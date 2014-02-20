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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 чер, 2026 16:20
Xenon написав:
клоаунада с переговорами продолжается
Віткофф, Кушнер та Рубіо працюють над досягненням мирної угоди, однак все залежить від путіна, — Рютте
Ти диви, виявляєтьтся "все залежить від путіна" ... хто б міг подумати ...
Я про це вже котрий рік пишу ...
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Додано: Сер 24 чер, 2026 16:34
prodigy написав:
........ що ця правда після 35 років має для грузин,
вони вибрали як свині російське корито
Они не свиньи и выбрали не "російське корито", а мирное существование.
И даже без каких-то особых ограничений во внешней и внутренней политике.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 16:50
ЛАД написав: prodigy написав:
........ що ця правда після 35 років має для грузин,
вони вибрали як свині російське корито
Они не свиньи и выбрали не "російське корито", а мирное существование.
И даже без каких-то особых ограничений во внешней и внутренней политике.
Это и есть российское корыто ... а фраза "без каких-то особых ограничений во внешней и внутренней политике" указывает на наличие ограничений ...
Всё то, что ты хочешь в Украине - чтобы Украина зависела от России
Но именно Россия обстреливает Харьков, чего ты упорно замечать не хочешь
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Додано: Сер 24 чер, 2026 16:58
flyman написав: fox767676 написав: shapo написав:
Кроме покойного фантазёра Балашова с его 5.10 других не знаю.
Кто ещё?
стерненко і тп
гадаю Бандерлог має на увазі поєднання оголтєлого антикомунізму та антирадянщини з усіляками європамаранчевими лгбт-цінностями
західні ліберали толерантніше до Маркса та навіть Леніна відносяться
Соскін ж
Десь на рубєжі 90 х та нульових Соскін разом із Щокіним
очолювали Українську Консервативну Партію. Вона навколо МАУП гуртувалась. Книжні кіоски в МАУП доречі були норм
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:06
Гойда ...
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:27
prodigy написав:shapo
Но ведь это сейчас основной тренд в Украине,по крайней мере из того,что транслируется официозом
одне питання до вас, чому ви досі на форумі? що вас тут цікавить? чим вас образила саме Україна (не ссср)
бачу, проблеми психологічного плану-відбулась недооцінка ваших талантів, не отримали посаду(чи отримали і вас звільнили незаконно, без причин)
То є так, у нього проблеми психологічного плану, бо він хотів зачепитись у Москві. Але не склалось
Тому йому довелось зачепитись в Україні і він від цього досі страждає - його бортонула Москва, а винувата в цьому Україна
Тому він постійно пише, який він офігенний і як все погано в Україні.
Про Москву він мовчить або вихваляє Москву
prodigy написав:
ви в безпечному місті, насолоджуйтесь рештою років
Навіть під сраку років, він від своєї психологічної травми ніяк не оговтається
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:40
shapo написав:
Сколько ей лет было и кем она была в конце 80-х,начале 90-х чтобы что-то оценивать?
для того, щоб оцінювати історичні події не обов'язково бути на Інстітутський вулиці
20 лютого 2014року
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:51
shapo
А почему забыли упомянуть бджоляра на которого в 2004 было столько надежд,а он все просрал?
Ющенко був з дитинства без фаберже, президентство не його "конек", родина теж
якщо немає поваги від дітей і дружини...
кращій варіант був в 2004р Порошенко
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:54
ЛАД написав: prodigy написав:
........ що ця правда після 35 років має для грузин,
вони вибрали як свині російське корито
Они не свиньи и выбрали не "російське корито", а мирное существование.
И даже без каких-то особых ограничений во внешней и внутренней политике.
ага...як білоруси вибрали луку
лука засцал Зе(чи ЗСУ) і звернувся до путіна...
песков каже, сама-сама
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:00
prodigy написав:shapo
А почему забыли упомянуть бджоляра на которого в 2004 было столько надежд,а он все просрал?
Ющенко був з дитинства без фаберже, президентство не його "конек", родина теж
якщо немає поваги від дітей і дружини...
кращій варіант був в 2004р Порошенко
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