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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 13:12
Xenon написав:
❗️рф не зупиниться на лінії фронту як умова для початку переговорів щодо України, — Лавров
росія більше «на слово» нікому не довірятиме на переговорах щодо України, — Лавров
повніше цитуйте бо якось неоднозначно вийшло. А сказав він, що росія пропонує вести переговорний процес паралельно з бойовими діями.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова вернуться к переговорам по Украине в любой момент, однако ожидает предложений, которые российская сторона будет считать содержательными.
По словам Лаврова, Россия не намерена принимать прекращение боевых действий на текущей линии соприкосновения как обязательное предварительное условие для диалога.
«Мы люди простодушные. Может, и получится ввести нас в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку», — заявил глава МИД России, добавив, что Москва больше не будет доверять участникам переговорного процесса «на слово».
Другие заявления Сергея Лаврова:
— Россия предложила Украине повысить уровень представителей на переговорах, чтобы обсуждения проходили с участием более высокопоставленных делегаций.
— Лавров заявил, что российская сторона готова выслушать представителей ЕС, если у них появятся «конструктивные идеи».
— По его словам, действия Украины невозможны без внешней поддержки со стороны Великобритании и США.
— Глава МИД России заявил, что Западу необходимо отказаться от планов «военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии» в регионах, которые Москва считает зоной своих интересов.
— Россия выступила за завершение боевых действий между США и Ираном и заявила о готовности участвовать в урегулировании, если такая помощь будет востребована
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Додано: Сер 24 чер, 2026 13:14
alex_dvornichenko написав: pesikot написав: fox767676 написав:
Дворніченкі би одностайно вимагали якнайбільш суворого покарання для "відщепенців", що пішли проти лінії Партії, Політбюро та рішеннь X парткоференції
Але поки що, чуємо погрози суворого покарання або нанесення тяжких тілескних ушкоджень від тебе )
Я смотрю гражданин из ЧС что то там про меня пишет. Я не разу не писал ничего радикально, а тем более что то про наказания кого либо. откуда он эти свои выводы высасывает ?
Вы с песикотом 2 сапога пара. Только один под типа интеллигента косит, а другой под трамвайного хама. Но общая основа в том, что такие всегда за "линию партии". И если что кому-то кажется что раздувание шпиономании в военное время это типа "ничего радикального" то это только говорит что о профдеформации сознания
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Додано: Сер 24 чер, 2026 13:20
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"
Одразу видно, що дід тобі розповідав про себе, як він все це казав
одразу видно хто історію вчив по вирізкам із районних газет. Почитай де 1933 і де Podkarpatska rus
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Додано: Сер 24 чер, 2026 13:22
fox767676 написав: alex_dvornichenko написав: pesikot написав:
---=== fox767676 ===---
Дворніченкі би одностайно вимагали якнайбільш суворого покарання для "відщепенців", що пішли проти лінії Партії, Політбюро та рішеннь X парткоференції
---=== ===---
Але поки що, чуємо погрози суворого покарання або нанесення тяжких тілескних ушкоджень від тебе )
Я смотрю гражданин из ЧС что то там про меня пишет. Я не разу не писал ничего радикально, а тем более что то про наказания кого либо. откуда он эти свои выводы высасывает ?
Вы с песикотом 2 сапога пара. Только один под типа интеллигента косит, а другой под трамвайного хама. Но общая основа в том, что такие всегда за "линию партии".
Проблема в том, что ты свои комплексы проецируешь на других - это ты готов наказывать несогласных, о чём сам же и писал. Это ты хамишь в приватных, а себя прикрыл ЧС
"линия партии" у тебя тоже есть - только партия у тебя комуняцко-савецкая )
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pesikot
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Додано: Сер 24 чер, 2026 13:23
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"
Одразу видно, що дід тобі розповідав про себе, як він все це казав
одразу видно хто історію вчив по вирізкам із районних газет. Почитай де 1933 і де Podkarpatska rus
Він Дяді Юрі писав що Закарпаття приєднали у 1939, мабуть і зараз так думає шо то крайній срок )))
хуїзу2010 - що нема слово "юродивий", франту - "ламати шапку" - а це з наріжних каменів класики укр.літератури
З яким антиінтелектуальним сміттям доводиться мати справу...
навіть якщо приїхав в Україну у зрілому віці, шкільна програм пройшла повз, то візьми ж погугли перед тим як на людей гавкати
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 24 чер, 2026 13:34, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 13:24
Сибарит написав: ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.
