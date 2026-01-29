shapo написав: Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось. Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем
Ну как не оказалось? - "августовский путч" вполне благополучно провалился... А так-то союз же не за день развалился - тот же кризис 80х сильно мозги вправил даже самым упорным подвижникам.
Августовский путч это последняя попытка совковой номенклатуры исправить ситуацию,но его никто нигде не поддержал. И почему кризис только в 80-х? Брежневский застой показал что система нуждается в реформации,тк в прежние лозунги никто не верил,а предложить новое означало посягнуть на устои. Андропов решил применить жёсткий вариант,Горбачев пошел по пути Хрущева,но в отличие от него вовремя не прикрыл форточку с воздухом свободы и ситуация вышла из-под контроля.
>>> И почему кризис только в 80-х? Как последняя соломинка - так-то эту "ниточку" можно до самой октябрьской революции тянуть...
shapo написав: Августовский путч это последняя попытка совковой номенклатуры исправить ситуацию,но его никто нигде не поддержал. И почему кризис только в 80-х? Брежневский застой показал что система нуждается в реформации,тк в прежние лозунги никто не верил,а предложить новое означало посягнуть на устои. Андропов решил применить жёсткий вариант,Горбачев пошел по пути Хрущева,но в отличие от него вовремя не прикрыл форточку с воздухом свободы и ситуация вышла из-под контроля.
>>> И почему кризис только в 80-х? Как последняя соломинка - так-то эту "ниточку" можно до самой октябрьской революции тянуть...
Ничего подобного. После провозглашения Хрущевым построения коммунизма к 1980г на 22 съезде КПСС гораздо больше половины населения искренне в это верила,да и властители дум из шестидесятников тоже поддержали эту оттепель. Конечно,провалы в экономике сделали свое дело и неудавшаяся косыгинская реформа вкупе с вводом войск в Чехословакию в 1968г окончательно поставили крест на этих надеждах. О новочеркасском расстреле мало кто что знал как и о Куреневской трагедии и прочих инцидентах - система хорошо умела блокировать распространение инфы
pesikot написав:Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"
Одразу видно, що дід тобі розповідав про себе, як він все це казав
pesikot написав:Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"
Дворніченкі би одностайно вимагали якнайбільш суворого покарання для "відщепенців", що пішли проти лінії Партії, Політбюро та рішеннь X парткоференції
Але поки що, чуємо погрози суворого покарання або нанесення тяжких тілескних ушкоджень від тебе )
fox767676 написав: Дворніченкі би одностайно вимагали якнайбільш суворого покарання для "відщепенців", що пішли проти лінії Партії, Політбюро та рішеннь X парткоференції
Але поки що, чуємо погрози суворого покарання або нанесення тяжких тілескних ушкоджень від тебе )
Я смотрю гражданин из ЧС что то там про меня пишет. Я не разу не писал ничего радикально, а тем более что то про наказания кого либо. откуда он эти свои выводы высасывает ? Явно человек нак меня обижен, вспомнить бы за что.