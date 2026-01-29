ЛАД написав:У нас взялись бороться со старым, выбросив всё лучшее и оставив худшее
А ну ка розшифруй нам що добре а що погано.. По твоєму ( і з комуністичних реалій) - добре це коли всі БІДНІ По моєму ( і це з капіталістичних реалій) - бідні в капіталізмі повинні бути багатшими від бідних в совку ( тобто від усіх жителів совка крім парт/хоз - номенклатури) , а крім бідних повинні бути БАГАТІ....
Давай тут поговоримо Бо ти щось цілий час впираєшся на житло , але постійно забуваєш пояснити ЧОМУ те що було в середніх в капіталізмі до 1957 року - так і не зявилось в совку практично до його розвалу... І чому ЗЯВИЛОСЬ в Україні через 10 років після РОЗВАЛУ СОВКА ?
Banderlog написав: ++ Глибока мисль. Но доповню, в середовищі совків існував і феномен homo sovetskus. Ссср відтворював культ прометея правдоруба. понятно, що система десь зламалась, но комуністи не тільки "зажравшася партноменклатура") були і ті хто першими вискакував з окопів. В тієї світської релігії теж були свої святі і подвижники.
Что-то когда СССР стал разваливаться таких почему-то не оказалось. Здесь,скорее,нежелание расставаться с прежними иллюзиями о роли государства и своем месте в нем
навпали, комуністи /кгб-сти першими почали відкривати бізнес (у нас на судні буд підполковник *авлов, закінчив як і я вишку (тільки на 10 років раніще, у 1976м), той у 1992 звидко звільнився з кгб і відкрнив шашличну біля Привоза.
про Веселовского знає ЛАД, молоді люди як Бандеолог на той час не народились
Подполковник (в некоторых источниках — полковник) КГБ Леонид Веселовский был одним из ключевых офицеров, курировавших создание сети коммерческих банков и подставных компаний для вывода и легализации финансовых активов.
Он работал совместно с управделами ЦК КПСС Николаем Кручиной, чтобы перенаправить партийные деньги в частный сектор накануне распада СССР.
Основные факты:Назначение: Веселовский, ранее работавший в советском торгпредстве в Цюрихе, отвечал за скрытую коммерческую деятельность партии.
Создание банков: Под кураторством Веселовского и Кручины были созданы первые коммерческие структуры, включая «Банк Империал», «Менатеп», «Тверьуниверсалбанк» и ряд других, куда инвестировались партийные средства.Система доверенных лиц:
Для работы в этих банках привлекались надежные партийные кадры, дававшие «личное обязательство перед КПСС». Исчезновение активов: После провала ГКЧП в августе 1991 года и запрета партии следы «золота партии» и вложенных капиталов во многом растворились, а сам Кручина и двое его заместителей погибли при загадочных обстоятельствах.
Свою встречу с ним 23 августа 1991 года, после окончания путча ГКЧП, при закрытии комплекса зданий ЦК КПСС, описал в своих воспоминаниях Евгений Савостьянов[4], а в ночь на 26 августа Н. Кручина выбросился с балкона своей квартиры на пятом этаже (дом № 13 по Плотникову переулку, недалеко от Арбата) и разбился насмерть. Тело было обнаружено рано утром недалеко от подъезда, «первый же осмотр тела и кабинета покойного показал, что он решил добровольно уйти из жизни»[3].
люди Савостьянова допомогли прийняти правильний вихід-через вікно до речі, сам Савостьянов спалив кореша Евгения Кисельова , сказав чи треба мені кгб-ту пояснювати тобі кгб-сту (про те як робили державний переворот у Грузії, коли Савостянов привіз з Москви до Грузії Шеваднадзе, щоб прибрати Звіад Гамсахурдія, і поставити на його місце агента кгб)
ЛАД написав:Первоначальное христианство не предусматривало инквизицию и преследование иноверцев и отступников. Так же, как и мусульманство, которое вполне уважительно относится к зимми - "Людям Писания". Правда, к язычникам отношение заметно хуже, но тоже не призывает к уничтожению. Когда идея становится господствующей и получает светскую власть, то люди, исповедующие её, "немного" забываются.
Откуда инфа о том, что предполагала отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса? Ведь все что написано о его жизни и деяниях если такие вообще сушествовали написано его учениками через почти 200 лет и потом многократно исправлялось? Тем более что учение противоречиво - призывало к всепрощению и не осуждению грешников,а сам учитель при этом не только судил, но и приводил приговор в исполнение с менялами из храма. И если зимми с их унизительными ограничениями по отношению к мусульманам это терпимость к иной религии, то следующий шаг это действительно физическое уничтожение кафиров
Учение, действительно, несколько противоречиво и можно найти разное, что не удивительно. Записывалось людьми намного позже. Правда, откуда вы взяли, что через 200 лет, непонятно. "Современная историческая наука сходится на том, что все четыре текста были написаны в первом веке нашей эры, в период примерно с 60-х по 90-е годы", а Матфей и Иоанн ученики Христа (из первых 12 апостолов). Изгнание менял из храма это не наказание. С положением зимми не знаком. Что вы называете "унизительными ограничениями"? И если они такие унизительные, то почему в Иране до сих пор осталось 8-9 тыс. евреев (хотя, правда, подавляющее большинство уехало после Исламской революции). Почему они не уехали?
