RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18163181641816518166
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:На моей памяти по ещё советскому ТВ в начале 80-х или в конце 70-х показывали,как Звияд под диктовку КГБ зачитывал покаянные признания.
Так что не верю я в этих святых мучеников от слова совсем. Разве что Буковский был реальным диссидентом.


якщо питання життя, вибір між "покаяниєм" і виходом у вікно, то мабуть ...краще було Навальному не повертатись у мордор(хто б до нього як не ставився за "Крим не бутерброд").

А зачитати під диктовку кгб покаяння- не є угода із совістю, а те що Шеварднадзе привезли з Москви, грузинські люди мають памятати.
Курочкіну дивися декілька раз, тільки що ця правда після 35 років має для грузин,
вони вибрали як свині російське корито
prodigy
 
Повідомлень: 14043
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3419 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:36

  Xenon написав:
❗️рф не зупиниться на лінії фронту як умова для початку переговорів щодо України, — Лавров

Тобто ніякого рпв не буде? Привіт, lapay! :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:36

  ЛАД написав:
  shapo написав:
Откуда инфа о том, что предполагала отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса?
Ведь все что написано о его жизни и деяниях если такие вообще сушествовали написано его учениками через почти 200 лет и потом многократно исправлялось?
Тем более что учение противоречиво - призывало к всепрощению и не осуждению грешников,а сам учитель при этом не только судил, но и приводил приговор в исполнение с менялами из храма.
И если зимми с их унизительными ограничениями по отношению к мусульманам это терпимость к иной религии, то следующий шаг это действительно физическое уничтожение кафиров


Учение, действительно, несколько противоречиво и можно найти разное, что не удивительно. Записывалось людьми намного позже. Правда, откуда вы взяли, что через 200 лет, непонятно. "Современная историческая наука сходится на том, что все четыре текста были написаны в первом веке нашей эры, в период примерно с 60-х по 90-е годы", а Матфей и Иоанн ученики Христа (из первых 12 апостолов).
Изгнание менял из храма это не наказание.
С положением зимми не знаком. Что вы называете "унизительными ограничениями"?
И если они такие унизительные, то почему в Иране до сих пор осталось 8-9 тыс. евреев (хотя, правда, подавляющее большинство уехало после Исламской революции). Почему они не уехали?


Не знаю что современная историческая наука говорит о написании нового завета,но по памяти наибольшим рекламным агентом был апостол Павел,а через 200 лет было собран первый канон Нового завета.
Если изгнание менял это не наказание,то что это, особенно при декларации всепрощения и не осуждения грешников?
К зимми мусульмане относили иудеев и христиан и у них были запрет на брак с мусульманами,ношения оружия,в некоторых странах невозможность защищать свои права в судах, кланяться при встрече с мусульманином, ездить на осле ,а не коне и платит специальный налог джизью.
Почему иранские евреи не покидают Иран и при этом осуждают Израиль показывая верноподданические чувства - так есть же сила привычки и слепая уверенность что завтра будет также как сегодня.
Поэтому Владимира Зеева Жаботинского немецкие и польские евреи обвиняли в всех смертных грехах когда он уговаривал их покинуть эти страны и переехать в Палестину в 30-х годах когда выезд ещё был возможен.
shapo
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:37

  pesikot написав:
Почитай Горького Лука, тобі буде корисно )
крім тебе того пі-са
Тут ніхто не читає :lol: .
Питання зависло в воздусі,
шо пес і кіт в одном тєлє, сучасного українського прочитав і рекомендує?)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5597
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:40

  prodigy написав:
  shapo написав:На моей памяти по ещё советскому ТВ в начале 80-х или в конце 70-х показывали,как Звияд под диктовку КГБ зачитывал покаянные признания.
Так что не верю я в этих святых мучеников от слова совсем. Разве что Буковский был реальным диссидентом.


якщо питання життя, вибір між "покаяниєм" і виходом у вікно, то мабуть ...краще було Навальному не повертатись у мордор(хто б до нього як не ставився за "Крим не бутерброд").

