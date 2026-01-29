fox767676 написав:Він Дяді Юрі писав що Закарпаття приєднали у 1939, мабуть і зараз так думає шо то крайній срок ))) хуїзу2010 - що нема слово "юродивий", франту - "ламати шапку" - а це з наріжних каменів класики укр.літератури
Я бачу, номерних кремлядей досі від цього тіпає )
Які, якщо і читали українську літературу, то в рассейском переводе
І шо посовєтуєш почитати з сучасної української літератури? )
prodigy написав: навпали, комуністи /кгб-сти першими почали відкривати бізнес (у нас на судні буд підполковник *авлов, закінчив як і я вишку (тільки на 10 років раніще, у 1976м), той у 1992 звидко звільнився з кгб і відкрнив шашличну біля Привоза.
про Веселовского знає ЛАД, молоді люди як Бандеолог на той час не народились
Подполковник (в некоторых источниках — полковник) КГБ Леонид Веселовский был одним из ключевых офицеров, курировавших создание сети коммерческих банков и подставных компаний для вывода и легализации финансовых активов.
Он работал совместно с управделами ЦК КПСС Николаем Кручиной, чтобы перенаправить партийные деньги в частный сектор накануне распада СССР.
Основные факты:Назначение: Веселовский, ранее работавший в советском торгпредстве в Цюрихе, отвечал за скрытую коммерческую деятельность партии.
Создание банков: Под кураторством Веселовского и Кручины были созданы первые коммерческие структуры, включая «Банк Империал», «Менатеп», «Тверьуниверсалбанк» и ряд других, куда инвестировались партийные средства.Система доверенных лиц:
Для работы в этих банках привлекались надежные партийные кадры, дававшие «личное обязательство перед КПСС». Исчезновение активов: После провала ГКЧП в августе 1991 года и запрета партии следы «золота партии» и вложенных капиталов во многом растворились, а сам Кручина и двое его заместителей погибли при загадочных обстоятельствах.
Свою встречу с ним 23 августа 1991 года, после окончания путча ГКЧП, при закрытии комплекса зданий ЦК КПСС, описал в своих воспоминаниях Евгений Савостьянов[4], а в ночь на 26 августа Н. Кручина выбросился с балкона своей квартиры на пятом этаже (дом № 13 по Плотникову переулку, недалеко от Арбата) и разбился насмерть. Тело было обнаружено рано утром недалеко от подъезда, «первый же осмотр тела и кабинета покойного показал, что он решил добровольно уйти из жизни»[3].
люди Савостьянова допомогли прийняти правильний вихід-через вікно до речі, сам Савостьянов спалив кореша Евгения Кисельова , сказав чи треба мені кгб-ту пояснювати тобі кгб-сту (про те як робили державний переворот у Грузії, коли Савостянов привіз з Москви до Грузії Шеваднадзе, щоб прибрати Звіад Гамсахурдія, і поставити на його місце агента кгб)
По личному опыту имел дело с комсомольцами которым партия дала отмашку на открытие НТЦТМ при райкомах комсомола. Они занимались тем,что давали 60коп с рубля принесенного договора ,в то время как в моем НИИ я получал 20 коп,те на ровном месте создавали первоначальный капитал.Еще в период дефицита им выделяли как тогда называлось фонды в виде,бумаги,списанных машин,строительных кранов и т.д. Что касается Савостьянова и Гамсахурдия с Шеварднадзе,то эту тему раскручивает родственница Стецько некая Курочкина с мужем бывшим питерским то ли дизайнером,то ли архитектором. На моей памяти по ещё советскому ТВ в начале 80-х или в конце 70-х показывали,как Звияд под диктовку КГБ зачитывал покаянные признания. Так что не верю я в этих святых мучеников от слова совсем. Разве что Буковский был реальным диссидентом.
В Николаевской области отца пятерых детей 9 дней держали в подвале и избивали сотрудники ТЦК, — ГБР
Две воинские части в 2024 году отказались принимать мужчину из-за состояния здоровья. После этого сотрудники ТЦК удерживали его в подвале, требуя согласиться на добровольную мобилизацию и подписать отказ от претензий.
