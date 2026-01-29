shapo написав:На моей памяти по ещё советскому ТВ в начале 80-х или в конце 70-х показывали,как Звияд под диктовку КГБ зачитывал покаянные признания. Так что не верю я в этих святых мучеников от слова совсем. Разве что Буковский был реальным диссидентом.
якщо питання життя, вибір між "покаяниєм" і виходом у вікно, то мабуть ...краще було Навальному не повертатись у мордор(хто б до нього як не ставився за "Крим не бутерброд").
А зачитати під диктовку кгб покаяння- не є угода із совістю, а те що Шеварднадзе привезли з Москви, грузинські люди мають памятати. Курочкіну дивися декілька раз, тільки що ця правда після 35 років має для грузин, вони вибрали як свині російське корито
shapo написав: Откуда инфа о том, что предполагала отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса? Ведь все что написано о его жизни и деяниях если такие вообще сушествовали написано его учениками через почти 200 лет и потом многократно исправлялось? Тем более что учение противоречиво - призывало к всепрощению и не осуждению грешников,а сам учитель при этом не только судил, но и приводил приговор в исполнение с менялами из храма. И если зимми с их унизительными ограничениями по отношению к мусульманам это терпимость к иной религии, то следующий шаг это действительно физическое уничтожение кафиров
Учение, действительно, несколько противоречиво и можно найти разное, что не удивительно. Записывалось людьми намного позже. Правда, откуда вы взяли, что через 200 лет, непонятно. "Современная историческая наука сходится на том, что все четыре текста были написаны в первом веке нашей эры, в период примерно с 60-х по 90-е годы", а Матфей и Иоанн ученики Христа (из первых 12 апостолов). Изгнание менял из храма это не наказание. С положением зимми не знаком. Что вы называете "унизительными ограничениями"? И если они такие унизительные, то почему в Иране до сих пор осталось 8-9 тыс. евреев (хотя, правда, подавляющее большинство уехало после Исламской революции). Почему они не уехали?
Не знаю что современная историческая наука говорит о написании нового завета,но по памяти наибольшим рекламным агентом был апостол Павел,а через 200 лет было собран первый канон Нового завета. Если изгнание менял это не наказание,то что это, особенно при декларации всепрощения и не осуждения грешников? К зимми мусульмане относили иудеев и христиан и у них были запрет на брак с мусульманами,ношения оружия,в некоторых странах невозможность защищать свои права в судах, кланяться при встрече с мусульманином, ездить на осле ,а не коне и платит специальный налог джизью. Почему иранские евреи не покидают Иран и при этом осуждают Израиль показывая верноподданические чувства - так есть же сила привычки и слепая уверенность что завтра будет также как сегодня. Поэтому Владимира Зеева Жаботинского немецкие и польские евреи обвиняли в всех смертных грехах когда он уговаривал их покинуть эти страны и переехать в Палестину в 30-х годах когда выезд ещё был возможен.
shapo написав:На моей памяти по ещё советскому ТВ в начале 80-х или в конце 70-х показывали,как Звияд под диктовку КГБ зачитывал покаянные признания. Так что не верю я в этих святых мучеников от слова совсем. Разве что Буковский был реальным диссидентом.
якщо питання життя, вибір між "покаяниєм" і виходом у вікно, то мабуть ...краще було Навальному не повертатись у мордор(хто б до нього як не ставився за "Крим не бутерброд").
А зачитати під диктовку кгб покаяння- не є угода із совістю, а те що Шеварднадзе привезли з Москви, грузинські люди мають памятати. Курочкіну дивися декілька раз, тільки що ця правда після 35 років має для грузин, вони вибрали як свині російське корито
Я потому и вспомнил Буковского который на это не шел. И не он один. Так в 2010 и украинцы выбрали Януковича. Мотивы Курочкиной как родственницы Стецько понятны,вот только откуда убеждение что она говорит правду. Сколько ей лет было и кем она была в конце 80-х,начале 90-х чтобы что-то оценивать?
Востаннє редагувалось shapo в Сер 24 чер, 2026 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Ні. Давайте не будем зважати на декларації і підем шляхом виключення. Влада у нас ліва?) Після рейдерського захвату соціалістичної партії ківою .. в нас ліви нема. Зовсім, наглухо. Тепер візьмемем правих. Умовно розділим спектр на правих консєрваторів і правих лібералів. Праві консерватори - правий сєктор, свобода, братство. В них всіх підтримка 7 відсотків, разом в полнолуніє.
З моменту незалежності України у нас ніколи не було ні лівих, ні правих.
Були умовні центристи, прибічники сильної руки та популісти в асортименті
Banderlog написав:Потом побочні ознаки -релігія і лгбт. Правильно тут влада ліберальні безбожники і пропагандисти цінностей...
Враховуючи, що попів РПЦ часто застають в кроватях с молоденькими келейниками, то тобі релігія+лгбт дуже тригерить )
Ага, застають сбушники непонятно тіки коли і кого))) застають, частенько.
Взагалі, то я писав саме про попів РПЦ (які саме РПЦ), але як тебе тригернуло на СБУ ) Тобто ти сам знаеш, що УПЦ МП - це підрозділ РПЦ І в УПЦ МП, також люблять молоденьких келейників, все як старші товарсчі з РПЦ
Banderlog написав:А про тригерить... то яке ставлення до лгбт маршів в зеленського? Єрмака? Федорова, Порошенка? Прально, таке як і в тебе
Мені на лгбт-марші - до лампади, бо я по дівчаткам
Це тіки латентним гомосексуалістам не подобаються лгбт-марші, старий Фройд був правий )
Колишній військовополонений Олексій Ануля 16 червня у Чернігові презентував українськомовну версію своєї книги Jingle bellZ. Відбулося це в обласному художньому музеї. Одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ Олексій разом з батьком Юрієм стали на захист Чернігівщини, брали участь у бою за Лукашівку 9 березня 2022-го. Юрія Анулю російські військові катували та вбили, а Олексія взяли до полону, де він пробув майже 10 місяців, витримавши численні катування.
Banderlog Согласен, сегодня понятия "правые-левые" сильно перепутались. Часто левые придерживаются взглядов, которые раньше явно считались правыми и наоборот У нас классических левых вообще не осталось после запрета компартии и краха соцпартии. Остались только правые с разной степенью "правизны". В Европе всё же какое-то деление ещё есть. И не имею ввиду отношение к ЛГБТ.
shapo написав:Так в 2010 и украинцы выбрали Януковича.
на жаль не було вибору: Юля-#всепропало#, яка мріяла легти під х*йло за 5% персональної знижки на газові контракти (ніхто би нічого не дізнався, все на офшор, як і досі Юля гола боса, все на родичей записано) і ВітяОвощ(саша стоматолог, і курченко-грабували камазами ), за це і платимо життям своїх громадян-військових і цивільних, а ще гірше коли діти гинуть