Додано: Сер 24 чер, 2026 15:36

ЛАД написав: shapo написав:

Откуда инфа о том, что предполагала отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса?

Ведь все что написано о его жизни и деяниях если такие вообще сушествовали написано его учениками через почти 200 лет и потом многократно исправлялось?

Тем более что учение противоречиво - призывало к всепрощению и не осуждению грешников,а сам учитель при этом не только судил, но и приводил приговор в исполнение с менялами из храма.

И если зимми с их унизительными ограничениями по отношению к мусульманам это терпимость к иной религии, то следующий шаг это действительно физическое уничтожение кафиров Откуда инфа о том, что предполагала отколовшаяся от иудаизма секта равина Иисуса?Ведь все что написано о его жизни и деяниях если такие вообще сушествовали написано его учениками через почти 200 лет и потом многократно исправлялось?Тем более что учение противоречиво - призывало к всепрощению и не осуждению грешников,а сам учитель при этом не только судил, но и приводил приговор в исполнение с менялами из храма.И если зимми с их унизительными ограничениями по отношению к мусульманам это терпимость к иной религии, то следующий шаг это действительно физическое уничтожение кафиров



Учение, действительно, несколько противоречиво и можно найти разное, что не удивительно. Записывалось людьми намного позже. Правда, откуда вы взяли, что через 200 лет, непонятно. "Современная историческая наука сходится на том, что все четыре текста были написаны в первом веке нашей эры, в период примерно с 60-х по 90-е годы", а Матфей и Иоанн ученики Христа (из первых 12 апостолов).

Изгнание менял из храма это не наказание.

С положением зимми не знаком. Что вы называете "унизительными ограничениями"?

И если они такие унизительные, то почему в Иране до сих пор осталось 8-9 тыс. евреев (хотя, правда, подавляющее большинство уехало после Исламской революции). Почему они не уехали? Учение, действительно, несколько противоречиво и можно найти разное, что не удивительно. Записывалось людьми намного позже. Правда, откуда вы взяли, что через 200 лет, непонятно. "Современная историческая наука сходится на том, что все четыре текста были написаны в первом веке нашей эры, в период примерно с 60-х по 90-е годы", а Матфей и Иоанн ученики Христа (из первых 12 апостолов).Изгнание менял из храма это не наказание.С положением зимми не знаком. Что вы называете "унизительными ограничениями"?И если они такие унизительные, то почему в Иране до сих пор осталось 8-9 тыс. евреев (хотя, правда, подавляющее большинство уехало после Исламской революции). Почему они не уехали?

Не знаю что современная историческая наука говорит о написании нового завета,но по памяти наибольшим рекламным агентом был апостол Павел,а через 200 лет было собран первый канон Нового завета.Если изгнание менял это не наказание,то что это, особенно при декларации всепрощения и не осуждения грешников?К зимми мусульмане относили иудеев и христиан и у них были запрет на брак с мусульманами,ношения оружия,в некоторых странах невозможность защищать свои права в судах, кланяться при встрече с мусульманином, ездить на осле ,а не коне и платит специальный налог джизью.Почему иранские евреи не покидают Иран и при этом осуждают Израиль показывая верноподданические чувства - так есть же сила привычки и слепая уверенность что завтра будет также как сегодня.Поэтому Владимира Зеева Жаботинского немецкие и польские евреи обвиняли в всех смертных грехах когда он уговаривал их покинуть эти страны и переехать в Палестину в 30-х годах когда выезд ещё был возможен.