Кстати, моё расследование ДБР ещё проводит. Следак звонит с ватсапа)) шифруется, уголовник
Banderlog написав:Ні. Давайте не будем зважати на декларації і підем шляхом виключення. Влада у нас ліва?) Після рейдерського захвату соціалістичної партії ківою .. в нас ліви нема. Зовсім, наглухо. Тепер візьмемем правих. Умовно розділим спектр на правих консєрваторів і правих лібералів. Праві консерватори - правий сєктор, свобода, братство. В них всіх підтримка 7 відсотків, разом в полнолуніє.
З моменту незалежності України у нас ніколи не було ні лівих, ні правих.
Були умовні центристи, прибічники сильної руки та популісти в асортименті
Banderlog написав:Потом побочні ознаки -релігія і лгбт. Правильно тут влада ліберальні безбожники і пропагандисти цінностей...
Враховуючи, що попів РПЦ часто застають в кроватях с молоденькими келейниками, то тобі релігія+лгбт дуже тригерить )
shapo написав:Они занимались тем,что давали 60коп с рубля принесенного договора ,в то время как в моем НИИ я получал 20 коп,те на ровном месте создавали первоначальный капитал.
Дивіться як совки палять економічну систему совка.. 1 Отже совкодрочер отримував 20 копійок з заробленого рубля. 2 Тільки особам наближеним до влади дозволяли отримувати 60 копійок з заробленого рубля....
Тепер дивимось Україна 1 Найгірша ситуація там де ЗАРПЛАТА - залишають 50 копійок з заробленого рубля... 2 Найкраща ситуація тем де прибуток на пасивний капітал(акції/депозити) там залишають 77 копійок..
Питання тих молодих які в совку не жили але здурі підтримують його ідеї...
Ви хочете щоб з вас забирали від 40 до 80 копійок з кожної зароблоеної Вами гривні під фантазії що вам дадуть(може/колись/років за 20) безкоштовне житло?
fox767676 написав:Він Дяді Юрі писав що Закарпаття приєднали у 1939, мабуть і зараз так думає шо то крайній срок ))) хуїзу2010 - що нема слово "юродивий", франту - "ламати шапку" - а це з наріжних каменів класики укр.літератури
Я бачу, номерних кремлядей досі від цього тіпає )
Які, якщо і читали українську літературу, то в рассейском переводе
І шо посовєтуєш почитати з сучасної української літератури? )
Banderlog написав:Ні. Давайте не будем зважати на декларації і підем шляхом виключення. Влада у нас ліва?) Після рейдерського захвату соціалістичної партії ківою .. в нас ліви нема. Зовсім, наглухо. Тепер візьмемем правих. Умовно розділим спектр на правих консєрваторів і правих лібералів. Праві консерватори - правий сєктор, свобода, братство. В них всіх підтримка 7 відсотків, разом в полнолуніє.
З моменту незалежності України у нас ніколи не було ні лівих, ні правих.
Були умовні центристи, прибічники сильної руки та популісти в асортименті
Banderlog написав:Потом побочні ознаки -релігія і лгбт. Правильно тут влада ліберальні безбожники і пропагандисти цінностей...
Враховуючи, що попів РПЦ часто застають в кроватях с молоденькими келейниками, то тобі релігія+лгбт дуже тригерить )
Ага, застають сбушники непонятно тіки коли і кого))) застають, частенько. А про тригерить... то яке ставлення до лгбт маршів в зеленського? Єрмака? Федорова, Порошенка? Прально, таке як і в тебе
Центристи то шо? Главне щоб сигарети не дозволяли в європу контрабандою завозити?
Banderlog написав:В нас модель правих лібералів. Такі є. В аргентині.
Кроме покойного фантазёра Балашова с его 5.10 других не знаю. Кто ещё?
стерненко і тп гадаю Бандерлог має на увазі поєднання оголтєлого антикомунізму та антирадянщини з усіляками європамаранчевими лгбт-цінностями західні ліберали толерантніше до Маркса та навіть Леніна відносяться