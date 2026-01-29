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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 181611816218163181641816518166>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:08

  Hotab написав:
  shapo написав:............
Единственное что известно из истории любая послевоенная страна это всегда всплеск криминала и психических заболеваний с соответствующими последствиями.

Ну це якщо хоча б половина населення взяла участь . ....

Совсем не обязательно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:10

  ЛАД написав:

А у этого "триггера" интересен выбор стороны на "пути в Европу" - однозначно правые. Хотя именно правые в Европе, мягко говоря, не особо поддерживают сегодня Украину.

Поділ на лівих і правих надто примітивний.
Європейські праві це праві консерватори. А європейські ліві- ліберали.
В нас модель правих лібералів. Такі є. В аргентині.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:13

  ЛАД написав:Первоначальное христианство не предусматривало инквизицию и преследование иноверцев и отступников. Так же, как и мусульманство, которое вполне уважительно относится к зимми - "Людям Писания". Правда, к язычникам отношение заметно хуже, но тоже не призывает к уничтожению.
Когда идея становится господствующей и получает светскую власть, то люди, исповедующие её, "немного" забываются.


Откуда инфа о том, что предполагала отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса?
Ведь все что написано о его жизни и деяниях если такие вообще сушествовали написано его учениками через почти 200 лет и потом многократно исправлялось?
Тем более что учение противоречиво - призывало к всепрощению и не осуждению грешников,а сам учитель при этом не только судил,но и приводил приговор в исполнение с менялами из храма.
И если зимми с их унизительными ограничениями по отношению к мусульманам это терпимость к иной религии,то следующий шаг это действительно физическое уничтожение кафиров
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:15

  Banderlog написав:В нас модель правих лібералів. Такі є. В аргентині.


Кроме покойного фантазёра Балашова с его 5.10 других не знаю.
Кто ещё?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:22

  shapo написав:
  Banderlog написав:В нас модель правих лібералів. Такі є. В аргентині.


Кроме покойного фантазёра Балашова с его 5.10 других не знаю.
Кто ещё?

стерненко і тп
гадаю Бандерлог має на увазі поєднання оголтєлого антикомунізму та антирадянщини з усіляками європамаранчевими лгбт-цінностями
західні ліберали толерантніше до Маркса та навіть Леніна відносяться
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 24 чер, 2026 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:23

  flyman написав:
  ЛАД написав:А у этого "триггера" интересен выбор стороны на "пути в Европу" - однозначно правые. Хотя именно правые в Европе, мягко говоря, не особо поддерживают сегодня Украину.

Совки впадають в одну із крайностей:
1 - антиросійщину, тобто росіянський отже ворог без будь-якого контексту
2 - антиукраїнкість (язик впітан с малаком матєрі і єго нє отабарать)
3,4 ... і т.д. євросовки, трампосовки, соросовки і т.д. і т.п.

В той час, як поляки між собою спілкуються польською, німці німецькою, то природньо, що українці мали би користуються українською.
А російською - для міжнаціонального спілкування, або з туристами, або росіяни між собою в місцях компактного проживання (як угорці угорською в Береговому. В неньці є історично складені регіони компактного проживання росіян?) або з метою культурного обміну (чужого навчайся але свого не цурайся).

ЛАДа і Ко. чомусь затригерив трігер коли розповів що школярі з Києва, які переїхали на постійно до Вінниці, не можуть висловлюватися мовою (понімаєт но нє говоріт), і це ображає почуття російськомовних.
......

Начал за здравие, кончил за упокой.
О школярах з Києва я не написал ни слова.
И я не понимаю, как и почему они "не можуть висловлюватися мовою", если на уроках они слушают учителя, который излагает материал українською. Разве что это первоклассники. Ну, максимум, второй класс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:26

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:---=== pesikot ===---
Чаще отрицается чье-то право на брехню, а не на альтернативное мнение
Твоё утверждение, что голодомор в Украине не был геноцидом - это вранье, а не альтернативное мнение
---=== ===---
Чомусь я впевнений що ти в 1933 виступаючи на партійних зборах розказував би про "законні вимоги зернозаготівельних команд", "треба було самому обрати колгосп і ніхто б Сибір не відправляв" і "чому в 1928-му не виїхав"

Одразу видно, що дід тобі розповідав про себе, як він все це казав

одразу видно хто історію вчив по вирізкам із районних газет. Почитай де 1933 і де Podkarpatska rus

Значит ти читав, бо звідки ти це б знав ? )
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:28

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:И он как-то уж слишком настроен против "левых". Украинцы обязательно должны быть "правыми"? Интересный взгляд.

Ничего интересного.
Тут все настолько просто, что даже скучно. Совку обыкновенному забыли рассказать, что основной порок той системы - требование единообразных взглядов. Перевернув, на жлобу дня, свою идеологию на противоположную, он продолжает отрицать чье-либо право на альтернативное мнение.

К сожалению, вы правы.
И не поспоришь.
У нас взялись бороться со старым, выбросив всё лучшее и оставив худшее - требование единообразия и методы борьбы за него. Это хорошо видно и на нашем форуме.
Самые завзятые "патриоты" и противники "совка" пользуются именно этим худшим. И если им удастся, то мы можем дожить и до повторения 37 года и до ГУЛАГа. Это правильно отметили и Letusrock с fox767676.

Но пока что, всё это используют совкодрочеры, не забывая, в лучших традициях, обвинять в этом других )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:29

  fox767676 написав:Він Дяді Юрі писав що Закарпаття приєднали у 1939, мабуть і зараз так думає шо то крайній срок )))
хуїзу2010 - що нема слово "юродивий", франту - "ламати шапку" - а це з наріжних каменів класики укр.літератури

Я бачу, номерних кремлядей досі від цього тіпає )

Які, якщо і читали українську літературу, то в рассейском переводе
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

скажений пес знов з цепі зірвався
fox767676
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