми я тут вовсе не хвастаюсь,а делюсь как некоторым кажется в агрессивной форме.Причина пребывания на этом форуме очень простая - у меня много свободного времени в связи с очередным кардинальным изменением в жизни которое,надеюсь,скоро закончится после того,как пойду на курсы английского четыре раза в неделю и курсы вождения.Поскольку половину своей жизни я прожил в Украине где до сих пор живут и будут жить родственники моей покойной жены,то мне небезразлично что в ней происходит и чем все закончится хотя бы при моей жизни.И в СССР ,и в незалежной Украине были вещи за которые их можно было уважать и те за которые их можно презирать,мир не черно-белый как бы не хотелось его упростить.Я жил как и все приспосабливаясь к обстоятельствам ,не противостоя системе ,но и по возможности стараясь не лезть в дерьмо которое она часто предлагала.Что касается внучек,то мой опыт им не нужен,они живут в другое время в другом мире и,надеюсь,если вдруг когда-нибудь придется столкнуться с тем,с чем пришлось столкнуться моему поколению будут более подготовлены,тем более что их родители на это не жалеют ни денег,ни времени