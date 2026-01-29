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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18163181641816518166>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:13

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Він Дяді Юрі писав що Закарпаття приєднали у 1939, мабуть і зараз так думає шо то крайній срок )))
хуїзу2010 - що нема слово "юродивий", франту - "ламати шапку" - а це з наріжних каменів класики укр.літератури

Я бачу, номерних кремлядей досі від цього тіпає )

Які, якщо і читали українську літературу, то в рассейском переводе

І шо посовєтуєш почитати з сучасної української літератури? )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:13

  prodigy написав:
навпали, комуністи /кгб-сти першими почали відкривати бізнес (у нас на судні буд підполковник *авлов, закінчив як і я вишку (тільки на 10 років раніще, у 1976м), той у 1992 звидко звільнився з кгб і відкрнив шашличну біля Привоза.

про Веселовского знає ЛАД,
молоді люди як Бандеолог на той час не народились

Подполковник (в некоторых источниках — полковник) КГБ Леонид Веселовский был одним из ключевых офицеров, курировавших создание сети коммерческих банков и подставных компаний для вывода и легализации финансовых активов.

Он работал совместно с управделами ЦК КПСС Николаем Кручиной, чтобы перенаправить партийные деньги в частный сектор накануне распада СССР.

Основные факты:Назначение: Веселовский, ранее работавший в советском торгпредстве в Цюрихе, отвечал за скрытую коммерческую деятельность партии.

Создание банков: Под кураторством Веселовского и Кручины были созданы первые коммерческие структуры, включая «Банк Империал», «Менатеп», «Тверьуниверсалбанк» и ряд других, куда инвестировались партийные средства.Система доверенных лиц:

Для работы в этих банках привлекались надежные партийные кадры, дававшие «личное обязательство перед КПСС».
Исчезновение активов: После провала ГКЧП в августе 1991 года и запрета партии следы «золота партии» и вложенных капиталов во многом растворились, а сам Кручина и двое его заместителей погибли при загадочных обстоятельствах.


Свою встречу с ним 23 августа 1991 года, после окончания путча ГКЧП, при закрытии комплекса зданий ЦК КПСС, описал в своих воспоминаниях Евгений Савостьянов[4], а в ночь на 26 августа Н. Кручина выбросился с балкона своей квартиры на пятом этаже (дом № 13 по Плотникову переулку, недалеко от Арбата) и разбился насмерть. Тело было обнаружено рано утром недалеко от подъезда, «первый же осмотр тела и кабинета покойного показал, что он решил добровольно уйти из жизни»[3].


люди Савостьянова допомогли прийняти правильний вихід-через вікно
до речі, сам Савостьянов спалив кореша Евгения Кисельова , сказав чи треба мені кгб-ту пояснювати тобі кгб-сту (про те як робили державний переворот у Грузії, коли Савостянов привіз з Москви до Грузії Шеваднадзе, щоб прибрати Звіад Гамсахурдія, і поставити на його місце агента кгб)


По личному опыту имел дело с комсомольцами которым партия дала отмашку на открытие НТЦТМ при райкомах комсомола. Они занимались тем,что давали 60коп с рубля принесенного договора ,в то время как в моем НИИ я получал 20 коп,те на ровном месте создавали первоначальный капитал.Еще в период дефицита им выделяли как тогда называлось фонды в виде,бумаги,списанных машин,строительных кранов и т.д.
Что касается Савостьянова и Гамсахурдия с Шеварднадзе,то эту тему раскручивает родственница Стецько некая Курочкина с мужем бывшим питерским то ли дизайнером,то ли архитектором.
На моей памяти по ещё советскому ТВ в начале 80-х или в конце 70-х показывали,как Звияд под диктовку КГБ зачитывал покаянные признания.
Так что не верю я в этих святых мучеников от слова совсем. Разве что Буковский был реальным диссидентом.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Николаевской области отца пятерых детей 9 дней держали в подвале и избивали сотрудники ТЦК, — ГБР

Две воинские части в 2024 году отказались принимать мужчину из-за состояния здоровья. После этого сотрудники ТЦК удерживали его в подвале, требуя согласиться на добровольную мобилизацию и подписать отказ от претензий.


Кстати, моё расследование ДБР ещё проводит. Следак звонит с ватсапа)) шифруется, уголовник
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:17

  Banderlog написав:Ні. Давайте не будем зважати на декларації і підем шляхом виключення. Влада у нас ліва?) Після рейдерського захвату соціалістичної партії ківою .. в нас ліви нема. Зовсім, наглухо. Тепер візьмемем правих. Умовно розділим спектр на правих консєрваторів і правих лібералів.
Праві консерватори - правий сєктор, свобода, братство. В них всіх підтримка 7 відсотків, разом в полнолуніє.

