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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 08:46
shapo написав:
Ну так приведи определение геноцида и докажи что украинский или казахский голодомор это геноцид
По состоянию на 2026 год Голодомор 1932–1933 годов признали геноцидом украинского народа на парламентском уровне 28 государств, а также ряд международных организаций(Ватикан, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Балтийская Асамблея, ЮНЕСКО) и множество региональных правительств.
Но кто эти все мелкие людишки, куда им до нашего форума.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 08:51
pesikot написав:
Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"
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Додано: Сер 24 чер, 2026 08:55
Letusrock написав: pesikot написав:
Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"
Дворніченкі би одностайно вимагали якнайбільш суворого покарання для "відщепенців", що пішли проти лінії Партії, Політбюро та рішеннь X парткоференції
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Додано: Сер 24 чер, 2026 09:29
alex_dvornichenko написав: shapo написав:
Ну так приведи определение геноцида и докажи что украинский или казахский голодомор это геноцид
По состоянию на 2026 год Голодомор 1932–1933 годов признали геноцидом украинского народа на парламентском уровне 28 государств, а также ряд международных организаций(Ватикан, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Балтийская Асамблея, ЮНЕСКО) и множество региональных правительств.
Но кто эти все мелкие людишки, куда им до нашего форума.
Это все политика. Например,явный геноцид армян турками в 1915г не признается по политическим причинам многими странами,в т.ч.Украиной.
Все что вы перечислили это европейские конторы ,особенно ПАСЕ вещавшее что с 2014 по 2022 о том,что российских войск в Украине на Донбассе не было, да и после 24.02.2022 не выгнавшая Россию из-за вносимых взносов,та ушла сама.
Я ведь просил перечислить не перечень парламентов или организаций признавших украинский голодомор геноцидом,а насколько искусственный голод в Украине и Казахстане подходит под юридическое определение геноцида в конвенции ООН и объяснил причины почему это не так
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