shapo написав: Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось. Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем
вони були, но не зверху. Хотя мож серед гкачіпістів.. я мало знаю про то. А рядових вєрующих комуняк я пару раз встрічав. ) Ладно, то минувше. Які варіанти ви бачите для України на майбутнє?
Мне повезло меньше,тк фанатиков системы в тех местах где жил,учился и работал не было. Что касается будущего Украины, то понятия не имею что будет и сильно сомневаюсь что кто-то может сейчас что-то предсказать. Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
shapo написав: Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось. Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем
вони були, но не зверху. Хотя мож серед гкачіпістів.. я мало знаю про то. А рядових вєрующих комуняк я пару раз встрічав. ) Ладно, то минувше. Які варіанти ви бачите для України на майбутнє?
Мне повезло меньше,тк фанатиков системы в тех местах где жил,учился и работал не было. Что касается будущего Украины, то понятия не имею что будет и сильно сомневаюсь что кто-то что-то может сейчас что-то предсказать. Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
Ну це якщо хоча б половина населення взяла участь . А тут поки далеко до таких цифр.
shapo написав: Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось. Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем
Ну как не оказалось? - "августовский путч" вполне благополучно провалился... А так-то союз же не за день развалился - тот же кризис 80х сильно мозги вправил даже самым упорным подвижникам.
Августовский путч это последняя попытка совковой номенклатуры исправить ситуацию,но его никто нигде не поддержал. И почему кризис только в 80-х? Брежневский застой показал что система нуждается в реформации,тк в прежние лозунги никто не верил,а предложить новое означало посягнуть на устои. Андропов решил применить жёсткий вариант,Горбачев пошел по пути Хрущева,но в отличие от него вовремя не прикрыл форточку с воздухом свободы и ситуация вышла из-под контроля.
>>> И почему кризис только в 80-х? Как последняя соломинка - так-то эту "ниточку" можно до самой октябрьской революции тянуть...