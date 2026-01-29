RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18159181601816118162>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:06

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:
Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось.
Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем

Ну как не оказалось? - "августовский путч" вполне благополучно провалился...
А так-то союз же не за день развалился - тот же кризис 80х сильно мозги вправил даже самым упорным подвижникам.


Августовский путч это последняя попытка совковой номенклатуры исправить ситуацию,но его никто нигде не поддержал.
И почему кризис только в 80-х?
Брежневский застой показал что система нуждается в реформации,тк в прежние лозунги никто не верил,а предложить новое означало посягнуть на устои.
Андропов решил применить жёсткий вариант,Горбачев пошел по пути Хрущева,но в отличие от него вовремя не прикрыл форточку с воздухом свободы и ситуация вышла из-под контроля.

>>> И почему кризис только в 80-х?
Как последняя соломинка - так-то эту "ниточку" можно до самой октябрьской революции тянуть...
_hunter
 
Повідомлень: 12195
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:26

  _hunter написав:
  shapo написав:
Августовский путч это последняя попытка совковой номенклатуры исправить ситуацию,но его никто нигде не поддержал.
И почему кризис только в 80-х?
Брежневский застой показал что система нуждается в реформации,тк в прежние лозунги никто не верил,а предложить новое означало посягнуть на устои.
Андропов решил применить жёсткий вариант,Горбачев пошел по пути Хрущева,но в отличие от него вовремя не прикрыл форточку с воздухом свободы и ситуация вышла из-под контроля.



>>> И почему кризис только в 80-х?
Как последняя соломинка - так-то эту "ниточку" можно до самой октябрьской революции тянуть...

Ничего подобного.
После провозглашения Хрущевым построения коммунизма к 1980г на 22 съезде КПСС гораздо больше половины населения искренне в это верила,да и властители дум из шестидесятников тоже поддержали эту оттепель.
Конечно,провалы в экономике сделали свое дело и неудавшаяся косыгинская реформа вкупе с вводом войск в Чехословакию в 1968г окончательно поставили крест на этих надеждах.
О новочеркасском расстреле мало кто что знал как и о Куреневской трагедии и прочих инцидентах - система хорошо умела блокировать распространение инфы
shapo
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:38

  shapo написав:
[
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
ну кримінал понятно.
А за психзахворювання якось несподівано... чому так думаєте?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5592
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:41

  Banderlog написав:
  shapo написав:
[
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
ну кримінал понятно.
А за психзахворювання якось несподівано... чому так думаєте?


Про птср слышать не приходилось?
А он не только у военных, четыре года и для тех кто не на нуле тоже даром не проходят
shapo
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:50

❗️рф не зупиниться на лінії фронту як умова для початку переговорів щодо України, — Лавров

росія більше «на слово» нікому не довірятиме на переговорах щодо України, — Лавров
Xenon
 
Повідомлень: 5990
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:55

  shapo написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав:
[
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.
ну кримінал понятно.
А за психзахворювання якось несподівано... чому так думаєте?


Про птср слышать не приходилось?
А он не только у военных, четыре года и для тех кто не на нуле тоже даром не проходят
чого ж не приходилось? Мене даж лічити собіраються. )))
не знаю, думаю хрєнь то.
Система робить таку каналізацію для ветеранів.
Алкоголізм та птср ну іще байки патріотичні на дєнь побєди.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5592
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:56

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение

Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"

Одразу видно, що дід тобі розповідав про себе, як він все це казав
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14327
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:58

  shapo написав:
  pesikot написав:Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение

Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение

до 2022 года ты постоянно бегал з жупелом "а докажите, что с 2014 года были российские войска" - это тоже не альтернативное мнение


Ну так приведи определение геноцида и докажи что украинский или казахский голодомор это геноцид,заодно найди с чем я бегал тут в 2014 иначе это твое очередное вранье

Твоё очередное "а докажи" само по себе доказывает, с чем ты тут бегал с 2014 года )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14327
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 12:59

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение

Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"


Дворніченкі би одностайно вимагали якнайбільш суворого покарання для "відщепенців", що пішли проти лінії Партії, Політбюро та рішеннь X парткоференції

Але поки що, чуємо погрози суворого покарання або нанесення тяжких тілескних ушкоджень від тебе )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14327
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 13:04

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
Дворніченкі би одностайно вимагали якнайбільш суворого покарання для "відщепенців", що пішли проти лінії Партії, Політбюро та рішеннь X парткоференції

Але поки що, чуємо погрози суворого покарання або нанесення тяжких тілескних ушкоджень від тебе )

Я смотрю гражданин из ЧС что то там про меня пишет. Я не разу не писал ничего радикально, а тем более что то про наказания кого либо. откуда он эти свои выводы высасывает ?
Явно человек нак меня обижен, вспомнить бы за что.
Зображення
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 18159181601816118162>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 36183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 36143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 339029
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.