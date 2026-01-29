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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18158181591816018161
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:03

  Banderlog написав:
  shapo написав:
Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось.
Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем


вони були, но не зверху. Хотя мож серед гкачіпістів.. я мало знаю про то.
А рядових вєрующих комуняк я пару раз встрічав. )
Ладно, то минувше.
Які варіанти ви бачите для України на майбутнє?


Мне повезло меньше,тк фанатиков системы в тех местах где жил,учился и работал не было.
Что касается будущего Украины, то понятия не имею что будет и сильно сомневаюсь что кто-то может сейчас что-то предсказать.
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:04

  shapo написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав:
Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось.
Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем


вони були, но не зверху. Хотя мож серед гкачіпістів.. я мало знаю про то.
А рядових вєрующих комуняк я пару раз встрічав. )
Ладно, то минувше.
Які варіанти ви бачите для України на майбутнє?


Мне повезло меньше,тк фанатиков системы в тех местах где жил,учился и работал не было.
Что касается будущего Украины, то понятия не имею что будет и сильно сомневаюсь что кто-то что-то может сейчас что-то предсказать.
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.

Ну це якщо хоча б половина населення взяла участь . А тут поки далеко до таких цифр.

Хто скучив за дядьком? 😅

https://www.facebook.com/share/v/193j27 ... tid=wwXIfr
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 чер, 2026 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:06

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:
Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось.
Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем

Ну как не оказалось? - "августовский путч" вполне благополучно провалился...
А так-то союз же не за день развалился - тот же кризис 80х сильно мозги вправил даже самым упорным подвижникам.


Августовский путч это последняя попытка совковой номенклатуры исправить ситуацию,но его никто нигде не поддержал.
И почему кризис только в 80-х?
Брежневский застой показал что система нуждается в реформации,тк в прежние лозунги никто не верил,а предложить новое означало посягнуть на устои.
Андропов решил применить жёсткий вариант,Горбачев пошел по пути Хрущева,но в отличие от него вовремя не прикрыл форточку с воздухом свободы и ситуация вышла из-под контроля.

>>> И почему кризис только в 80-х?
Как последняя соломинка - так-то эту "ниточку" можно до самой октябрьской революции тянуть...
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  #<1 ... 18158181591816018161
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