RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18164181651816618167
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:20

  Xenon написав:клоаунада с переговорами продолжается :mrgreen:

Віткофф, Кушнер та Рубіо працюють над досягненням мирної угоди, однак все залежить від путіна, — Рютте


Ти диви, виявляєтьтся "все залежить від путіна" ... хто б міг подумати ... :mrgreen:

Я про це вже котрий рік пишу ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14339
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:34

  prodigy написав:........ що ця правда після 35 років має для грузин,
вони вибрали як свині російське корито

Они не свиньи и выбрали не "російське корито", а мирное существование.
И даже без каких-то особых ограничений во внешней и внутренней политике.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40865
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:50

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........ що ця правда після 35 років має для грузин,
вони вибрали як свині російське корито

Они не свиньи и выбрали не "російське корито", а мирное существование.
И даже без каких-то особых ограничений во внешней и внутренней политике.


Это и есть российское корыто ... а фраза "без каких-то особых ограничений во внешней и внутренней политике" указывает на наличие ограничений ...

Всё то, что ты хочешь в Украине - чтобы Украина зависела от России

Но именно Россия обстреливает Харьков, чего ты упорно замечать не хочешь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14339
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  fox767676 написав:
  shapo написав:
Кроме покойного фантазёра Балашова с его 5.10 других не знаю.
Кто ещё?

стерненко і тп
гадаю Бандерлог має на увазі поєднання оголтєлого антикомунізму та антирадянщини з усіляками європамаранчевими лгбт-цінностями
західні ліберали толерантніше до Маркса та навіть Леніна відносяться

Соскін ж
Десь на рубєжі 90 х та нульових Соскін разом із Щокіним очолювали Українську Консервативну Партію. Вона навколо МАУП гуртувалась. Книжні кіоски в МАУП доречі були норм
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Гойда ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14339
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:27

  prodigy написав:shapo
Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом


одне питання до вас, чому ви досі на форумі? що вас тут цікавить? чим вас образила саме Україна (не ссср)
бачу, проблеми психологічного плану-відбулась недооцінка ваших талантів, не отримали посаду(чи отримали і вас звільнили незаконно, без причин)

То є так, у нього проблеми психологічного плану, бо він хотів зачепитись у Москві. Але не склалось

Тому йому довелось зачепитись в Україні і він від цього досі страждає - його бортонула Москва, а винувата в цьому Україна

Тому він постійно пише, який він офігенний і як все погано в Україні.
Про Москву він мовчить або вихваляє Москву

  prodigy написав:ви в безпечному місті, насолоджуйтесь рештою років

Навіть під сраку років, він від своєї психологічної травми ніяк не оговтається
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14339
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 18164181651816618167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 36319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 36288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 339282
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.