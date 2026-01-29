prodigy написав:shapoНо ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом
одне питання до вас, чому ви досі на форумі? що вас тут цікавить? чим вас образила саме Україна (не ссср)
бачу, проблеми психологічного плану-відбулась недооцінка ваших талантів, не отримали посаду(чи отримали і вас звільнили незаконно, без причин)
навіщо вам коментувати події, які відбуваються в Україні?
ви в безпечному місті, насолоджуйтесь рештою років, спілкуйтесь з онуками-передвайте
їм знання і доствід
вас не поважають на форумі, причина в тому, що ви всіма силами
намагаєтесь довести опонентам, ви знаєте більше за інших, найрозумніший, ерудит, а решта, банально кажучи, ідоти,
це хибна практика, проявіть себе серед автралійських аборигенів
Печально что именно у вас сложилось впечатление что я тут реализую свои комплексы от несостоявшейся карьеры или ещё чего-либо.
Неуважение участников форума меня мало интересует как и мнение о моих познаниях которыми я тут вовсе не хвастаюсь,а делюсь как некоторым кажется в агрессивной форме.
Причина пребывания на этом форуме очень простая - у меня много свободного времени в связи с очередным кардинальным изменением в жизни которое,надеюсь,скоро закончится после того,как пойду на курсы английского четыре раза в неделю и курсы вождения.
Поскольку половину своей жизни я прожил в Украине где до сих пор живут и будут жить родственники моей покойной жены,то мне небезразлично что в ней происходит и чем все закончится хотя бы при моей жизни.
И в СССР ,и в незалежной Украине были вещи за которые их можно было уважать и те за которые их можно презирать,мир не черно-белый как бы не хотелось его упростить.
Я жил как и все приспосабливаясь к обстоятельствам ,не противостоя системе ,но и по возможности стараясь не лезть в дерьмо которое она часто предлагала.
Что касается внучек,то мой опыт им не нужен,они живут в другое время в другом мире и,надеюсь,если вдруг когда-нибудь придется столкнуться с тем,с чем пришлось столкнуться моему поколению будут более подготовлены,тем более что их родители на это не жалеют ни денег,ни времени