З моменту незалежності України у нас ніколи не було ні лівих, ні правих.

Були умовні центристи, прибічники сильної руки та популісти в асортименті

  Banderlog написав:Потом побочні ознаки -релігія і лгбт. Правильно тут влада ліберальні безбожники і пропагандисти цінностей... :lol:

Враховуючи, що попів РПЦ часто застають в кроватях с молоденькими келейниками, то тобі релігія+лгбт дуже тригерить )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Они занимались тем,что давали 60коп с рубля принесенного договора ,в то время как в моем НИИ я получал 20 коп,те на ровном месте создавали первоначальный капитал.
Дивіться як совки палять економічну систему совка..
1 Отже совкодрочер отримував 20 копійок з заробленого рубля.
2 Тільки особам наближеним до влади дозволяли отримувати 60 копійок з заробленого рубля....

Тепер дивимось Україна
1 Найгірша ситуація там де ЗАРПЛАТА - залишають 50 копійок з заробленого рубля...
2 Найкраща ситуація тем де прибуток на пасивний капітал(акції/депозити) там залишають 77 копійок..

Питання тих молодих які в совку не жили але здурі підтримують його ідеї...

Ви хочете щоб з вас забирали від 40 до 80 копійок з кожної зароблоеної Вами гривні під фантазії що вам дадуть(може/колись/років за 20) безкоштовне житло?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:22

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД мы можем дожить и до повторения 37 года и до ГУЛАГа

не лякайся і не лякай

Мне уже лякатися нечего.
А вы, похоже, перелякані ещё с тех времён, когда вас замполит не пустил в каюту к девушке из кордебалета.



звідки у мене переляк, якщо я потім мав секс з дівчиною зі стафа (італійкою),

з кадебалетом-це був кгбіст, той що потім шашликі жарив на Привозі

не плутай святе з грішним(помполіт наш був у 1993-96р начальником Пасажирського флоту ЧМП і потім дуже короткий термін навіть директором ЧМП)
https://vo.od.ua/2020/08/19/%D1%81%D0%B ... %D0%BE-70/
наш помполіт твій ровесник
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:Він Дяді Юрі писав що Закарпаття приєднали у 1939, мабуть і зараз так думає шо то крайній срок )))
хуїзу2010 - що нема слово "юродивий", франту - "ламати шапку" - а це з наріжних каменів класики укр.літератури

Я бачу, номерних кремлядей досі від цього тіпає )

Які, якщо і читали українську літературу, то в рассейском переводе

І шо посовєтуєш почитати з сучасної української літератури? )

Почитай Горького Лука, тобі буде корисно )
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:25

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
про Веселовского знає ЛАД,
.........

Не знаю.


знав да забув? тоді почитай, як вкрали партійні внески за 70років ссср
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:31

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Ні. Давайте не будем зважати на декларації і підем шляхом виключення. Влада у нас ліва?) Після рейдерського захвату соціалістичної партії ківою .. в нас ліви нема. Зовсім, наглухо. Тепер візьмемем правих. Умовно розділим спектр на правих консєрваторів і правих лібералів.
Праві консерватори - правий сєктор, свобода, братство. В них всіх підтримка 7 відсотків, разом в полнолуніє.

З моменту незалежності України у нас ніколи не було ні лівих, ні правих.

Були умовні центристи, прибічники сильної руки та популісти в асортименті

  Banderlog написав:Потом побочні ознаки -релігія і лгбт. Правильно тут влада ліберальні безбожники і пропагандисти цінностей... :lol:

Враховуючи, що попів РПЦ часто застають в кроватях с молоденькими келейниками, то тобі релігія+лгбт дуже тригерить )

Ага, застають сбушники непонятно тіки коли і кого))) застають, частенько.
А про тригерить... то яке ставлення до лгбт маршів в зеленського? Єрмака? Федорова, Порошенка?
Прально, таке як і в тебе :lol:

Центристи то шо? Главне щоб сигарети не дозволяли в європу контрабандою завозити? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:35

Соскін ж

  fox767676 написав:
  shapo написав:
  Banderlog написав:В нас модель правих лібералів. Такі є. В аргентині.


Кроме покойного фантазёра Балашова с его 5.10 других не знаю.
Кто ещё?

стерненко і тп
гадаю Бандерлог має на увазі поєднання оголтєлого антикомунізму та антирадянщини з усіляками європамаранчевими лгбт-цінностями
західні ліберали толерантніше до Маркса та навіть Леніна відносяться

Соскін ж
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