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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 08:55
Letusrock написав: pesikot написав:
Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"
Дворніченкі би одностайно вимагали якнайбільш суворого покарання для "відщепенців", що пішли проти лінії Партії, Політбюро та рішеннь X парткоференції
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Додано: Сер 24 чер, 2026 09:29
alex_dvornichenko написав: shapo написав:
Ну так приведи определение геноцида и докажи что украинский или казахский голодомор это геноцид
По состоянию на 2026 год Голодомор 1932–1933 годов признали геноцидом украинского народа на парламентском уровне 28 государств, а также ряд международных организаций(Ватикан, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Балтийская Асамблея, ЮНЕСКО) и множество региональных правительств.
Но кто эти все мелкие людишки, куда им до нашего форума.
Это все политика. Например,явный геноцид армян турками в 1915г не признается по политическим причинам многими странами,в т.ч.Украиной.
Все что вы перечислили это европейские конторы ,особенно ПАСЕ вещавшее что с 2014 по 2022 о том,что российских войск в Украине на Донбассе не было, да и после 24.02.2022 не выгнавшая Россию из-за вносимых взносов,та ушла сама.
Я ведь просил перечислить не перечень парламентов или организаций признавших украинский голодомор геноцидом,а насколько искусственный голод в Украине и Казахстане подходит под юридическое определение геноцида в конвенции ООН и объяснил причины почему это не так
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Додано: Сер 24 чер, 2026 11:02
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flyman
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Додано: Сер 24 чер, 2026 11:12
Сибарит написав: ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно.
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Глибока мисль.
Но доповню, в середовищі совків існував і феномен homo sovetskus. Ссср відтворював культ прометея правдоруба. понятно, що система десь зламалась, но комуністи не тільки "зажравшася партноменклатура") були і ті хто першими вискакував з окопів. В тієї світської релігії теж були свої святі і подвижники.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 11:29
Banderlog написав:
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Глибока мисль.
Но доповню, в середовищі совків існував і феномен homo sovetskus. Ссср відтворював культ прометея правдоруба. понятно, що система десь зламалась, но комуністи не тільки "зажравшася партноменклатура") були і ті хто першими вискакував з окопів. В тієї світської релігії теж були свої святі і подвижники.
Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось.
Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем
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shapo
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Додано: Сер 24 чер, 2026 11:35
shapo написав: Banderlog написав:
В тієї світської релігії теж були свої святі і подвижники.
Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось.
Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем
вони були, но не зверху. Хотя мож серед гкачіпістів.. я мало знаю про то.
А рядових вєрующих комуняк я пару раз встрічав. )
Ладно, то минувше.
Які варіанти ви бачите для України на майбутнє?
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Додано: Сер 24 чер, 2026 11:47
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Додано: Сер 24 чер, 2026 11:49
shapo написав: Banderlog написав:
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Глибока мисль.
Но доповню, в середовищі совків існував і феномен homo sovetskus. Ссср відтворював культ прометея правдоруба. понятно, що система десь зламалась, но комуністи не тільки "зажравшася партноменклатура") були і ті хто першими вискакував з окопів. В тієї світської релігії теж були свої святі і подвижники.
Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось.
Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем
Ну как не оказалось? - августовский путч вполне благополучно провалился...
А так-то союз же не за день развалился - тот же кризис 80х сильно мозги вправил даже самым упорным подвижникам.
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_hunter
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Додано: Сер 24 чер, 2026 11:57
_hunter написав: shapo написав: Banderlog написав:
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Глибока мисль.
Но доповню, в середовищі совків існував і феномен homo sovetskus. Ссср відтворював культ прометея правдоруба. понятно, що система десь зламалась, но комуністи не тільки "зажравшася партноменклатура") були і ті хто першими вискакував з окопів. В тієї світської релігії теж були свої святі і подвижники.
Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось.
Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем
Ну как не оказалось? - "августовский путч" вполне благополучно провалился...
А так-то союз же не за день развалился - тот же кризис 80х сильно мозги вправил даже самым упорным подвижникам.
Августовский путч это последняя попытка совковой номенклатуры исправить ситуацию,но его никто нигде не поддержал.
И почему кризис только в 80-х?
Брежневский застой показал что система нуждается в реформации,тк в прежние лозунги никто не верил,а предложить новое означало посягнуть на устои.
Андропов решил применить жёсткий вариант,Горбачев пошел по пути Хрущева,но в отличие от него вовремя не прикрыл форточку с воздухом свободы и ситуация вышла из-под контроля.
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shapo
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