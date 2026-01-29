Лука (івр. לוקא, грец. Λουκᾶς) — євангеліст, апостол від семидесяти, супутник св. апостола Павла в його апостольських подорожах, автор третього Євангелія та Діянь святих апостолів.

Але під час своєї подорожі до Дамаску (з метою переслідування християн) Павло мав видіння Христа, після чого став невтомним апостолом християнства. Опівдні в дорозі його й супутників несподівано осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув небесний голос: «Сауле, Сауле, чому ти мене переслідуєш ?». На що Саул сказав: «Хто ти, Господи ?». Й почув відповідь: «Я — Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди в місто і тобі скажуть, що маєш робити» (Дії 9:3-9).

. Більшість дослідників схиляються до періоду між 60 та 85 роками н. е..Авторство: Традиційно, який також написав Євангеліє від Луки.ким був Лука? любовник апостола Павла,бо Павло ніколи не був одруженийПавло не належав ні до 12 апостолів ні до 70? То як він потрапив до апостолів?Павло сказав, що на небі бачив Христа який до нього звернувся, тобто все со слів Павла, свідкі? жодногоХронологічні межі: Оскільки книга обривається на тому, як апостол Павло перебуває під домашнім арештом у Римі (близько 62 року н. е.), багато вчених датують її написання цим або дещо пізнішим часом (60–70-ті роки).Деякі дослідники припускають, що вона могла бути завершена пізніше, аж до 80–85 років н. е.