К сожалению, вы правы.
И не поспоришь.
У нас взялись бороться со старым, выбросив всё лучшее и оставив худшее - требование единообразия и методы борьбы за него. Это хорошо видно и на нашем форуме.
Самые завзятые "патриоты" и противники "совка" пользуются именно этим худшим. И если им удастся, то мы можем дожить и до повторения 37 года и до ГУЛАГа. Это правильно отметили и Letusrock
с fox767676
.
А у этого "триггера" интересен выбор стороны на "пути в Европу" - однозначно правые. Хотя именно правые в Европе, мягко говоря, не особо поддерживают сегодня Украину.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 13:54
Banderlog написав:
shapo написав:
Про птср слышать не приходилось?
А он не только у военных, четыре года и для тех кто не на нуле тоже даром не проходят
чого ж не приходилось? Мене даж лічити собіраються. )))
не знаю, думаю хрєнь то.
Система робить таку каналізацію для ветеранів.
Алкоголізм та птср ну іще байки патріотичні на дєнь побєди.
Не знаю насколько в Украине военные и население поражены этим заболеванием,тк инфу нигде не встречал,а в Израиле это уже очень серьезно - помимо агрессии подростков с криминалом чего раньше не было сообщали о нескольких случаях самоубийства резервистов вернувшихся после Газы и Ливана
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Додано: Сер 24 чер, 2026 13:54
Banderlog написав:
:lol:
Сибарит написав: ЛАД написав:
И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.
Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно.
++
Глибока мисль.
Но доповню, в середовищі совків існував і феномен homo sovetskus. Ссср відтворював культ прометея правдоруба. понятно, що система десь зламалась, но комуністи не тільки "зажравшася партноменклатура") були і ті хто першими вискакував з окопів. В тієї світської релігії теж були свої святі і подвижники.
Так же, как и в любой религии, даже не светской.
Самое смешное, что многое из того, что происходило в СССР, самой идеей никак не предусматривалось. И основоположники такого не требовали. Но разбираться в тонкостях никому не интересно. Рубить, так сплеча. Проще, не разбираясь, запретить коммунизм.
А с идеей произошло то же самое, что с любой идеей, когда она становится господствующей.
Первоначальное христианство не предусматривало инквизицию и преследование иноверцев и отступников. Так же, как и мусульманство, которое вполне уважительно относится к зимми - "Людям Писания". Правда, к язычникам отношение заметно хуже, но тоже не призывает к уничтожению.
Когда идея
становится господствующей и получает светскую власть
, то люди
, исповедующие её, "немного" забываются.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 24 чер, 2026 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 13:56
pesikot написав: shapo написав: pesikot написав:
Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
до 2022 года ты постоянно бегал з жупелом "а докажите, что с 2014 года были российские войска" - это тоже не альтернативное мнение
Ну так приведи определение геноцида и докажи что украинский или казахский голодомор это геноцид,заодно найди с чем я бегал тут в 2014 иначе это твое очередное вранье
Твоё очередное "а докажи" само по себе доказывает, с чем ты тут бегал с 2014 года )
Ничего другого от тебя и не ждал.
Слив засчитан как говорят в некоторых кругах
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Додано: Сер 24 чер, 2026 14:00
ЛАД написав:
А у этого "триггера" интересен выбор стороны на "пути в Европу" - однозначно правые. Хотя именно правые в Европе, мягко говоря, не особо поддерживают сегодня Украину.
Совки впадають в одну із крайностей:
1 - антиросійщину, тобто росіянський отже ворог без будь-якого контексту
2 - антиукраїнкість (язик впітан с малаком матєрі і єго нє отабарать)
3,4 ... і т.д. євросовки, трампосовки, соросовки і т.д. і т.п.
В той час, як поляки між собою спілкуються польською, німці німецькою, то природньо, що українці мали би користуються українською.
А російською - для міжнаціонального спілкування, або з туристами, або росіяни між собою в місцях компактного проживання (як угорці угорською в Береговому. В неньці є історично складені регіони компактного проживання росіян?) або з метою культурного обміну (чужого навчайся але свого не цурайся).
ЛАДа і Ко. чомусь затригерив трігер коли розповів що школярі з Києва, які переїхали на постійно до Вінниці, не можуть висловлюватися мовою (он понімаєт но нє говоріт), і це ображає почуття російськомовних.
там щось шапо був розказував як ідіш ніби тепер не гноблять в Ізраілі
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