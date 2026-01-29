Додано: Сер 24 чер, 2026 12:26

_hunter написав: shapo написав:

Августовский путч это последняя попытка совковой номенклатуры исправить ситуацию,но его никто нигде не поддержал.

И почему кризис только в 80-х?

Брежневский застой показал что система нуждается в реформации,тк в прежние лозунги никто не верил,а предложить новое означало посягнуть на устои.

Андропов решил применить жёсткий вариант,Горбачев пошел по пути Хрущева,но в отличие от него вовремя не прикрыл форточку с воздухом свободы и ситуация вышла из-под контроля. Августовский путч это последняя попытка совковой номенклатуры исправить ситуацию,но его никто нигде не поддержал.И почему кризис только в 80-х?Брежневский застой показал что система нуждается в реформации,тк в прежние лозунги никто не верил,а предложить новое означало посягнуть на устои.Андропов решил применить жёсткий вариант,Горбачев пошел по пути Хрущева,но в отличие от него вовремя не прикрыл форточку с воздухом свободы и ситуация вышла из-под контроля.





>>> И почему кризис только в 80-х?

Как последняя соломинка - так-то эту "ниточку" можно до самой октябрьской революции тянуть... >>> И почему кризис только в 80-х?Как последняя соломинка - так-то эту "ниточку" можно до самой октябрьской революции тянуть...

Ничего подобного.После провозглашения Хрущевым построения коммунизма к 1980г на 22 съезде КПСС гораздо больше половины населения искренне в это верила,да и властители дум из шестидесятников тоже поддержали эту оттепель.Конечно,провалы в экономике сделали свое дело и неудавшаяся косыгинская реформа вкупе с вводом войск в Чехословакию в 1968г окончательно поставили крест на этих надеждах.О новочеркасском расстреле мало кто что знал как и о Куреневской трагедии и прочих инцидентах - система хорошо умела блокировать распространение инфы