Banderlog написав:В нас модель правих лібералів. Такі є. В аргентині.
Кроме покойного фантазёра Балашова с его 5.10 других не знаю. Кто ещё?
стерненко і тп гадаю Бандерлог має на увазі поєднання оголтєлого антикомунізму та антирадянщини з усіляками європамаранчевими лгбт-цінностями західні ліберали толерантніше до Маркса та навіть Леніна відносяться
Ні. Давайте не будем зважати на декларації і підем шляхом виключення. Влада у нас ліва?) Після рейдерського захвату соціалістичної партії ківою .. в нас ліви нема. Зовсім, наглухо. Тепер візьмемем правих. Умовно розділим спектр на правих консєрваторів і правих лібералів. Праві консерватори - правий сєктор, свобода, братство. В них всіх підтримка 7 відсотків, разом в полнолуніє. Потом побочні ознаки -релігія і лгбт. Правильно тут влада ліберальні безбожники і пропагандисти цінностей... Тепер візьмем ринок землі. Праві консерватори проти вільного ринку землі. Наступний пункт-завоз іноземних робітників. Чи можуть праві підтримувати? Можуть, якщо завозять рабів на плантації. А якщо робітників на плантації в бананову республіку?
У тимчасово окупованому Криму фіксують перебої з електропостачанням, які накладаються на вже наявний дефіцит пального. Це відбувається на тлі посилення зусиль України щодо ізоляції півострова та ускладнення російських логістичних маршрутів постачання, пише BBC.
Після того як призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов оголосив про призупинення всіх продажів пального на автозаправних станціях, паливо на півострові переважно спрямовується на потреби державних служб.
У Севастополі, найбільшому місті півострова, окупаційна влада пішла ще далі: громадський транспорт, магазини та кафе працюють лише вдень, а вуличне освітлення вночі вимикають.
Росіянам стає дедалі складніше підтримувати ілюзію мирного життя в окупованому Криму на тлі регулярних українських ударів по військовій та транспортній інфраструктурі півострова. Як пише The Economist, атаки безпілотників призводять до перебоїв із постачанням товарів, відключень електроенергії та обмежень на продаж пального, а серед місцевих жителів зростає відчуття вразливості й виснаження від війни.
Автори публікації зазначають, що більша частина Криму нині перетворилася на зону бойових дій. Винятком залишається Ялта, захищена горами та позбавлена значущих військових об’єктів. Водночас в інших районах регулярно зазнають ударів військові частини, залізничні вузли, енергетичні об’єкти та інша інфраструктура.
ЛАД написав:Первоначальное христианство не предусматривало инквизицию и преследование иноверцев и отступников. Так же, как и мусульманство, которое вполне уважительно относится к зимми - "Людям Писания". Правда, к язычникам отношение заметно хуже, но тоже не призывает к уничтожению. Когда идея становится господствующей и получает светскую власть, то люди, исповедующие её, "немного" забываются.
Откуда инфа о том, что предполагала отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса? Ведь все что написано о его жизни и деяниях если такие вообще сушествовали написано его учениками через почти 200 лет и потом многократно исправлялось? Тем более что учение противоречиво - призывало к всепрощению и не осуждению грешников,а сам учитель при этом не только судил,но и приводил приговор в исполнение с менялами из храма. И если зимми с их унизительными ограничениями по отношению к мусульманам это терпимость к иной религии,то следующий шаг это действительно физическое уничтожение кафиров
за 200 років в той час народилось 10-12 поколінь, хто кому вже був вчителем не ясно, казки на ніч від апостолів (які майже всі були не письменні).
Книгу «Дії святих апостолів» було написано в 1 столітті нашої ери. Більшість дослідників схиляються до періоду між 60 та 85 роками н. е. .Авторство: Традиційно автором вважається євангеліст Лука, який також написав Євангеліє від Луки.
ким був Лука? любовник апостола Павла, бо Павло ніколи не був одружений
Лука (івр. לוקא, грец. Λουκᾶς) — євангеліст, апостол від семидесяти, супутник св. апостола Павла в його апостольських подорожах, автор третього Євангелія та Діянь святих апостолів.
Павло не належав ні до 12 апостолів ні до 70? То як він потрапив до апостолів? Павло сказав, що на небі бачив Христа який до нього звернувся, тобто все со слів Павла, свідкі? жодного
Але під час своєї подорожі до Дамаску (з метою переслідування християн) Павло мав видіння Христа, після чого став невтомним апостолом християнства. Опівдні в дорозі його й супутників несподівано осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув небесний голос: «Сауле, Сауле, чому ти мене переслідуєш ?». На що Саул сказав: «Хто ти, Господи ?». Й почув відповідь: «Я — Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди в місто і тобі скажуть, що маєш робити» (Дії 9:3-9).
Хронологічні межі: Оскільки книга обривається на тому, як апостол Павло перебуває під домашнім арештом у Римі (близько 62 року н. е.), багато вчених датують її написання цим або дещо пізнішим часом (60–70-ті роки). Деякі дослідники припускають, що вона могла бути завершена пізніше, аж до 80–85 років н. е.