А зачитати під диктовку кгб покаяння- не є угода із совістю, а те що Шеварднадзе привезли з Москви, грузинські люди мають памятати.
Курочкіну дивися декілька раз, тільки що ця правда після 35 років має для грузин,
вони вибрали як свині російське корито


Я потому и вспомнил Буковского который на это не шел. И не он один.
Так в 2010 и украинцы выбрали Януковича.
Мотивы Курочкиной как родственницы Стецько понятны,вот только откуда убеждение что она говорит правду. Сколько ей лет было и кем она была в конце 80-х,начале 90-х чтобы что-то оценивать?
Востаннє редагувалось shapo в Сер 24 чер, 2026 15:42, всього редагувалось 1 раз.
shapo
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Ні. Давайте не будем зважати на декларації і підем шляхом виключення. Влада у нас ліва?) Після рейдерського захвату соціалістичної партії ківою .. в нас ліви нема. Зовсім, наглухо. Тепер візьмемем правих. Умовно розділим спектр на правих консєрваторів і правих лібералів.
Праві консерватори - правий сєктор, свобода, братство. В них всіх підтримка 7 відсотків, разом в полнолуніє.

З моменту незалежності України у нас ніколи не було ні лівих, ні правих.

Були умовні центристи, прибічники сильної руки та популісти в асортименті

  Banderlog написав:Потом побочні ознаки -релігія і лгбт. Правильно тут влада ліберальні безбожники і пропагандисти цінностей... :lol:

Враховуючи, що попів РПЦ часто застають в кроватях с молоденькими келейниками, то тобі релігія+лгбт дуже тригерить )

Ага, застають сбушники непонятно тіки коли і кого))) застають, частенько.

Взагалі, то я писав саме про попів РПЦ (які саме РПЦ), але як тебе тригернуло на СБУ )
Тобто ти сам знаеш, що УПЦ МП - це підрозділ РПЦ
І в УПЦ МП, також люблять молоденьких келейників, все як старші товарсчі з РПЦ
  Banderlog написав:А про тригерить... то яке ставлення до лгбт маршів в зеленського? Єрмака? Федорова, Порошенка?
Прально, таке як і в тебе :lol:

Мені на лгбт-марші - до лампади, бо я по дівчаткам

Це тіки латентним гомосексуалістам не подобаються лгбт-марші, старий Фройд був правий )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14335
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Почитай Горького Лука, тобі буде корисно )
крім тебе того пі-са
Тут ніхто не читає :lol: .

Якщо ти не читав, то звідки знаєш, про що він писав ? )
Питання зависло у повітрі, так само і про телемарахфон )

Спроба #2 )
"Я боявся забути": у Чернігові колишній військовополонений презентував українськомовну версію своєї книги Jingle bellZ
Колишній військовополонений Олексій Ануля 16 червня у Чернігові презентував українськомовну версію своєї книги Jingle bellZ. Відбулося це в обласному художньому музеї. Одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ Олексій разом з батьком Юрієм стали на захист Чернігівщини, брали участь у бою за Лукашівку 9 березня 2022-го. Юрія Анулю російські військові катували та вбили, а Олексія взяли до полону, де він пробув майже 10 місяців, витримавши численні катування.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14335
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:47

Banderlog
Согласен, сегодня понятия "правые-левые" сильно перепутались.
Часто левые придерживаются взглядов, которые раньше явно считались правыми и наоборот
У нас классических левых вообще не осталось после запрета компартии и краха соцпартии. Остались только правые с разной степенью "правизны".
В Европе всё же какое-то деление ещё есть. И не имею ввиду отношение к ЛГБТ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40865
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:54

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
про Веселовского знає ЛАД,
.........

Не знаю.
знав да забув? тоді почитай, як вкрали партійні внески за 70років ссср
Не интересно.
А вы переняли передовой опыт этикета у львовского лавочника?
Раньше умели обращаться на вы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40865
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Так в 2010 и украинцы выбрали Януковича.


на жаль не було вибору:
Юля-#всепропало#, яка мріяла легти під х*йло
за 5% персональної знижки на газові контракти
(ніхто би нічого не дізнався, все на офшор, як і досі Юля гола боса, все на родичей записано)
і ВітяОвощ(саша стоматолог, і курченко-грабували камазами ),
за це і платимо життям своїх громадян-військових і цивільних,
а ще гірше коли діти гинуть
prodigy
 
Повідомлень: 14043
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3419 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 18163181641816518166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 36251
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 36225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 339148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11692)
24.06.2026 16:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.